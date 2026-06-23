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    Satish Shah: ‘বেঁচে থাকতে যদি ও পেত…', মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন সতীশ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভাই

    Satish Shah: সতীশ শাহ, যিনি তার ফিল্মি কেরিয়ারে সবার মুখে হাসি ফোটাতে সময় কাটিয়েছেন, এখন তার মৃত্যুর পর পদ্মশ্রী (মরণোত্তর) পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে তার খুড়তুতো ভাই বলেছেন, ‘যদি আগে দেওয়া হত যখন তিনি বেঁচে ছিলেন।’

    Jun 23, 2026, 21:00:43 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Satish Shah: সতীশ শাহকে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পদ্মশ্রী (মরণোত্তর) পুরস্কার প্রদান করা হল। এই পুরস্কার সতীশের খুড়তুতো ভাই অরবিন্দ নিলেন। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ বলেন, 'যদি এটি সতীশকে তখন দেওয়া হত যখন তিনি বেঁচে ছিলেন।' তিনি আরও জানিয়েছেন, কেন সতীশ শাহের স্ত্রী এই পুরস্কার নিতে যাচ্ছেন না।

    মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন সতীশ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভাই
    মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন সতীশ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভাই

    অরবিন্দ এইচটিতে কথা বলার সময় বলেন, ‘আমরা এখনও (তার মৃত্যুর) শোকে বের হইনি। আমাদের বাড়ি সবসময় হাসিতে ভরা ছিল, এখন হঠাৎ সমস্ত আনন্দ শেষ হয়ে গিয়েছে। বেশ ফাঁকা লাগছে। আমরা তাঁর স্ত্রীর (মধু শাহ) দিকে তাকাই, এবং তিনি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

    তিনি বলেন, 'সতীশ আমার জন্য ভাইয়ের চেয়ে বেশি ছিলেন এবং তার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো নয়, তাই তিনি সফর করতে পারছেন না। যদি এটি আগে পাওয়া যেত যখন তিনি বেঁচে ছিলেন, তবে যা ঘটে তার পরিবর্তন হয় না। আমার ইচ্ছা, যখন আমি তার স্থানে এই পুরস্কারটি নিতে যাব, তিনি আমাদের ওপর থেকে দেখবেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করবেন। যখন আমি মুম্বই ফিরে আসব, তখন আমরা তার সম্মানে একটি ছোট অনুষ্ঠান করব।'

    উল্লেখ্য, সতীশ শাহের মৃত্যু হয়েছিল গত বছরের অক্টোবর মাসে। মুম্বইয়ে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। এরপর তাকে হিন্দুজা হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

    সতীশের জনপ্রিয় শো এবং সিনেমা

    উল্লেখ্য, সতীশকে তার জনপ্রিয় অভিনয়ের জন্য সবসময় মনে রাখা হয়, যার মধ্যে তার শো এবং সিনেমা অন্তর্ভুক্ত আছে সারাভাই ভার্সেস সারাভাই, কাল হো না হো, ওম শান্তি ওম, জানে বি দো ইয়ারো, উমরাও জান। সতীশের শেষ সিনেমা ছিল হামশাকলস, যা ২০১৪ সালে মুক্তি পায়।

    Home/Entertainment/Satish Shah: ‘বেঁচে থাকতে যদি ও পেত…', মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন সতীশ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভাই
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