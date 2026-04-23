    রেকর্ড গড়ল সময় রায়নার এই বিশেষ ভিডিয়ো! 'আমি আজ যা হয়েছি…', যা বললেন তিনি

    কিছুদিন আগে 'সময় রায়না 'স্টিল অ্যালাইভ' দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন সময় রায়না। গানটি বেশ সমাদৃত হয়েছে এবং অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর প্রশংসা করে অসংখ্য পোস্ট করা হয়েছে। এবার রেকর্ড গড়লেন তিনি।

    Apr 23, 2026, 24:01:54 IST
    By Sayani Rana
    কিছুদিন আগে ‘সময় রায়না 'স্টিল অ্যালাইভ’ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন সময় রায়না। গানটি বেশ সমাদৃত হয়েছে এবং অনেকেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর প্রশংসা করে অসংখ্য পোস্ট শেয়ার করা হয়। এবার রেকর্ড গড়লেন তিনি।

    রেকর্ড গড়ল সময় রায়নার এই বিশেষ ভিডিয়ো! 'আমি আজ যা হয়েছি…', যা বললেন তিনি
    রেকর্ড গড়ল সময় রায়নার এই বিশেষ ভিডিয়ো! 'আমি আজ যা হয়েছি…', যা বললেন তিনি

    সময় রায়না স্টিল অ্যালাইভ বিশ্বজুড়ে ইউটিউবের সবচেয়ে বেশি দেখা কমেডি স্পেশাল। সময় নিজেই এই দাবি করে একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। সময় তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে গ্লোক এআই-এর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিশ্বব্যাপী ইউটিউবের সবচেয়ে বেশি দেখা কমেডি স্পেশাল কোনটি, এবং উত্তরটি ছিল 'সময় রায়না স্টিল অ্যালাইভ'।

    এই বিশেষ ভিডিয়োটি ৭ এপ্রিল ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছিল। ২২ এপ্রিল পর্যন্ত, ইউটিউবে ভিডিয়োটি ৫৩.৯৫ মিলিয়ন বার দেখা হয়েছে, ৩.৮ মিলিয়ন লাইক এবং ২ লক্ষেরও বেশি মন্তব্য পেয়েছে।

    সময় বলেছিলেন, ‘আমি আজ যা হয়েছি, তার কারণ হল আগে আমি একটা মৃতদেহের মতো ছিলাম। আমার কাছে সেই সময়ের ভিডিয়ো আছে, যখন আমি খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম। আমি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি শুধু লোকেদের হাসতে দেখতাম আর নিজে ভেঙে পড়েছিলাম। আমি সারাক্ষণ কাঁদতাম এবং খুব হতাশ ছিলাম। আমি শুধু আমার ঘরে শুয়ে থাকতাম।’

    সময় আরও জানিয়েছেন, সেই সময়ে তাঁর বাবা-মাকে কতটা সহ্য করতে হয়েছিল এবং তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর এর কী প্রভাব পড়েছিল। এরপর বিতর্ক তুঙ্গে থাকাকালীন সময় লেখালেখি শুরু করেন। এই পথই তাঁকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

    তিনি বলেন, ‘আমার হাতে বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট ছিল এবং আমি বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের শ্যুটিংও করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাঁদের টাকা ফেরত চাইতে শুরু করে। আমি ‘বুক মাই শো’-এর সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলাম, যেখানে ওঁরা আমাকে পুরো ট্যুরের জন্য অগ্রিম টাকা দিয়েছিল। সমস্ত টাকা বিনিয়োগ করা হয়ে গিয়েছিল। আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করব। আমি জানতাম কোনো ব্র্যান্ডই আমার সঙ্গে আসবে না। আমার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল যে, অমিতাভ বচ্চনের মতো আমিও হয়তো ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ব।’

    ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, সময়-এর শো-এর একটি পর্বে রণবীর এলাহাবাদিয়া, আশীষ চঞ্চলানি এবং অপূর্বা মুখীজা এমন একটি প্রশ্ন করেন যা বিতর্কের জন্ম দেয়। এর ফলস্বরূপ, সময়, রণবীর, আশীষ এবং অপূর্বার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়।

    সময়কে ইউটিউব থেকে শো-টি সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল। রণবীর সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়েছিলেন, এবং তারপর মার্চ মাসে সুপ্রিম কোর্ট রণবীরকে তাঁর পডকাস্ট চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

