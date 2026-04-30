Sambhavna Seth: বিয়ের ১০ বছর পর মা হচ্ছেন হতে চলেছেন সম্ভাবনা, খুশির খবর দিলেন নিজেই

Sambhavna Seth: ভারতীয় অভিনেত্রী এবং বিগ বস ২-এর প্রতিযোগী সম্ভাবনা শেঠ বিয়ের ১০ বছর পর মা হতে চলেছেন। তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে এই সুখবর জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে স্যারোগেসির মাধ্যমেই তাঁর ঘরে এই সুখবর এসেছে। তিনি স্বামী অবিনাশের সঙ্গে নিজের ছবি শেয়ার করে এই সুসংবাদ দিয়েছেন। এই খবর শুনে ভক্তরা তাঁর পোস্টে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
সম্ভাবনা শেঠ ২০২৪ সালে জানিয়েছিলেন যে তিনি মিসক্যারেজের কষ্টও সহ্য করেছেন। সম্ভাবনা শেঠ তাঁর স্বামী অবিনাশের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিতে সম্ভাবনা এবং তাঁর স্বামী একটি সংবাদপত্র ধরে আছেন। সেই সংবাদপত্রে লেখা আছে - স্যাম অ্যাভির বেবি। ব্রেকিং নিউজ। কামিং সুন। আমরা প্রেগন্যান্ট। অন্য একটি ছবিতে তিনি শিশুর জুতো শেয়ার করেছেন। এছাড়াও, তৃতীয় ছবিতে একটি কুকুর দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে শিশুর আলট্রাসনোগ্রাফির ছবিও রাখা আছে।
এই পোস্টের ক্যাপশনে সম্ভবনা শেঠ লিখেছেন- ‘আমরা গর্ভবতী। আমাদের মিষ্টি গল্পটি এখন প্রযোজনায়, প্রেম, আশা এবং সারোগেসির মাধ্যমে। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে।’ সম্ভবনা শেঠের এই পোস্টে অভিনন্দন জানিয়েছেন সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে ভক্তরা। পোস্টে মন্তব্য করে গওহর খান লেখেন, 'এটা সবচেয়ে খুশির খবর। ঈশ্বর আপনাকে এই যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে নিরাপদ এবং সুখী করুন। ভারতী সিংও সম্ভাবনা শেঠকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দীপিকা, রশমি দেশাই, সুনীতা আহুজা, যুভিকা চৌধুরী এবং গজরাজ রাওয়ের মতো অভিনেতারা সম্ভবনা শেঠকে তার পোস্টের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।
সম্ভবনা শেঠ এবং অবিনাশ দ্বিবেদী ২০১৬ সালে বিয়ে করেছিলেন। ২০২৪ সালে আইভিএফের মাধ্যমে গর্ভবতী হওয়ার পরে, দুর্ভাগ্যবশত ৩ মাস পরে তার গর্ভপাত হয়েছিল। সেই সময় অভিনেত্রী তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে একটি ভ্লগ পোস্ট করে ভক্তদের একটি খবর জানিয়েছিলেন। ভিডিওতে সম্ভবাকে খুব আবেগপ্রবণ দেখাচ্ছিল। তিনি ভীষণ কাঁদছিলেন। তিনি সেই ভ্লগে বলেছিলেন যে তিনি একটি সঠিক ফটোশুট দিয়ে গর্ভাবস্থা ঘোষণা করতে প্রস্তুত, তবে তারপরে তার গর্ভপাত হয়েছিল।