Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sara Arjun: ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের মাঝেই মহাকালেশ্বর মন্দিরে গেলেন সারা, দেখলেন ভস্ম আরতি

    Sara Arjun: আদিত্য ধরের ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর ‘ইয়ালিনা’ অর্থাৎ অভিনেত্রী সারা অর্জুন সম্প্রতি উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পৌঁছেছেন। সেখানে তিনি শিবের দর্শন করেন এবং ভস্ম আরতিতে অংশ নেন। এই সময় অভিনেত্রীকে একটি গোলাপি রঙের শাড়ি পরে থাকতে দেখা যায়।

    Apr 11, 2026, 13:57:05 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Sara Arjun Attended Bhasam Arti: আদিত্য ধরের ছবিতে রণবীর সিংয়ের স্ত্রী ‘ইয়ালিনা’র চরিত্রে অভিনয় করে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন সারা অর্জুন। এবার সারাকে দেখা গেল উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে। সেখানে তিনি ভগবান শিবের দর্শন করেন, ভস্ম আরতিতে অংশ নেন এবং পুজো অর্চনা করেন। সবশেষে কথা বলেন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে।

    ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের মাঝেই মহাকালেশ্বর মন্দিরে গেলেন সারা
    ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের মাঝেই মহাকালেশ্বর মন্দিরে গেলেন সারা

    সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এর চেয়ে ভালো অনুভূতি আর কিছু হতে পারে না। উনি ডাক দিয়েছিলেন এবং আমি শিবের দর্শন করতে চলে এসেছি। এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীর অনেক ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে তাঁকে মহাকালেশ্বর মন্দিরে মহাদেবের আরাধনা করতে দেখা যায়।

    আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর’ ছবির দুই পর্বেই সারা একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয় এবং রণবীরের সঙ্গে তাঁর জুটিকে দর্শক পছন্দ করছেন। সম্প্রতি ‘ধুরন্ধর ২’ ১০০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। এই সাফল্যের মাঝেই সারা ভগবান শিবের দর্শন করার জন্য উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পৌঁছেছেন। পুজো-অর্চনার পর সারা সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।

    অভিনেত্রী বলেন, ‘সত্যিই বলার মতো কোনও শব্দ নেই। তাঁর ডাক এসেছিল, তাই চলে এলাম। এর চেয়ে ভালো অনুভূতি এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমি খুব খুশি। খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি সকলের জন্য উন্নতি কামনা করি’।

    সারা অর্জুনের সিনেমার যাত্রা

    সারা অর্জুন একজন শিশু শিল্পী হিসেবে তাঁর সিনেমার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। বর্তমানে আদিত্য ধরের পরিচালনায় নির্মিত ‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এ অভিনেত্রী রণবীর সিংয়ের চরিত্র ‘হামজা’-র স্ত্রী ‘ইয়ালিনা’ হিসেবে দেখা গিয়েছে।

    সম্প্রতি একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ছবির পর সারা বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের ছবিতে কাজের সুযোগ পেয়েছেন। এই তালিকায় অভিনেত্রী মধুবালা-র বায়োপিকও রয়েছে। সম্প্রতি একটি রিপোর্ট সামনে এসেছে যে সঞ্জয় লীলা বনশালী মধুবালা-র উপর একটি বায়োপিক তৈরি করছেন, যেখানে সারা অর্জুন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। যদিও, এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ হয়নি।

    ছবির কালেকশন ‘ধুরন্ধর ২’-এর কালেকশনের কথা বললে, ছবির প্রথম পর্বের সাফল্যের পর এবার দ্বিতীয় পর্বও ঝড় তুলেছে। ছবিটি এখনও পর্যন্ত ১,০৫৭.২৫ কোটি টাকার নেট কালেকশন করেছে। বিশ্বজুড়ে ছবিটি ১৬০০ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করেছে। আজ চতুর্থ সপ্তাহান্তেও ছবিটি দারুণ ব্যবসা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    Home/Entertainment/Sara Arjun: ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের মাঝেই মহাকালেশ্বর মন্দিরে গেলেন সারা, দেখলেন ভস্ম আরতি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes