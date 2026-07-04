Sanjay Dutt:‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-ছিলেন সঞ্জয়ও, বাদ পড়লেন কেন? জানালেন পরিচালক

Sanjay Dutt:‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-ছিলেন সঞ্জয়ও, বাদ পড়লেন কেন? জানালেন পরিচালক
Sanjay Dutt: অক্ষয় কুমার অভিনীত মাল্টি স্টারার ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ থেকে সঞ্জয় দত্ত প্রস্থান করেছেন। এখন পরিচালক এর পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। সঞ্জয় দত্ত ছবির অংশটি শুটিং করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তার ভূমিকাটি সুনীল শেট্টির কাছে হস্তান্তর করেন।
Sanjay Dutt: অক্ষয় কুমারের মাল্টিস্টারের ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্যা জঙ্গল’ বর্তমানে থিয়েটারে সফলভাবে চলছে। ৩০ জনের বেশি অভিনেতার এই ছবিটি দর্শকরা উপভোগ করছেন। ছবিতে সঞ্জয় দত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। ছবির টিজার ভিডিওতে অভিনেতাকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু যখন ছবিটি সম্পন্ন হল, তখন সঞ্জয় দত্ত ছিলেন না। কিন্তু কেন সঞ্জয় বাদ পড়লেন সিনেমা থেকে?
‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর পরিচালক আহমেদ খান সম্প্রতি জানিয়েছেন কেন সঞ্জয় দত্ত শুটিং করার পরেও ছবিটি ছাড়তে বাধ্য হলেন। সঞ্জয় দত্ত সংবাদ মাধ্যম নিউজ ১৮ এর সঙ্গে আলাপকালে আহমেদ খান বলেন, ‘সঞ্জয় দত্ত স্ক্রিপ্টটি পছন্দ করেছিলেন এবং তিনি এর অংশ হতে চেয়েছিলেন। ছবিতে তার অনেক বন্ধু ছিলেন, যেমন জ্যাকি শ্রফ, অক্ষয় কুমার। তিনি খুশি ছিলেন, আমরা তাদের সঙ্গে ছবির কিছু অংশও শুটিং করে ফেলেছিলাম। কিন্তু পরে তার সঙ্গে তার ডেটের সমস্যা হয়ে গেল। তাকে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যেতে হলো এবং আমি এতজন অভিনেতার ডেট স্থানান্তর করতে পারিনি।’
আহমেদ খান আরও বলেন, ‘যখন সঞ্জয় দত্ত এই ছবির থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন তিনি সেই ভূমিকার জন্য সুনীল শেট্টি এবং জ্যাকি শ্রফের নাম প্রস্তাব দিয়েছিলেন যাতে শুটিং বন্ধ না হয়। পরিচালক জানান, সঞ্জয় দত্ত সুনীলকে ফোন করেছিলেন এবং এটি করতে বলেছিলেন। এরপর জ্যাকি শ্রফকে বলা হয়েছিল যে তাকে সেই ভূমিকাটি নিতে হবে যা আগে সুনীল করছিলেন। সঞ্জয় দত্ত তাঁর ছবিতে অংশগ্রহণ না করার কারণে কোনও ক্ষতি হতে দেননি।’
ছবির কাস্ট
‘ওয়েলকাম টু দ্যা জঙ্গল’ ছবিতে ৩০ জনেরও বেশি অভিনেতা রয়েছেন। ছবির কাস্টে অক্ষয় কুমার, জ্যাকি শ্রফ, সুনীলের পাশাপাশি দিশা পাটানি, আরশাদ ওয়ারসি, জ্যাকলিন ফার্নান্ডিস, রভিনা ট্যান্ডন, পেরেশ রাওয়াল, লারা দত্ত, ফারিদা জলাল, জোনি লিভার, রাজপাল যাদব, শ্রেয়স তলপদে, তুষার কাপূর, ক্রুশ্না অভিষেক, কিকু শার্দা, আফতাব শিবদাসানি, জাকির হোসেন, ব্রিজেন্দ্র কালেরা, যশপাল শর্মা, মুক্তেশ তিওয়ারি, উইন্ডু দারা সিং, উর্বশী রাউতেলা, পঙ্কজ ধীর তাদের মৃত্যুর আগে ছবিটি শুট করেছিলেন। পুণীত ইসর এবং সুদেশ বেরি সহ আরও অনেক অভিনেতাও এই ছবির সাথে যুক্ত আছেন।
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