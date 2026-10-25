Imran-Avantika:‘এই বিচ্ছেদটা আমার কাছে একটা মৃত্যুর মতো ছিল', ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত ছিল ইমরানের, সাফ কথা অবন্তিকার
Imran-Avantika: ‘আমি হয়তো নিজের ক্ষতি করে হলেও কখনো আলাদা হওয়ার কথা ভাবতাম না। এটি সম্পূর্ণ ওর সিদ্ধান্ত ছিল’, ডিভোর্স নিয়ে সোহাকে জানালেন অবন্তিকা।
প্রায় ১৮ বছরের দীর্ঘ সম্পর্ক ও ৮ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে ২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে যান বলিউড অভিনেতা ইমরান খান ও অবন্তিকা মালিক। এতদিন এই বিচ্ছেদ নিয়ে খুব একটা মুখ না খুললেও সম্প্রতি অভিনেত্রী সোহা আলি খানের সঙ্গে এক খোলামেলা আড্ডায় নিজেদের বিচ্ছেদের নেপথ্য সত্য সামনে আনলেন অবন্তিকা। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, আলাদা হওয়ার প্রথম প্রস্তাবটি ইমরান খানের পক্ষ থেকেই এসেছিল।
‘বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তটা ইমরানের ছিল’:
সোহা আলি খান যখন অবন্তিকাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তটি কার ছিল, তখন অবন্তিকা সোজাসাপ্টা ইমরানের নাম নেন। অবন্তিকা বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্তটা ওরই ছিল। আমি হয়তো নিজের ক্ষতি করে হলেও কখনো আলাদা হওয়ার কথা ভাবতাম না। এটি সম্পূর্ণ ওর সিদ্ধান্ত ছিল।’
৬ মাসের ট্রায়াল সাময়িক বিচ্ছেদ: অবন্তিকা জানান, প্রথমে ইমরান কিছুদিন আলাদা থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। টানা ছয় মাস আলাদা থাকার পর তাঁরা যৌথভাবে ডিভোর্সের (Divorce) সিদ্ধান্ত নেন।
মৃত্যুর সঙ্গে বিচ্ছেদের যন্ত্রণার তুলনা:
দীর্ঘ ১৮ বছরের সঙ্গী এবং সংসারের ইতি টানাকে এক পরম বেদনার অভিজ্ঞতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন অবন্তিকা। অবন্তিকা বলেন, ‘এই বিচ্ছেদটা আমার কাছে একটা মৃত্যুর মতো ছিল। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটাকে যেভাবে কল্পনা করেছিলাম, যেভাবে সাজাতে চেয়েছিলাম—সেই সমস্ত স্বপ্নের মৃত্যু। জীবনের সবথেকে ঘনিষ্ঠ একটি সম্পর্কের সমাপ্তি এটি।’
প্রাপ্তি ও গর্ব: তবে সম্পর্কের পরিণতি দুঃখজনক হলেও, ১৮ বছর ধরে দুজনে মিলে যে সংসার ও পরিবার তৈরি করেছিলেন, তা নিয়ে গর্ববোধ করেন অবন্তিকা। তাঁর মতে, পরিবার আজ যে রূপই নিক না কেন, সেটিকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সফল ছিল।
প্রেম, সন্তান ও বর্তমান জীবন:
কৈশোরের প্রেম থেকে বিয়ে: টিনএজ বা কৈশোর বয়স থেকেই প্রেমে পড়েন ইমরান ও অবন্তিকা। দীর্ঘ দিন ডেটিংয়ের পর ২০১১ সালের জানুয়ারিতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। তাঁদের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে, যার নাম ইমারা।
২০১৯ সালে আলাদা হওয়ার পর ইমরান খান বর্তমানে অভিনেত্রী ও শিল্পী লেখা ওয়াশিংটনের (Lekha Washington) সঙ্গে প্রেমে রয়েছেন। সম্প্রতিকালে ‘কোকরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র দিল্লির বিক্ষোভে দুজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তবে অবন্তিকা এখন সিঙ্গল।
দীর্ঘ বিরতির পর ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘হ্যাপি প্যাটেল: বিপজ্জনক জাসুস’ ছবিতে একটি ক্যামিও রোলের মাধ্যমে পর্দায় ফেরেন ইমরান। খুব শীঘ্রই তাঁকে ভূমি পেডনেকর ও গুরফাতেহ পীরজাদার সঙ্গে ‘অধুরে হাম অধুরে তুম’ নামের রোম্যান্টিক কমেডি ছবিতে দেখা যাবে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More