'আপনার সিনেমার মতো টাকাও লাপাতা', চেক বাউন্স মামলায় রাজপালকে কটাক্ষ কোর্টের
বুধবার সুপ্রিম কোর্ট অভিনেতা রাজপাল যাদবকে একটি চেক-বাউন্স মামলায় অভিযোগকারীর প্রাপ্য ২ কোটি টাকা আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ।
বুধবার সুপ্রিম কোর্ট অভিনেতা রাজপাল যাদবকে একটি চেক-বাউন্স মামলায় অভিযোগকারীর প্রাপ্য ২ কোটি টাকা আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে । আদালত জানিয়েছে, অর্থ পরিশোধ করার পরেই হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যাদবের করা আবেদনটি বিবেচনা করা হবে।
এএনআই-এর খবর অনুযায়ী, রাজপাল আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং ১.১৫ কোটি টাকার একটি ডিমান্ড ড্রাফট নিয়ে এসেছিলেন । বাকি ৮৫ লক্ষ টাকা ১৩ অক্টোবরের মধ্যে তাঁর সম্পত্তির এক ক্রেতার মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে, যিনি অভিনেতার সঙ্গে আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
শুনানির সময় যাদবের আইনজীবী আদালতকে জানান যে, অভিনেতা টাকা পরিশোধ করার জন্য রেজিস্ট্রির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, কিন্তু আরটিজিএস অনুমোদিত ছিল না। তাই যাদব ১.১৫ কোটি টাকার একটি ডিমান্ড ড্রাফট নিয়ে এসেছিলেন।
বাকি ৮৫ লক্ষ টাকার বিষয়ে তাঁর আইনজীবী বলেন, যাদবের সম্পত্তির একজন ক্রেতা আদালতে উপস্থিত আছেন এবং লেনদেন সম্পন্ন হলেই টাকাটা পরিশোধ করা হবে।
আদেশ দেওয়ার পর বেঞ্চ যাদবের সঙ্গে একটি অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় বসে, যেখানে তিনি তাঁর ২০১২ সালের ছবি ‘আতা পাতা লাপাতা’-র কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকটের কথা বলেন। অভিনেতা দাবি করেন যে, ছবিটির কারণে প্রায় ২০০-২৫০ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে এবং প্রযোজকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
কথোপকথন চলাকালে ভারতের প্রধান বিচারপতি ঠাট্টা করে মন্তব্য করেন যে, চলচ্চিত্রটির শিরোনাম যাদবের আচরণের সমার্থক, ‘আপনার সিনেমার মতো আপনার টাকাও ‘আতা পাতা লাপাতা’ হয়ে গিয়েছে।'
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এরপর যাদব বেঞ্চকে অভিবাদন জানিয়ে এই চলচ্চিত্রটির জন্য কীভাবে তাঁর ২০০-২৫০ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে, সে বিষয়ে কথা বলেন। প্রধান বিচারপতি তাকে একটি ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মানুষকে বিনোদন দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং রসিকতা করে বলেন যে, সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত আইনজীবীরাও ভালো অভিনেতা এবং তাদেরকে তার চলচ্চিত্রে নেওয়া যেতে পারে।
শুনানির পর দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজপাল বলেন, ‘সিনেমা বানানোর জন্য ঋণ নেওয়া হয় না। বাড়ি বানানো বা জমি কেনার জন্য ঋণ নেওয়া হয়, সিনেমা বানানোর জন্য নয়। এটা হয় কোনো প্যাকেজ ডিল অথবা বিনিয়োগ। রাজপাল যাদব নিজেই ইতোমধ্যে একশটা সিনেমার কাজ করছেন, তাহলে একটা সিনেমা বানানোর জন্য তাঁর ঋণের প্রয়োজন হবে কেন?’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার দেশ, সর্বোচ্চ আদালত এবং বিচার বিভাগের প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা রয়েছে। যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, তা যেখান থেকেই আসুক, তা সকলের দ্বারা গৃহীত হবে।’
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মামলার প্রেক্ষাপট
২০১০ সালে ‘আতা পাতা লাপাতা’ ছবির জন্য মুরলি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক যাদবকে দেওয়া একটি কথিত ঋণকে কেন্দ্র করে এই মামলাটির সূত্রপাত। পরবর্তীকালে ১.০৫ কোটি টাকার সাতটি পরিশোধের চেক প্রত্যাখ্যাত হয়।
যাদব নিজেই দাবি করেছেন যে, চলচ্চিত্রটির সঙ্গে সম্পর্কিত ৫ কোটি টাকার দায় থেকে এই বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে , অথচ চলচ্চিত্রটি তার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান ঘটিয়েছিল।