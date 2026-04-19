    Samay Raina: তালিকায় ছিল দাদুর নামও, কাশ্মীরী পণ্ডিত হত্যার অভিজ্ঞতার কাহিনি শোনালেন সময়

    Samay Raina: স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান সময় রায়না জানালেন যে কাশ্মীর থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উচ্ছেদ করার সময় তাঁর নানা হিট লিস্টে ছিলেন। সেই সময় কাশ্মীরি মুসলিমরাই তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিল।

    Apr 19, 2026, 22:14:54 IST
    By Swati Das Banerjee
    Samay Raina: ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট বিতর্ক থেকে বেরিয়ে এসে সময় রায়না দারুণ প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁর 'স্টিল অ্যালাইভ' ভিডিওটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে। এর মধ্যেই সময় রয়না বিভিন্ন পডকাস্টে অংশ নিচ্ছেন এবং নিজের জীবনের গল্প বলছেন।

    কাশ্মীরী পণ্ডিত হত্যার অভিজ্ঞতার কাহিনি শোনালেন সময়
    সম্প্রতি এক পডকাস্টে ১৯৯০ সালে কাশ্মীরে হওয়া সন্ত্রাসবাদকে স্মরণ করে সময় রায়না জানান কীভাবে তাঁদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান যে তাঁর দাদু হিট লিস্টে ছিলেন। সময় বলেন যে এই ঘটনা তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

    কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সময় রয়না কী বললেন?

    'দোস্তকাস্ট' পডকাস্টে সময় জানান যে কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রজন্মের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বলেন, ‘এটা সত্যিই আপনার ওপর অনেক প্রভাব ফেলে – আপনি আপনার পুরো শৈশব এবং পরিচয় হারিয়ে ফেলেন। সমস্ত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়েছিল। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এমন কোনও জায়গা ছিল না যেখানে তাঁরা নিজেদের আপন মনে করতে পারতেন।’

    সময় রায়না জানালেন কীভাবে এই ট্রমা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে গেছে। তিনি বলেন, ‘আমার প্রজন্মের মানুষ কাশ্মীর যেতে ভয় পায়। আমাদের বাবা-মায়ের ওই জায়গার সঙ্গে এক তিক্ত-মধুর সম্পর্ক রয়েছে। যখন আমার মা বহু বছর পর সেখানে গিয়েছিলেন, তিনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে সেখানে কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর জন্য এটি একটি বেদনাদায়ক স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে।’

    সময় রয়না আরও জানান যে কীভাবে সন্ত্রাসবাদীদের হিট লিস্টে তাঁর দাদুর নাম ছিল। তিনি বলেন, ‘আমার দাদুর নাম হত্যাকারীদের তালিকায় ছিল কারণ তিনি সেখানে একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন। সেই সময়ে চিঠি ঘুরত যেখানে লেখা থাকত যে পরের দিন কাকে হত্যা করা হবে।’

    কাশ্মীরি মুসলিমরা বাঁচিয়েছিল প্রাণ

    সময় স্মরণ করেন যে সেই সময়ে তাঁর বাড়িতে ভয়ের পরিবেশ ছিল। যখন সময়দের বাড়িতে সেই চিঠি আসে যেখানে লেখা ছিল যে তাঁর দাদুকে হত্যা করা হবে, তখন তাঁর মা এবং নানা অজ্ঞান হয়ে যান। সময় জানান কীভাবে তাঁর দাদুকে বাঁচাতে এবং তাঁর পরিবারকে বের করে আনতে কাশ্মীরি মুসলিমরা সাহায্য করেছিল।

    সময় বলেন, আমার মাসি খুব সাহসী ছিলেন – তিনি চুপচাপ দাদুর ক্লিনিকে চলে গিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত, দাদুর সেখানে এত ভালো নাম ছিল যে কাশ্মীরি মুসলিমরা তাঁকে সাহায্য করেছিল এবং আমার পরিবারকে পালাতে সাহায্য করেছিল। তাঁরা বলেছিলেন যে দাদুর কিছু হবে না কারণ তিনি মানুষের জন্য অনেক কিছু করেছেন।

    সময় এই আলোচনাতেই জানান যে বেশিরভাগ কাশ্মীরি পণ্ডিত উপত্যকা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। তবে, কিছু লোক সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যারা সেখানে রয়ে গিয়েছিল, তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

    কমেডিয়ান জানান যে তাঁর পরিবারকে রাতের অন্ধকারে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের জিনিসপত্র প্যাক করেছিলাম – আমার দাদু, দিদা, আমার মা, মাসি, পুরো পরিবার এই ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যে দুই সপ্তাহ পর তারা ফিরে আসবে। আজ ২৫ বছর হয়ে গিয়েছে তাঁরা ফিরতে পারেননি।’

