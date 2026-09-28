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বনশালিকে সবচেয়ে বড় ওপেনিং দেবে লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার! ৩০ কোটি নিয়ে আশাবাদী ট্রেড মহল

রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল এবং আলিয়া ভাটের ছবি লাভ অ্যান্ড ওয়ার প্রথম দিনেই সংগ্রহ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ট্রেড পন্ডিতদের মতে, এই ছবিটি সঞ্জয় লীলা বনশালির ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হতে পারে।

Published on: Sep 28, 2026, 15:00:44 IST
By Tulika Samadder
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সঞ্জয় লীলা বনশালি তাঁর চোখধাঁধানো সেট, দুর্দান্ত দৃশ্যায়ন এবং মনমুগ্ধকর সংগীতের জন্য পরিচিত। তাঁর পরিচালিত ‘দেবদাস’ হোক কিংবা ‘পদ্মাবত’, প্রতিটি ছবিতেই দর্শকদের জন্য ছিল বিশেষ চমক। বক্স অফিসেও একাধিক ছবির মাধ্যমে সাফল্য পেয়েছেন। লম্বা সময় পর পরিচালনায় ফিরছেন তিনি ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ নিয়ে। সত্তরের দশকের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল ও আলিয়া ভাট। ছবিটি ঘিরে দর্শকদের প্রত্যাশা তুঙ্গে। এরই মধ্যে ট্রেড মহলের একাংশের দাবি, বক্স অফিসে সঞ্জয় লীলা বনশালির কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ওপেনিং দিতে পারে এই ছবি।

বনশালির সবচেয়ে বড় ওপেনিং পেতে চলেছে লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার।
বনশালির সবচেয়ে বড় ওপেনিং পেতে চলেছে লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার।

'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর কালেকশন নিয়ে ট্রেড বিশেষজ্ঞদের মতামত

বনসালি প্রোডাকশন সম্প্রতি 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সিনেমা থেকে রণবীর, আলিয়া এবং ভিকির লুক প্রকাশ করে দর্শকদের এক দারুণ চমক দিয়েছে। সিনেমার পোস্টারগুলির ব্যাকগ্রাউন্ডে বিগত যুগের সেটআপ লক্ষ্য করা যায়। একটি ভিনটেজ গাড়িতে রণবীর রয়েছেন, তো অন্যটিতে স্টাইলিশ লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন ভিকি। আলিয়াকে দেখা যাচ্ছে একজন ড্যান্সারের ভূমিকায়। সিনেমাটি ২১ জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে। তবে ট্রেড বিশ্লেষকরা এখন থেকেই এর বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

সঞ্জয় লীলা বনশালির সবচেয়ে বড় ওপেনিং হতে চলেছে

'ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া'-র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সঞ্জয় লীলা বনশালির ফিল্মি কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ওপেনিং করা সিনেমা হয়ে উঠতে পারে। পরিচালকের আগের সিনেমাগুলি বক্স অফিসে দুর্দান্ত আয় করেছে, তবে প্রথম দিনের ওপেনিং কালেকশনের দিক থেকে এই সিনেমাগুলি খুব একটা ধামাকাদার সূচনা করতে পারেনি। যেমন 'পদ্মাবত' সিনেমার কথা যদি ধরা হয়, তবে এটি ছিল বনশালি প্রোডাকশনের সবচেয়ে বেশি ওপেনিং পাওয়া সিনেমা। এই ছবিটি বক্স অফিসে ১৯ কোটি টাকার সঙ্গে ওপেনিং করেছিল।

সঞ্জয় লীলা বনশালির সবচেয়ে বড় ওপেনিং ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সঞ্জয় লীলা বনসালির চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় উদ্বোধনী ছবি হতে পারে। পরিচালকের আগের ছবিগুলি বক্স অফিসে দুর্দান্ত অর্থ উপার্জন করেছে, তবে ওপেনিং কালেকশনের দিক থেকে, এই ছবিগুলি এত ধাক্কা দিয়ে শুরু করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা পদ্মাবত ছবির কথা বলি, তবে এটি বনশালী প্রোডাকশনের সর্বোচ্চ ওপেনিং ফিল্ম ছিল। ছবিটি বক্স অফিসে 19 কোটি টাকা নিয়ে শুরু হয়েছিল। (পেইড প্রিভিউ সহ এই সংগ্রহটি ছিল 24 কোটি টাকা)।

প্রথম দিনেই ৩০ কোটির ব্যবসা করতে পারে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’?

বিহারের রূপবাণী সিনেমার সিইও বিশেক চৌহানের মতে, সঞ্জয় লীলা বনশালির শেষ ছবি ‘গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি’-র পর থেকে বক্স অফিসের পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বেড়েছে টিকিটের দাম। পাশাপাশি, ছবির তারকারাও অন্য ছবির মাধ্যমে নিজেদের বক্স অফিসের ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন।

বিশেকের মতে, ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত ‘পদ্মাবত’-এর ওপেনিং কালেকশনকেও ছাপিয়ে যেতে পারে। তাঁর ধারণা, ছবিটির প্রথম দিনের আয় অন্তত ৩০ কোটি টাকা হওয়া উচিত। ছবির সংগীত ভালো হলে সেই অঙ্ক আরও বাড়তে পারে বলেও মনে করছেন তিনি।

বনশালির ছবির ক্ষেত্রে শুধু ওপেনিংই শেষ কথা নয়

বিশেক চৌহানের মতে, সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবিগুলি সাধারণত প্রথম দিন থেকেই বিপুল ব্যবসা করার জন্য পরিচিত নয়। বরং দর্শক দীর্ঘ সময় ধরে প্রেক্ষাগৃহে ছবিগুলি উপভোগ করেন। পরিচালকের ছবির ক্ষেত্রে ধীরে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করার প্রবণতা দেখা যায়।

তবে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ তাঁর আগের ছবিগুলির তুলনায় অনেকটাই আলাদা বলে মনে করছেন বিশেক। তাঁর কথায়, বনশালি একজন অসাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাঁর ছবিগুলি সব সময়ই বক্স অফিসে ভালো ফল করে। তবে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ পরিচালকের আগের ছবিগুলির রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে বলেই তাঁর আশা।

‘দেবদাস’-এর সঙ্গে তুলনা ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর

আশীর্বাদ থিয়েটারের পরিচালক অক্ষয় রাঠিও ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ নিয়ে আশাবাদী। তাঁর মতে, সঞ্জয় লীলা বনশালির প্রতিটি ছবিতেই এমন কিছু থাকে, যা দর্শকদের আকৃষ্ট করে। পরিচালকের অসাধারণ গল্প বলার ধরনই তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর সঙ্গে বনশালির জনপ্রিয় ছবি ‘দেবদাস’-এর তুলনাও টেনেছেন অক্ষয়। ‘দেবদাস’-এ মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন শাহরুখ খান, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ও মাধুরী দীক্ষিত। অন্যদিকে, ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এ প্রেমের গল্পের সঙ্গে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট মিলিয়ে হাজির হবেন রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশল।

অক্ষয় রাঠির মতে, এই ছবিও বক্স অফিসে দারুণ ফল করতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত ছবিটি মুক্তির পর দর্শকদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রথম দিনের আয়ের পরিসংখ্যানই নির্ধারণ করবে, কতটা নতুন রেকর্ড গড়তে পারে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/বনশালিকে সবচেয়ে বড় ওপেনিং দেবে লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার! ৩০ কোটি নিয়ে আশাবাদী ট্রেড মহল
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