৯ বছর আগেই ‘ধুরন্ধর’ নায়ক রণবীরের বউ দীপিকাকে নিয়ে এই মন্তব্য করেন সারা অর্জুন

৯ বছর আগেই ‘ধুরন্ধর’ নায়ক রণবীরের বউ দীপিকাকে নিয়ে এই মন্তব্য করেন সারা অর্জুন
সারা অর্জুন 'ধুরন্ধর' ছবির মাধ্যমে নায়িকা হিসেবে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। ছবিটিতে তাঁর অভিনয় ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে। এরই মধ্যে, তার একটি পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে তিনি তাঁর অনুপ্রেরণার কথা জানিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, এই ভিডিয়োটি ৯ বছর পুরনো।
সারা অর্জুন বর্তমানে তাঁর 'ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর ২' ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য শিরোনামে রয়েছেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ৯ বছর আগের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে ছোট্ট সারাকে তাঁর রোল মডেল কে, তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে । এই ভিডিয়োতে তিনি আলিয়া ভাট ও দীপিকা পাডুকোনের নাম নিলেও এও বলেছেন যে, তিনি সারা অর্জুন-ই হতে চান, অন্য কারও মতো নয়।
আমি সারা অর্জুন-ই হতে চাই
ভাইরাল ভিডিয়োতে সারাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর রোল মডেল কে, তখন তিনি উত্তর দেন, ‘আলিয়া ভাটের চেহারা ও অভিনয় আমার খুব ভালো লাগে। আলিয়া ভাট ও দীপিকা পাডুকোন দুজনকেই আমি খুব পছন্দ করি।’
আলিয়া ভাট আর দীপিকা পাডুকোন... কিন্তু ওরা আমার রোল মডেল নন। আমি শুধু ওদের পছন্দ করি, ওরা আমার অনুপ্রেরণা। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি সারা অর্জুন-ই হতে চাই। আমি আর অন্য কেউ হতে চাই না।
'ধুরান্ধর দ্য রিভেঞ্জ' সম্পর্কে:
সারা অর্জুন 'ধুরান্ধর দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে হামজা আলি মাজারির স্ত্রী ইয়েলিনা জামালির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটিতে হামজা আলি মাজারির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং। রণবীর সিং এবং সারা অর্জুন ছাড়াও ছবিটিতে সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, রাকেশ বেদী এবং আর. মাধবন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
সারা অর্জুন সম্পর্কে:
প্রসঙ্গত, সারা অর্জুন মাত্র দেড় বছর বয়স থেকে বিজ্ঞাপনে কাজ শুরু করেন। 'ম্যাকডোনাল্ডস', 'ম্যাগি' এবং 'ক্লিনিক প্লাস'-এর মতো ১০০টিরও বেশি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তিনি ঘরে ঘরে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। ২০১১ সালে তামিল সিনেমা 'দেইভা থিরুমাগাল' (Deiva Thirumagal)-এ বিক্রমের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন। বলিউডে তার অভিষেক ঘটে ২০১১ সালে 'ফোর্স' সিনেমার মাধ্যমে। এরপর ২০১২ সালে 'এক থি ডায়ান' ছবিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। মণি রত্নমের ব্লকবাস্টার ছবি 'পন্নিইন সেলভান'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের ছোটবেলার (তরুণী নন্দিনী) চরিত্রে অভিনয় করে পুনরায় আলোচনায় আসেন।
অভিনেত্রী সারা অর্জুনের বাবা হলেন সুপরিচিত ভারতীয় অভিনেতা রাজ অর্জুন এবং মা হলেন সানিয়া অর্জুন। সানিয়া একজন নৃত্যশিল্পী। রাজ অর্জুন 'সিক্রেট সুপারস্টার' এবং 'থালাইভি'র মতো ছবিতে অভিনয়ের জন্য পরিচিত।
