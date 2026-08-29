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‘সানিকে মুসলিম চরিত্রে দেখে…’, ‘বাটোওয়ারা ১৯৪৭’-এর ব্যর্থতায় মুখ খুললেন শাবানা

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'বাটোওয়ারা ১৯৪৭' চলচ্চিত্রে সানি দেওল এবং শবানা আজমির অভিনয়ের রসায়ন দর্শকদের মনে রেখেছে। শবানা আজমি চলচ্চিত্রের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া নিয়ে কথা বললেন।

Published on: Aug 29, 2026, 18:53:25 IST
By Swati Das Banerjee
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সানি দেওলের চলচ্চিত্র 'বাটোওয়ারা ১৯৪৭' ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছিল। সানির এই চলচ্চিত্র থেকে অনেক আশা করা হচ্ছিল, কিন্তু চলচ্চিত্রটি তেমন ভালো প্রতিক্রিয়া পায়নি। এমনকি চলচ্চিত্রটি বক্স অফিসে আয় করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বলা হচ্ছিল যে সানি মুসলিম চরিত্রে অভিনয় করেছেন, এই কারণে চলচ্চিত্রটি ভালোভাবে গ্রহণ করা হয়নি।

‘বাটোওয়ারা ১৯৪৭’-এর ব্যর্থতায় মুখ খুললেন শাবানা
‘বাটোওয়ারা ১৯৪৭’-এর ব্যর্থতায় মুখ খুললেন শাবানা

এখন শবানা আজমি এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। 'বাটোওয়ারা ১৯৪৭' এর খারাপ প্রতিক্রিয়ার বিষয় নিয়ে একটি জুমের স্পটলাইট সেশনে শবানাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি চলচ্চিত্রটির খারাপ প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রান্ত। আমি অনেক মানুষের সাথে দেখা করেছি যারা নিজে এসে বলেছেন যে তারা চলচ্চিত্রটি ভালো লেগেছে এবং এর বার্তা তাদের কাছে প্রশংসনীয়। অন্যদিকে, লোকজন হলে যেতে চায়নি এবং যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল বিভ্রান্তিকর।

সানি দেওলের মুসলিম চরিত্র নিয়ে শাবানাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,আসলে আপনি সানি দেওলকে মুসলিম চরিত্রে দেখতে পারেন না কেন? 'কুলি'র মতো চলচ্চিত্রে যেখানে অমিতাভ বচ্চন স্বচ্ছন্দে মুসলিম চরিত্রে অভিনয় করেন। সেটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখন কেন এমন একটি পরিবেশ তৈরি হচ্ছে যেখানে এ ধরনের বিভাজন ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটছে? আমার কাছে এটি পরিষ্কার নয়।

শবানা আরও বলেন, ‘আমার অবাক লাগে যে এখানে কিছু লোক আছে, তাদের আপত্তি আছে যে সানি দেওল মুসলিম চরিত্রে অভিনয় করছেন। অনেকে বলছেন যে তিনি পাকিস্তানি চরিত্রে অভিনয় করছেন। তিনি পাকিস্তানি চরিত্রে অভিনয় করছেন না, আপনি তো সিনেমাটি দেখুন। এছাড়াও ও পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলেছে বলে পাঞ্জাবীদের খারাপ লাগছে। কিন্তু এই চলচ্চিত্রটি পিওর এবং সুন্দর।’

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বিষয় নিয়ে শাবানা বলেন, 'ভারত-পাকিস্তান হিন্দি সিনেমায় একটি উদ্ভূত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আপনি স্পর্শ করতে পারবেন না, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। চলচ্চিত্রে কিছু রাজনৈতিকভাবে ভুল নেই। এতে সানি অনেক ভালো কাজ করেছে বিশেষ করে আমার সাথে যেসব দৃশ্য আছে সেগুলো আবেগময়। আমি মনে করি সে বাস্তবেও বয়স্ক নারীদের খুব যত্ন নেয়। বুঝতে পারছি না যে চলচ্চিত্রটি যদি ভালো না হয়, তাহলে কেন লোকেরা প্রশংসা করছে।'

Home/Entertainment/‘সানিকে মুসলিম চরিত্রে দেখে…’, ‘বাটোওয়ারা ১৯৪৭’-এর ব্যর্থতায় মুখ খুললেন শাবানা
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