‘ব্যাড্স অফ বলিউড’-এর জন্য বড় জয় এল আরিয়ানের কেরিয়ারে! কোন বিশেষ সম্মান পেলেন শাহরুখ-পুত্র?
৭ম চিত্রনাট্যকার সমিতি পুরস্কার: ‘দ্য বাস্টার্ডস অফ বলিউড’-এর জন্য ডেবিউ চিত্রনাট্যকার হিসেবে পুরস্কার জিতলেন আরিয়ান খান।
স্ক্রিনরাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসডব্লিউএ) তাদের সপ্তম এসডব্লিউএ অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে ভারতীয় গল্প বলা অগ্রদূতদের সম্মাননা জানাল। এই জমকালো সন্ধ্যায় সেইসব লেখকদের সম্মানিত করা হয়, যাঁরা প্রতিকূল সময়েও সৃজনশীলতার সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সব থেকে চর্চিত নাম ‘দ্য ব্যাডস অফ বলিউড’, থ্রিলার ‘স্টোলেন’ এবং ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’।
ফিচার ফিল্ম, ওয়েব সিরিজ, টেলিভিশন এবং গানের জন্য ১৫টি সম্মাননা প্রদান করা হয়।চলচ্চিত্র নির্মাতা আরিয়ান খান SWA অ্যাওয়ার্ডসে তাঁর নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘দ্য বাস্টার্ডস অফ বলিউড’ ওয়েব কমেডি/মিউজিক্যাল/রোমান্স বিভাগে দুটি মনোনয়ন পায়। তারপর অ্যাওয়ার্ডও পায়। তিনি সেরা সংলাপের পুরস্কারের পাশাপাশি সেরা চিত্রনাট্যের সম্মাননাও জিতেছেন, যা তিনি সহ-লেখক বিলাল সিদ্দিকী ও মানব চৌহানের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।
ফিচার ফিল্ম বিভাগগুলোতেও একই রকম দাপট দেখা গিয়েছে, থ্রিলার ‘স্টোলেন’ সম্মানিত হয়েছে। করণ তেজপাল, গৌরব ধিংরা এবং স্বপ্নিল সালকারের ‘আগাড়বুম্ব’ ছবিটির জন্য সেরা গল্প এবং সেরা চিত্রনাট্য উভয় পুরস্কারই জিতে নিয়েছে। অন্যদিকে, ‘হক’-এর জন্য রেশুনাথ সেরা সংলাপের (ফিচার ফিল্ম) পুরস্কার পেয়েছে।
বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকাটি দেখুন:
১. সেরা ডেবিউ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ‘হিউম্যানস ইন দ্য লুপ’ ছবির জন্য অরণ্য সহায়।
২. ওয়েব সিরিজ - সেরা গল্পের জন্য বিজয়ী হন স্মিতা সিং, 'খউফ' এর জন্য।
3. ওয়েব ড্রামা - সেরা চিত্রনাট্যের জন্য বিজয়ীরা হন সুদীপ শর্মা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল কানোজিয়া এবং পাতাল লোক - সিজন ২-এর জন্য তমাল সেন।
৪. ওয়েব ড্রামা - সেরা চিত্রনাট্য বিভাগে বিজয়ী হন 'ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট'-এর জন্য সত্যংশু সিং ও অর্কেশ অজয়।
৫. টেলিভিশনের জন্য সেরা গল্পের পুরস্কার জিতেছেন রাজেশ জোশী এবং শাবিয়া ওয়ালিয়া, ‘পুষ্পা ইম্পসিবল’-এর জন্য।
৬. টেলিভিশনের জন্য বিজয়ী - সেরা চিত্রনাট্য হল ইত্তি সি খুশির জন্য হারনীত সিং
৭. টেলিভিশনের সেরা সংলাপ বিভাগে বিজয়ী হন 'পুষ্পা ইম্পসিবল'-এর জন্য স্নেহা দেশাই এবং তুষার ঈশ্বর।
৮. ওয়েব কমেডি/মিউজিক্যাল/রোমান্স-সেরা গল্প বিভাগে বিজয়ী হন 'দুপাহিয়া'-র জন্য চিরাগ গার্গ এবং অবিনাশ দ্বিবেদী।
৯. ওয়েব কমেডি/মিউজিক্যাল/রোমান্স-সেরা চিত্রনাট্য বিভাগে 'দ্য বাস্টার্ডস অফ বলিউড'-এর জন্য বিজয়ী হয়েছেন আরিয়ান খান, বিলাল সিদ্দিকী ও মানব চৌহান।
১০. ওয়েব কমেডি/মিউজিক্যাল/রোমান্স-সেরা সংলাপ বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন আরিয়ান খান, 'দ্য বাস্টার্ডস অফ বলিউড'-এর জন্য।
১১. টিভি/ওয়েব বিভাগে সেরা গীতিকার হলেন অন্বিতা দত্ত, তাঁর ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ ছবির ‘নসিবা’ গানের জন্য।
১২. ফিচার ফিল্ম বিভাগে সেরা গীতিকারের পুরস্কার জিতেছেন গুলজার, তাঁর ‘গুস্তাখ ইশক’ ছবির ‘হাম ফানা’ গানের জন্য।
১৩. ফিচার ফিল্ম - সেরা গল্পের জন্য বিজয়ীরা হন করণ তেজপাল, গৌরব ধিংরা, স্বপ্নিল সালকার। 'স্টোলেন' ছবির জন্য তাদের 'আগাদবুম্ব' পুরস্কার দেওয়া হয়।
১৪. ফিচার ফিল্ম - শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য বিভাগে বিজয়ীরা হন করণ তেজপাল, গৌরব ধিংরা, স্বপ্নিল সালকার; 'স্টোলেন' ছবির জন্য তাদের চিত্রনাট্যের নাম 'আগাদবুম্ব'।
১৫. ফিচার ফিল্ম - সেরা সংলাপ বিভাগে বিজয়ী হলেন রেশু নাথ, 'হক' ছবির জন্য।