কপিল শর্মার শো-তে অতিথি হয়ে আসছেন রণবীর-সময়! কোন চমক অপেক্ষা করছে দর্শকদের জন্য

কপিল শর্মার শো-তে অতিথি হয়ে আসছেন রণবীর-সময়! কোন চমক অপেক্ষা করছে দর্শকদের জন্য
দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে নতুন পর্ব আসতে চলেছে। এই পর্বে দেখা যাবে সময় রায়না ও রণবীর এলাহাবাদিয়াকে।
‘ইন্ডিয়াজ গট লেটেন্ট’ বিতর্কের পর আবার একসঙ্গে দেখা যেতে চলেছে কমেডিয়ান সময় রায়না এবং ইউটিউবার রণবীর এলাহাবাদিয়াকে। দু’জনেই নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় শো ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কাপিল শো’-তে হাজির হবেন। সম্প্রতি, যখন সময় রায়না তাঁর শো ‘স্টিল অ্যালাইভ’ ইউটিউবে আপলোড করেছিলেন, তখন একটি ভিডিয়ো সামনে আসে যেখানে সময় রায়না, রণবীর এলাহাবাদিয়া এবং কাপিল শর্মাকে একসঙ্গে মজা করতে দেখা যায়। আর এবার এই বিশেষ পর্বের মুক্তির তারিখও প্রকাশ্যে এসেছে।
কবে আসবে এই বিশেষ পর্ব?
রণবীর এলাহাবাদিয়া এবং সময় রায়নার এই বিশেষ পর্বটি ওয়ার্ল্ড লাফটার ডে উপলক্ষে সম্প্রচারিত হবে। নেটফ্লিক্স নিজেই একটি প্রোমো শেয়ার করে এই ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড লাফটার ডে ২ মে পালিত হয়। অর্থাৎ, ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কাপিল শো’-এর এই বোনাস এপিসোড, যেখানে রণবীর এবং সময়কে দেখা যাবে, তা ২ মে রাত ৮টা থেকে নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম হবে।
প্রোমো ঘিরে বাড়ছে উত্তেজনা
শোয়ের প্রোমো সামনে আসতেই দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছে। সময়, রণবীর এবং কাপিলের একসঙ্গে মজার মুহূর্ত ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যা এই পর্বের জন্য প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বিশেষ এপিসোড নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কাপিল শর্মা বলেন, ‘আমাদের শোকে দর্শকরা যে ভালোবাসা দিয়েছেন, সেটাই আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায় যাতে আমরা তাদের জন্য নতুন এবং বিনোদনমূলক কনটেন্ট নিয়ে আসতে পারি। তাই এই ওয়ার্ল্ড লাফটার ডে-তে নেটফ্লিক্সের সঙ্গে আমরা একটি স্পেশাল এপিসোড পরিকল্পনা করেছি। এই উদযাপনকে আরও জমজমাট করতে সময় এবং রণবীরও এতে অংশ নিচ্ছেন।’
সময় রায়নাকে নিয়ে রণবীরের মজার মন্তব্য
‘স্টিল অ্যালাইভ’ প্রকাশের পর রণবীর এলাহাবাদিয়ার একটি ভিডিয়ো সামনে আসে, যেখানে তাঁকে সময় রায়নাকে নিয়ে মজা করতে দেখা যায়। আসলে, এই ভিডিয়োটি পাপারাজ্জি শৈলেশ পাণ্ডে শেয়ার করেছিলেন। যখন পাপারাজ্জিরা তাঁদের প্রশংসা করে বলেন যে এখন সবাই তাঁদের নিয়েই কথা বলছে, তখন রণবীর মজার ছলে বলেন, ‘আমাদের দু’জনেরই সময় চলছে।’ এরপর পাপারাজ্জিরা চালাকি করে ‘সময় রায়না’র নাম তুললে, রণবীর বলেন, ‘সময়... কোন সময়? কী সময়? আমাদের সময়। এটা আমাদের সময়, আমার সময় এখন।’
ইন্ডিয়াজ গট লেটেন্ট’ বিতর্ক
গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সময় রায়নার শো ‘ইন্ডিয়াজ গট লেটেন্ট’-এ রণবীর এলাহাবাদিয়া, আশীষ চঞ্চলানি এবং আপূর্বা বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শো চলাকালীন রণবীর এক প্রতিযোগীকে ‘পিতামাতা এবং যৌনতা’ নিয়ে একটি প্রশ্ন করেন, যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়।
এই ঘটনার পর আশীষ, আপূর্বা, রণবীর এবং সময়ের বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের হয়। রণবীর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেও, সময় রায়নাকে চাপে পড়ে তাঁর ইউটিউব চ্যানেল থেকে শোয়ের সমস্ত এপিসোড সরিয়ে ফেলতে হয়।
