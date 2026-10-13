Bollywood Film: ২ কোটির ছবি বানিয়ে ৪৩৫ কোটির ব্যবসা, ২১ বছরের প্রযোজকের প্রশংসায় সঞ্জয়, কোন ছবি?

Bollywood Film: ২ কোটির ছবি বানিয়ে ৪৩৫ কোটির ব্যবসা, ২১ বছরের প্রযোজকের প্রশংসায় সঞ্জয়, কোন ছবি?
বলিউডে এখন আলোচনার কেন্দ্রে ২১ বছরের তরুণী অনুপ্রিয়া নাগর। এত অল্প বয়সেই ৪৩৫ কোটির ব্লকবাস্টার ছবির প্রযোজক অনুপ্রিয়া, যে ছবি বানাতে ২কোটিরও কম টাকা খরচ হয়েছে তাঁর।
বক্স অফিসে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে পৌরাণিক কাহিনি ও ফ্যান্টাসিধর্মী ছবি ‘হনুমান অংশ’ (Hanuman Ansh)। বিশ্বজুড়ে ইতিমধ্যেই ৪৩৫ কোটি টাকার ব্যবসা পার করে নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে এই সিনেমা। ছবির এই অভাবনীয় বিশ্বব্যাপী সাফল্যে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত বলিউডের ‘সঞ্জু বাবা’ অর্থাৎ সঞ্জয় দত্ত। তবে সিনেমার সাফল্যের পাশাপাশি ছবির তরুণ প্রযোজক অনুপ্রিয়ার ভূয়সী প্রশংসায় মেতেছেন তিনি। মাত্র ২১ বছর বয়সে এমন বিশাল ক্যানভাসে ছবি বানিয়ে বক্স অফিস কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য প্রযোজককে বিশেষ সাধুবাদ জানান বর্ষীয়ান এই অভিনেতা।
২১ বছরের তরুণের প্রশংসায় সঞ্জয় দত্ত:
ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য উদযাপনের মাঝে এক বিশেষ বার্তায় সঞ্জয় দত্ত বলেন—'মাত্র ২১ বছর বয়সে বড় পর্দায় এমন একটি বৃহৎ স্বপ্নের রূপায়ণ ঘটানো কোনো সাধারণ কথা নয়! এই বয়সে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, পুরাণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির এত চমৎকার মেলবন্ধন ঘটানোর সাহস ও দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। বিশ্বজুড়ে ৪৩৫ কোটির বেশি ব্যবসার এই সাফল্য কেবল তাঁর নিষ্ঠা ও সঠিক দূরদর্শিতারই ফল। পুরো টিমের জন্য আমি ভীষণ গর্বিত।'
বক্স অফিসে ‘হনুমান অংশ-এর জয়যাত্রা:
মুক্তির পর থেকেই দর্শক ও সমালোচক— উভয় মহলেই প্রশংসায় ভাসছে হনুমান অংশ। ছবির চোখধাঁধানো ভিএফএক্স (VFX), চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং শক্তিশালী চিত্রনাট্য প্রেক্ষাগৃহে টেনে আনছে লাখ লাখ দর্শককে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ঐতিহ্য ও পুরাণের প্রতি এমন আকর্ষণীয় উপায়ে টেনে আনার কাজটিকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন সবাই।
সঞ্জয় দত্তের এই প্রকাশ্য প্রশংসা ও ভালোবাসা পাওয়ার পর ছবিটির প্রযোজক ও কলাকুশলীরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ২১ বছর বয়সী তরুণ প্রযোজক অনুপ্রিয়ার এই সাফল্য এখন বিনোদন জগতের অন্যতম চর্চিত গল্প। ২১ বছর বয়সে যেখানে তরুণ প্রজন্ম ফেসবুক-ইনস্টা রিলেই মাতোয়ারা সেখানে অনুপ্রিয়ার এই জার্নি অনুপ্রেরণামূলক।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More