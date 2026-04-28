    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    ৯ বছর আগেই ‘ধুরন্ধর’ নায়ক রণবীরের বউ দীপিকাকে নিয়ে এই মন্তব্য করেন সারা অর্জুন

    ধুরন্ধর সিনমার মাধ্যমে দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছেন সারা অর্জুন। তার একটি পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে তিনি তাঁর অনুপ্রেরণার কথা জানিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, এই ভিডিয়োটি ৯ বছর পুরনো।

    Apr 28, 2026, 18:24:13 IST
    By Tulika Samadder
    সারা অর্জুন 'ধুরন্ধর' ছবির মাধ্যমে নায়িকা হিসেবে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। ছবিটিতে তাঁর অভিনয় ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে। এরই মধ্যে, তার একটি পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে তিনি তাঁর অনুপ্রেরণার কথা জানিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, এই ভিডিয়োটি ৯ বছর পুরনো।

    সারা অর্জুন-রণবীর সিং।
    সারা অর্জুন বর্তমানে তাঁর 'ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর ২' ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য শিরোনামে রয়েছেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ৯ বছর আগের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে ছোট্ট সারাকে তাঁর রোল মডেল কে, তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে । এই ভিডিয়োতে তিনি আলিয়া ভাট ও দীপিকা পাডুকোনের নাম নিলেও এও বলেছেন যে, তিনি সারা অর্জুন-ই হতে চান, অন্য কারও মতো নয়।

    আমি সারা অর্জুন-ই হতে চাই

    ভাইরাল ভিডিয়োতে সারাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর রোল মডেল কে, তখন তিনি উত্তর দেন, ‘আলিয়া ভাটের চেহারা ও অভিনয় আমার খুব ভালো লাগে। আলিয়া ভাট ও দীপিকা পাডুকোন দুজনকেই আমি খুব পছন্দ করি।’

    আলিয়া ভাট আর দীপিকা পাডুকোন... কিন্তু ওরা আমার রোল মডেল নন। আমি শুধু ওদের পছন্দ করি, ওরা আমার অনুপ্রেরণা। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি সারা অর্জুন-ই হতে চাই। আমি আর অন্য কেউ হতে চাই না।

    'ধুরান্ধর দ্য রিভেঞ্জ' সম্পর্কে:

    সারা অর্জুন 'ধুরান্ধর দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে হামজা আলি মাজারির স্ত্রী ইয়েলিনা জামালির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটিতে হামজা আলি মাজারির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং। রণবীর সিং এবং সারা অর্জুন ছাড়াও ছবিটিতে সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, রাকেশ বেদী এবং আর. মাধবন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

    সারা অর্জুন সম্পর্কে:

    প্রসঙ্গত, সারা অর্জুন মাত্র দেড় বছর বয়স থেকে বিজ্ঞাপনে কাজ শুরু করেন। 'ম্যাকডোনাল্ডস', 'ম্যাগি' এবং 'ক্লিনিক প্লাস'-এর মতো ১০০টিরও বেশি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তিনি ঘরে ঘরে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। ২০১১ সালে তামিল সিনেমা 'দেইভা থিরুমাগাল' (Deiva Thirumagal)-এ বিক্রমের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন। বলিউডে তার অভিষেক ঘটে ২০১১ সালে 'ফোর্স' সিনেমার মাধ্যমে। এরপর ২০১২ সালে 'এক থি ডায়ান' ছবিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। মণি রত্নমের ব্লকবাস্টার ছবি 'পন্নিইন সেলভান'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের ছোটবেলার (তরুণী নন্দিনী) চরিত্রে অভিনয় করে পুনরায় আলোচনায় আসেন।

    অভিনেত্রী সারা অর্জুনের বাবা হলেন সুপরিচিত ভারতীয় অভিনেতা রাজ অর্জুন এবং মা হলেন সানিয়া অর্জুন। সানিয়া একজন নৃত্যশিল্পী। রাজ অর্জুন 'সিক্রেট সুপারস্টার' এবং 'থালাইভি'র মতো ছবিতে অভিনয়ের জন্য পরিচিত।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

