Salman Khan Family: 'বাচ্চাদের মা হিসাবে কেউ অধিকার…', সোহেলের সাথে ঝামেলা, সীমার পাশে দাঁড়ান ভাসুর সলমন
সীমা সাজদেহ বলেন, সোহেল খানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হলেও খান পরিবার এখনও তাঁকে সমর্থন করে এবং তিনি খান পরিবারের অংশ। সেই অধিকার সলমন তাঁকে দিয়েছে।
খান পরিবারের বড় ছেলে সলমন খান তাঁর নবাবী মেজাজ এবং বিশাল হৃদয়ের জন্য পরিচিত। এবার জানা গেল, ভাই সোহেল খানের সঙ্গে যখন তাঁর স্ত্রী সীমা সাজদেহর তুমুল অশান্তি চলত, তখন সলমন ভাসুর নন, বড় দাদার মতো সীমার পক্ষই নিতেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সীমা নিজেই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য শেয়ার করেছেন। শুধু সলমন নয়, গোটা খান পরিবার তাঁদের ছেলে নয় পাশে দাঁড়িয়েছিল বউমার।
সীমা জানান, বিচ্ছেদের কঠিন সময়ে সলমন খান তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ‘তুমি সোহেলের সঙ্গে থাকো বা না থাকো, তুমি সবসময় আমাদের পরিবারের অংশ থাকবে। বাচ্চাদের মা হিসেবে তোমার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।’ সলমন আরও বলেছিলেন যে, সীমার জন্য তাঁদের বাড়ির দরজা সবসময় খোলা।
সীমার পাশে পরিবার
সাধারণত দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে পরিবার ছেলের পক্ষ নেয়, কিন্তু খান পরিবারের ক্ষেত্রে উল্টোটা ঘটেছিল। সীমার কথায়, ‘সোহেলের সঙ্গে আমার যখন ঝগড়া হতো, তখন সেলিম আঙ্কেল (সেলিম খান) বা সলমন ভাই সোহেলকেই বকাঝকা করতেন। ওরা সবসময় আমার সম্মান এবং সুবিধার কথা মাথায় রাখতেন।’
বিচ্ছেদের পরেও অমলিন সম্পর্ক
দীর্ঘ ২৪ বছরের দাম্পত্যের পর ২০২২ সালে সোহেল ও সীমা আইনত আলাদা হয়ে যান। কিন্তু আজও নির্ভান এবং ইয়োহান— তাঁদের দুই ছেলের কারণে খান পরিবারের প্রতিটি অনুষ্ঠানে সীমাকে দেখা যায়। সীমা স্পষ্ট জানিয়েছেন, সোহেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখন স্রেফ বন্ধুত্ব এবং সন্তানদের ‘কো-প্যারেন্টিং’-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে খান পরিবারের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা চিরকাল থাকবে।
বলিউডে অনেক তিক্ত বিচ্ছেদ দেখা গেলেও, সোহেল-সীমার আলাদা হওয়ার গল্পটা কিছুটা আলাদা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং খান পরিবারের সমর্থন সীমা সাজদেহকে একলা চলার পথে অনেক বেশি সাহস জুগিয়েছে।
সোহেল এবং সীমার সম্পর্ক
সোহেল খান এবং সীমা সাজদেহ ১৯৯৮ সালে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পর বিয়ে করেন। জানা যায়, সোহেলের সিনেমা প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া নির্মাণের সময় এই জুটির প্রথম দেখা হয়। ধর্মীয় ও পারিবারিক পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করে, তারা প্রথমে আর্য সমাজের মতে বিয়ে করেন, এরপর উভয় ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে নিকাহ ও কোর্ট ম্যারেজও করেন। যদিও প্রেমের এই বিয়ের পরিণতি হয় ডিভোর্স।
ডিভোর্সের পর ডিপ্রেশন প্রসঙ্গে সীমা বলেন, ‘কোনও মহিলাই ডিভোর্স নিতে চান না। আমিও হতাশায় পড়েছিলাম এবং আমার বাচ্চারাও অবশ্যই চলে গেছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আমাদের কয়েক বছর সময় লেগেছিল। আমরা সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম, বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের জন্য।’