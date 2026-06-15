Ankush Hazra: জিমে ঘাম ঝরাতে ব্যস্ত অঙ্কুশ, ‘ময়ূরাসন নাকি!’ বন্ধুর সঙ্গে রসিকতা সায়ন্তিকার

Ankush Hazra: মাঝেমধ্যেই বেশ মজার মজার ছবি পোস্ট করেন অঙ্কুশ হাজরা। সদা হাস্যময়ে এই অভিনেতার বন্ধুরাও নির্দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি ঠাট্টায় মেতে উঠতে পারেন। যে কোনও গম্ভীর পরিস্থিতিকে হালকা করে দেওয়ার জন্য অঙ্কুশের জুড়ি মেলা ভার। এবার জিমে দাঁড়িয়ে একটু মজার ভঙ্গিতে ছবি পোস্ট করলেন অঙ্কুশ।
মাঝেমধ্যেই বেশ মজার মজার ছবি পোস্ট করেন অঙ্কুশ হাজরা। সদা হাস্যময়ে এই অভিনেতার বন্ধুরাও নির্দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি ঠাট্টায় মেতে উঠতে পারেন। যে কোনও গম্ভীর পরিস্থিতিকে হালকা করে দেওয়ার জন্য অঙ্কুশের জুড়ি মেলা ভার। এবার জিমে দাঁড়িয়ে একটু মজার ভঙ্গিতে ছবি পোস্ট করলেন অঙ্কুশ।
অঙ্কুশ যে ছবিটি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ব্যায়াম করার চেষ্টা করছেন। তবে অভিনেতার মুখের হাসি দেখে বোঝাই যাচ্ছে তিনি মজার ছলে ছবিটি পোস্ট করছেন। আদৌ এমন কোনও ব্যায়াম আছে কিনা, সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
অঙ্কুশের এই বিশেষ ব্যায়ামের ছবি দেখেই বন্ধুর সঙ্গে রসিকতায় মেতে ওঠেন মিমি চক্রবর্তী। তিনি অঙ্কুশের পোস্টে কমেন্ট করে লেখেন, ‘দেখ পেছনে লোকগুলো হাসছে তোকে দেখে।’ ঐন্দ্রিলা কমেন্ট করে লেখেন, ‘এতকিছুর পরও আমার ফার্স্ট বলে আউট।’ তবে সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমেন্ট।
বন্ধু অঙ্কুশের পোস্টে কমেন্ট করে সায়ন্তিকা লিখেছেন, ‘এটা কি নতুন আসন? ময়ূরাসন???’ প্রসঙ্গত, ২০২৬ বিধানসভা ভোটের পর রাজনৈতিক মঞ্চে আর তেমনভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না সায়ন্তিকাকে। বরং বিগত কিছু বছরে তিনি নিজের দিকে তাকাতে পারেননি তাই এখন নিজেকে নতুন করে গ্রুম করতে ব্যস্ত অভিনেত্রী।
ভোটের ফল ঘোষণার কিছুদিন পর থেকেই সায়ন্তিকাকে জিমে কসরত করতে বা নাচের প্রস্তুতির ভিডিও পোস্ট করতে দেখা যায়। অনেকেরই মতে, বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর আবার রুপোলি পর্দায় ফিরতে চাইছেন সায়ন্তিকা, আর তাই আগেভাগেই নিয়ে নিচ্ছেন এই প্রস্তুতি।
অন্যদিকে অঙ্কুশ গতবছর ‘রক্তবীজ ২’ ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তবে চলতি বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ ছবিটি তেমনভাবে বক্স অফিসে সাড়া ফেলতে পারেনি।