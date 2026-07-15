Samay Raina: হাতে হাত ধরে এগিয়ে গেলেন গাড়ির দিকে, সময়ের সঙ্গে এই রহস্যময়ী নারী কে?

Samay Raina: হাতে হাত ধরে এগিয়ে গেলেন গাড়ির দিকে, সময়ের সঙ্গে এই রহস্যময়ী নারী কে?
স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান সময় রায়না গত রাতে একটি মিস্ট্রি গার্লের সঙ্গে দেখা গিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে যেখানে সময় ভিড় থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করতে গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন।
Samay Raina: স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান সময় রায়না আবারও খবরের শিরোনামে। কিন্তু এবার তার শো ‘ইন্ডিয়াজ গট লেটেন্ট’ নয় বরং তার সাথে থাকা একটি মিস্ট্রি গার্ল। গত রাত অর্থাৎ মঙ্গলবার, সময়কে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়।
এদিন সময়কে দেখেই ভিড় তার এক ঝলক পাওয়ার জন্য তার কাছে এগিয়ে আসে। এই সময় কমেডিয়ান একা ছিলেন না, বরং তার সঙ্গে মুখে মাস্ক পরিহিত একটি মেয়েও ছিল। সময়কে মিস্ট্রি গার্লের হাত ধরে গাড়িতে নিরাপদে পৌঁছে দিতে দেখা যেতে পারে।
মিস্ট্রি গার্লের সঙ্গে সময় রায়নার এই ভিডিও সামনে আসার পর মানুষ এই মেয়েটিকে তার সম্ভাব্য সঙ্গী বলে জানাচ্ছে। তবে, মেয়েটির পরিচয় এখনও জানা যায়নি কারণ তাকে মুখে মাস্ক পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।
ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সময় মেয়েটির হাত ধরে ভিড় থেকে রক্ষা করতে গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। সময় তার ব্যক্তিগত জীবন মিডিয়া ও পাপারাজ্জির দৃষ্টির বাইরে রাখতে চান। ব্যবহারকারীরা এই মেয়েটিকে সময়ের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
মেধা শঙ্করের সঙ্গে সম্পর্ক
এই মিস্ট্রি গার্লের আগে সময় রায়নার নাম বলিউডের ‘১২তম ফেল’ সিনেমার অভিনেত্রী মেধা শঙ্করের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সবকিছু তখন শুরু হয় যখন একটি পোস্ট ভাইরাল হয়, যেখানে বলা হয় যে সময় এবং মেধাকে একসঙ্গে একই স্থানে দেখা গেছে। পোস্টে উল্লেখ করা হয় যে যখন মানুষ তাদের একসঙ্গে দেখেছিল, তখন দুজনেই একে অপর থেকে আলাদা হতে শুরু করেছিল। এই খবরের পরও, গত রাতে সময় রাইনা মিস্ট্রি গার্লের সঙ্গে দেখা গেছেন।
মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট ‘ইন্ডিয়াজ গট লেটেন্ট’ বিতর্ক থেকে মুক্তির বিষয় নিয়ে সময়ের বিরুদ্ধে ৩ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করে। ভারতীয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারক জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারক জে.ভি. মোহনা এর বেঞ্চ সময়কে দুই সপ্তাহের মধ্যে এই পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বেঞ্চ বলেছে যে তিনি স্বীকার্যভাবেই আদালতের সামনে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন এবং আদালতের আগের নির্দেশগুলোর কোনো সম্মান জানাননি।
বেঞ্চ বলেছে, 'আমাদের নিশ্চিত যে সময় রাইনা আদালতকে ধোঁকা দিয়েছেন। তিনি এই আদালতের সামনে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছেন। এই খারাপ আচরণ তখন আরো বেড়ে যায় যখন বলা হয় যে গতকাল কমপ্লায়েন্স অ্যাফিডেভিট দাখিল করা হয়েছে, অথচ সত্যিকার অর্থে কোনো অ্যাফিডেভিট দাখিল হয়নি।'