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অর্চনার গোটা পরিবারকে নিয়ে মজা, সময়কে নিয়ে ফের তৈরি বিতর্ক

এই শো-এর সময় অর্চনা এবং উপস্থাপক সময় রায়নার মধ্যে কিছু মজার কথোপকথন হয়েছিল। এই ঘটনার একটি ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

Published on: Aug 29, 2026, 22:14:18 IST
By Swati Das Banerjee
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'দ্য কাপিল শর্মা শো' শুরু থেকেই দর্শকদের প্রিয়। এই শো-এর সকল চরিত্রও দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়। কপিল শর্মার শো-এর বিচারক অর্চনা পূরণ সিং 'ইন্ডিয়াজ গট ল্যাটেন্ট ' শো-তে হাজির হন। এই শো-এর সময় অর্চনা এবং উপস্থাপক সময় রায়নার মধ্যে কিছু মজার কথা বিনিময় হয়েছিল। এই ঘটনার ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

সময়কে নিয়ে ফের তৈরি বিতর্ক
সময়কে নিয়ে ফের তৈরি বিতর্ক

শো-এর সময় অর্চনা পূরণ সিং এবং সময় রায়নার মধ্যে মজার কথোপকথন শুরু হয় যখন কমেডিয়ান কৌতুক হিসেবে অভিনেত্রীর ইউটিউব ভ্লগ সম্পর্কে বলেন, 'আমি আপনার ভ্লগস-এ দেখেছি, আপনার স্বামী কাজ করেন না এবং আপনার দুজন ছেলে এখানে প্রথম লাইনে বসে আছেন।'

এই প্রশ্নের উত্তরে অর্চনা যা বললেন তা শুনে সবাই চমকে গিয়েছিল। অর্চনা তাঁর দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমি আপনাদের আগে বলেছিলাম যে সামনে বসো না, কারণ এভাবে জনপ্রিয়তা পাওয়া যায় না, বরং বোকামি হয়।' সময় মজারভাবে মাঝেই বলে, 'আপনারা কি জানেন, জনপ্রিয়তা কিভাবে অর্জন করা হয়?' তারপর তিনি অর্চনার হাসির বিশেষ কপি করেন এবং বলেন যে তিনি তার 'হাসি'র কাজটি গম্ভীরভাবে নিচ্ছেন না।

অর্কনার অবিলম্বে ভুল বুঝতে পারেন এর পরে অর্কনা পূরণ সিং বলেন, 'এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ।' যখন সময় জিজ্ঞেস করেন, 'কাপিল শর্মার রসিকতায় হাসা কি কঠিন?' তখন অর্কনার তৎক্ষণাৎ উত্তর ছিল, 'হ্যাঁ।' তবে, তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে তিনি তাদের ফাঁদে পড়ে গেছেন এবং বললেন, 'আমি তো তাদের জালে পড়ে গিয়েছি।'

অর্চনা পূরণ সিং-এর সাথে, 'ইন্ডিয়াজ গট ল্যাটেন্ট ২' এর সাম্প্রতিক পর্বে ওরি অর্থাৎ ওরহান আভাত্রামাণি প্যানেলের একটি অংশ ছিলেন। পরিচয়ের সময়, ওরি প্যানেলের অন্য সদস্যদের চিনতে পারেননি এবং সময়কে বলেন যে তিনি শো-এর অংশ হতে লন্ডন থেকে এসেছেন।

অর্চনা পূরণ সিং ওরির উত্তরে বলেন, 'এ শুধু নিজেকে ব্যস্ত দেখানোর জন্য বলে যে আমি লন্ডন থেকে এসেছি; আসলে তো দহিসর থেকে এসেছে এবং বলছে যে আমি লন্ডন থেকে এসেছি।' পরে ওরি অর্কনাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি কখনো লন্ডনে গিয়েছেন?' এর জবাবে অভিনেত্রী বলেন, 'না, কখনো নই। ওই লন্ডনে তো একদমই নয়, যেখানে তুমি গিয়েছিলে।' শো-এর ভিডিও ক্লিপটি ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আসার পর ব্যবহারকারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অর্চনার সঙ্গে যেভাবে সময় কথা বলেছেন, তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন সকলে।

Home/Entertainment/অর্চনার গোটা পরিবারকে নিয়ে মজা, সময়কে নিয়ে ফের তৈরি বিতর্ক
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