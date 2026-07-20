অনশনকারীর হাতে চুমু! সোনামের জন্য যন্তর মন্তরে শাবানা, হাজির প্রকাশ রাজও
সোমবারের সংসদ অভিযানের আগে রবিবার রাতে যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়া ও যুবসমাজের পাশে এসে দাঁড়ালেন শাবানা আজমি ও প্রকাশ রাজ।
পরীক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে আন্দোলনরত ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র প্রতিবাদী মঞ্চে রবিবার এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী থাকল দেশের আমজনতা। সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী শাবানা আজমি এবং অভিনেতা প্রকাশ রাজ।
গত ২৮ জুন থেকে আমরণ অনশনে বসা সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক (Sonam Wangchuk)-এর সমর্থনে এই দুই তারকা মঞ্চে আসতেই নতুন গতি পেয়েছে এই আন্দোলন। রবিবার সন্ধ্যার সেই সংহতি প্রকাশের একাধিক ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল।
অনশনকারীর হাত ছুঁয়ে আবেগঘন শাবানা আজমি
গত ৬ জুন থেকে চলা এই আন্দোলনে সংহতি জানাতে রবিবার যন্তর মন্তরে ফিরে আসেন শাবানা আজমি। মঞ্চে এসে প্রথমেই তিনি অভিনেতা প্রকাশ রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন।
বহুদিন ধরে অনশনে থাকা এক নারী আন্দোলনকারীর পাশে বসে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে এবং তাঁর মুখ ছুঁয়ে আদর করতে দেখা যায় শাবানাকে। ওই প্রতিবাদী যুবতী ভিডিওটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘শাবানা ম্যাম, আপনার এই অকুণ্ঠ সমর্থন, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।’ পরে মূল মঞ্চে উঠে শাবানা আজমি দেশের যুবসমাজ এবং সোনম ওয়াংচুকের অনশন আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।
‘আমরা শেষ দেখে ছাড়ব!’— হুঙ্কার প্রকাশ রাজের
প্রতিবাদী আন্দোলনের চেনা মুখ অভিনেতা প্রকাশ রাজও রবিবার রাতে হাজির হন ধর্নাস্থলে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘আমি আজ রাতে আপনাদের সঙ্গেই আছি। আমি ঠিক এখানেই রয়েছি। আমরা দেখে নেব এর শেষ কোথায় হয়।’
পরে একটি সেলফি ভিডিও পোস্ট করে প্রকাশ রাজ লেখেন, ‘আমাদের দেশের যুবসমাজ কেবল কিছু জরুরি প্রশ্ন তুলছে (#justasking)। ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে উপস্থিত স্লোগানরত হাজারো তরুণ-তরুণীকে দেখিয়ে একগাল হেসে অভিনেতা বলেন, 'এরাই আমাদের যুবশক্তি, যারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে।’
পুলিশি নিষেধাজ্ঞা ও সোমবারের ‘সংসদ চলো’ অভিযান
উল্লেখ্য, গত শনিবারই অনশনের কারণে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া সোনম ওয়াংচুককে আদালতের নির্দেশে পুলিশ জোরপূর্বক হাসপাতালে ভর্তি করে। তা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা পিছু হঠতে নারাজ। সোমবার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই যন্তর মন্তর থেকে সংসদের উদ্দেশ্যে ‘চলো সংসদ’ (Chalo Sansad) পদযাত্রার ডাক দিয়েছে সিজেপি (CJP)।
যদিও পিটিআই (PTI) সূত্রের খবর, এই পদযাত্রার জন্য পুলিশের তরফ থেকে কোনো আগাম অনুমতি দেওয়া হয়নি। উচ্চ-সুরক্ষাবেষ্টিত সংসদীয় এলাকায় যাতে কোনোভাবেই এই অননুমোদিত মিছিল প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য গোটা নতুন দিল্লি জেলা জুড়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে দিল্লি পুলিশ।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More