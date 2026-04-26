    Sanjay Dutt: জেলে থাকার সময়েই ‘খলনায়ক ২’ তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন সঞ্জয়, আইডিয়া দিতেন কারা?

    Sanjay Dutt:   সঞ্জয় দত্তের ভক্তরা 'খলনায়ক রিটার্নস' নিয়ে খুবই উত্তেজিত। সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন, কীভাবে জেলে থাকাকালীন তাঁর মাথায় 'খলনায়ক ২' তৈরির ধারণা আসে এবং তিনি সহবন্দীদের কাছে পার্ট ২-এর জন্য স্ক্রিপ্ট চেয়েছিলেন।

    Apr 26, 2026, 20:38:08 IST
    By Swati Das Banerjee
    শুক্রবার সঞ্জয় দত্ত ভক্তদের 'খলনায়ক ২'-এর ঘোষণা দিয়ে চমকে দিয়েছেন। এই ছবি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন, কীভাবে জেলে থাকাকালীন তাঁর মাথায় এই ছবিটি তৈরির ধারণা আসে। তিনি জানান, যখন তিনি জেলে ছিলেন, তখন তিনি গান বাজাতেন। বেশিরভাগ বন্দী তাঁর কাছে 'খলনায়ক'-এর গানের মিউজিক প্লে করার জন্য বলতেন। সঞ্জয় দত্ত তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি 'খলনায়ক ২' তৈরি করা হয়, তবে কে দেখবে?

    জেলে থাকার সময়েই ‘খলনায়ক ২’ তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন সঞ্জয় (Youtube Video Grab)
    সঞ্জয়ের এই কথা শুনে সমস্ত ৪০০০ বন্দী বলেছিলেন যে তাঁরা ছবিটি দেখবেন। এর পরেই সঞ্জয় দত্ত পার্ট ২ তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। ৪০০০ বন্দীর কাছ থেকে ছবির আইডিয়া নেওয়া হয় মুম্বইতে একটি অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'খলনায়ক পার্ট ২' তৈরির আইডিয়া আমার জেলে এসেছিল। আমি জেলে গান বাজাতাম। আমার সঙ্গে থাকা বন্দীরা কেবল 'খলনায়ক'-এর গানের উপরই জোর দিত। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম - যদি 'খলনায়ক' আবার তৈরি করা হয়, তবে কে দেখতে চাইবে? সমস্ত ৪০০০ বন্দী বলেছিলেন তাঁরা দেখতে চাইবেন। আমি তাঁদের বলেছিলাম - আমাকে এক পাতায় ছবির আইডিয়া পাঠাও। আমাকে ৪০০০ পাতা পড়তে অনেক সময় লেগেছিল। তাঁদের মধ্যে একটি আইডিয়া আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।'

    সুভাষ ঘাইকে জানালেন আইডিয়া

    সঞ্জয় দত্ত আরও বলেন, ‘আমি প্যারোলে বাইরে ছিলাম, এবং আমি স্যার (সুভাষ ঘাই)-কে ফোন করেছিলাম। আমি তাঁকে সেই আইডিয়া শুনিয়েছিলাম। সুভাষ জি-ও বেশ উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন এটি তৈরি হওয়া উচিত।’

    জেলে সঞ্জয় দত্তকে হাবিলদার দিয়েছিলেন এই পরামর্শ

    সঞ্জয় দত্তকে যখন একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন কি বাইরে আসার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন? 'খলনায়ক' অভিনেতা বলেন, ‘১০০ পার্সেন্ট, আমার এমন অনেকবার মনে হয়েছে। অবশেষে, জেলে কে থাকতে চায়? আমার অনেকবার মনে হয়েছে। তারপর একজন হাবিলদার আমাকে বলেছিলেন - সঞ্জু বাবা, যেদিন আপনি আশা করা ছেড়ে দেবেন, আপনি বুঝতেও পারবেন না যে জেলে সময় কীভাবে কেটে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম - কী মজা করছেন। তিনি বলেছিলেন - আপনি চেষ্টা করুন। এটা ভাবা ছেড়ে দিন যে আপনি তাড়াতাড়ি জেল থেকে বেরিয়ে যাবেন বা একদিন আপনি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আমার একটু সময় লেগেছিল, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছিলাম। যেদিন আমি ভাবা বন্ধ করেছিলাম, আমি বুঝতেই পারিনি যে জেলের সময় কখন কেটে গিয়েছে।’

    ১৯৯৩ সালে প্রথমবার গ্রেফতার হন সঞ্জয় দত্ত। পুলিশ তাঁকে বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। সঞ্জয় দত্তের বিরুদ্ধে টাডা-র অধীনেও মামলা দায়ের করা হয়েছিল। যদিও, ২০০৭ সালে টাডা কোর্ট তাঁকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত মামলায় মুক্তি দিয়েছিল, কিন্তু আর্মস অ্যাক্ট-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে ৬ বছরের কারাদণ্ড শুনিয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্ট ৬ বছরের সাজা কমিয়ে তাঁকে পাঁচ বছরের সাজা শুনিয়েছিল।

    সঞ্জয় দত্তের সাজা মে ২০১৬-তে শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর ভালো আচরণ দেখে তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সঞ্জয় দত্ত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-তে মুক্তি পেয়েছিলেন। সঞ্জয় দত্ত তাঁর সাজা চলাকালীন অনেকবার জামিন এবং প্যারোলে বাইরেও এসেছিলেন। তাঁকে তাঁর অসম্পূর্ণ ছবিগুলি শেষ করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট থেকে চার সপ্তাহের সময়ও দেওয়া হয়েছিল।

    News/Entertainment/Sanjay Dutt: জেলে থাকার সময়েই 'খলনায়ক ২' তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন সঞ্জয়, আইডিয়া দিতেন কারা?
