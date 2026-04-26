Pankaj Udhas: ‘চিট্টি আই হ্যায়’ গানে পঙ্কজের সঙ্গে যুগলবন্দি করেছিলেন এই গায়ক, চেনেন?

Pankaj Udhas: ‘চিট্টি আই হ্যায়’ গানে পঙ্কজের সঙ্গে যুগলবন্দি করেছিলেন এই গায়ক, চেনেন?
Pankaj Udhas: সঞ্জয় দত্তের নাম ছবির 'চিট্টি আই হ্যায়' গানে শুধু পঙ্কজ উদাস নয়, এই বড় গায়কের কণ্ঠস্বরও লুকিয়ে আছে। আপনি কি জানেন যে এই গানটি গেয়েছেন দুই গায়ক। আজও এই গানটি শুনে শ্রোতারা কাঁদছেন।
Pankaj Udhas: ১৯৮৬ সালে একটি সিনেমা মুক্তি পায়, যার নাম ছিল ‘নাম’। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সঞ্জয় দত্ত এবং কুমার গৌরব। মহেশ ভাট ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন এবং সেলিম খান এই ছবিটির গল্প লিখেছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত হিট হয়েছিল। তবে এই ছবির গানগুলি একটি ভিন্ন পরিবেশ তৈরি করেছিল।
এই ছবির একটি গান ছিল 'চিট্টি আই হ্যায়' যা শুনে দর্শকরা কাঁদতেন। এই গানটি গেয়েছিলেন পঙ্কজ উদাস। কিন্তু আপনি কি জানেন যে আরও একজন বড় গায়কের কণ্ঠস্বরও এই গানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে? এই গানটির নেপথ্যে ছিল এক মায়ের দুই ছেলের গল্প, যার মধ্যে একজন বিদেশে একটি অপরাধী দলের অংশ হয়ে যায়। এই মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নুতন। সঞ্জয় দত্ত এবং কুমার গৌরব তাঁর দুই ছেলে হয়েছিলেন। এই ছবিতে মোট ৫টি গান ছিল, যার সবগুলিই দুর্দান্ত হিট ছিল।
ছবিতে 'ভারিয়া ভে, কিয়া কেয়া কাসুর মাইনে', 'চিথি আই হ্যায়', 'আমিরোন কি শ্যাম গরিবো কে নাম', 'তেরা দিল তু জনে' এবং 'তু কাল চালা জায়েগা তো ম্যায় ক্যা কারুঙ্গা' ছবির গানগুলি দেখানো হয়েছিল। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল জুটি।
এই ছবির গানটি 'চিট্টি আই হ্যায়' গানটি ব্যাপক হিট হয়েছিল। এই গানটি লিখেছেন আনন্দ বক্সি। ছবিতে একটি ক্যামিও করেছিলেন গায়ক পঙ্কজ উদাস। ছবিতে এই গানটি গাইতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তবে এই গানটি শুধু পঙ্কজ উদাস গেয়েননি। আরও এক উজ্জ্বল গায়কের কণ্ঠস্বর শোনা যায় যা কেউ খেয়াল করেনি। সেই গায়ক হলেন সুখবিন্দর সিং।
ছবিতে যখন এই গানটি দেখানো হয়, তখন পঙ্কজ উদাসকে একটি মিটিংয়ে মঞ্চে গানটি পরিবেশন করতে দেখা যায়। তবে এই গানে একটি আলাপও রয়েছে। এই আলাপ আসে যখন ছবির সেই দৃশ্যে বসে থাকা দর্শকদের মধ্যে একজন ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে গান গাইতে শুরু করে। আসলে এই আলাপটি নিয়েছিলেন সুখবিন্দর সিং।
আজও দর্শক চিঠিতে এসেছেন। গানটিতে পঙ্কজ উদাস ধীর গতিতে এই গানটি গেয়েছেন। কিন্তু এই আলাপে তাঁকে পিচ আপ করতে হয়েছিল। এর জন্য লক্ষ্মীকান্ত-প্যারে লাল সেই সময় তাঁকে সাহায্য করা সুখবিন্দর সিং-কে সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে এই আলাপ গেয়েছিলেন। ছবির এই গানটি এতটাই হিট হয়েছিল যে আজও এটি শুনে মানুষ কাঁদতে থাকেন।