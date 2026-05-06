Pregnant Deepika-Shah Rukh Khan: মাঝসুমদ্রে অন্তঃসত্ত্বা দীপিকার সাথে রোম্যান্সে মজে ‘কিং’ শাহরুখ, ভাইরাল ভিডিয়ো

Pregnant Deepika-Shah Rukh Khan: মাঝসুমদ্রে অন্তঃসত্ত্বা দীপিকার সাথে রোম্যান্সে মজে ‘কিং’ শাহরুখ, ভাইরাল ভিডিয়ো
শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের আসন্ন সিনেমা 'কিং' এর শুটিং করছেন। সাগরপারে দুজনের একটি রোম্যান্টিক দৃশ্যের শট ভাইরাল নেটপাড়ায়।
শাহরুখ খান এবং দীপিকা পাড়ুকোন— বলিউডের অন্যতম সফল এবং লাকি জুটি। ‘ওম শান্তি ওম’ থেকে শুরু করে ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’ বা গত বছরের রেকর্ড ব্রেকার ‘পাঠান’ ও ‘জওয়ান’, এই জুটির রসায়ন সবসময়ই বক্স অফিসে তুফান তুলেছে। এবার সুজয় ঘোষের আগামী ছবি ‘কিং’-এর সেট থেকে এই দুই তারকার একটি ভিডিও ফাঁস হতেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। নেটিজেনদের দাবি, এই ভিডিওর ভাইব একেবারেই ‘বেশরম রং’-এর স্মৃতি উসকে দিচ্ছে।
ভিডিওতে কী দেখা গেল?
ভাইরাল হওয়া ঝাপসা ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে একটি বিদেশি লোকেশনে সমুদ্রের ধারে শুটিং চলছে। শাহরুখকে দেখা যাচ্ছে তাঁর চেনা মেজাজে, আর দীপিকার গ্ল্যামারাস উপস্থিতি মুহূর্তেই নজর কেড়েছে। তাঁদের পোশাক এবং চারপাশের পরিবেশ দেখে ভক্তদের একাংশ বলছেন, ‘কিং’ ছবিতেও কি তবে বড় কোনও মিউজিক্যাল ধামাকা আসতে চলেছে? ঠিক যেমনটা ‘পাঠান’-এর স্পেনে শুটিং করা ‘বেশরম রং’ গানের ক্ষেত্রে হয়েছিল।
বিশেষ উপস্থিতি নাকি লিডিং লেডি?
যদিও ‘কিং’ ছবিটিতে শাহরুখের সঙ্গে তাঁর মেয়ে সুহানা খানের স্ক্রিন শেয়ার করার কথা এবং সেখানে শাহরুখকে এক ডনের চরিত্রে দেখা যাওয়ার গুঞ্জন রয়েছে, তবে দীপিকার উপস্থিতি ঠিক কী কারণে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। কেউ বলছেন দীপিকা এই ছবিতে একটি বিশেষ ক্যামিও (Cameo) চরিত্রে অভিনয় করছেন, আবার কারও মতে ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ গানে শাহরুখের সঙ্গী হিসেবেই তাঁকে দেখা যাবে।
ভক্তদের উন্মাদনা:
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভক্ত লিখেছেন, ‘শাহরুখ-দীপিকা মানেই পর্দায় আগুন। এই ভিডিও দেখে পাঠান-এর দিনগুলো মনে পড়ে গেল।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘বেশরম রং ২.০ আসতে চলেছে নাকি?’ তবে ভিডিওটি দ্রুত সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হলেও ততক্ষণে তা ফ্যান পেজগুলোর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের মতো।
অ্যাকশন আর ড্রামা:
শোনা যাচ্ছে, ‘কিং’ ছবিটি হতে চলেছে একটি হাই-অকটেন অ্যাকশন থ্রিলার। শাহরুখের লুক নিয়েও ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। আর তার মাঝেই দীপিকার এই ফাঁস হওয়া ভিডিও উত্তেজনায় নতুন ঘি ঢালল। এখন দেখার, বড় পর্দায় এই জুটি এবার কী চমক নিয়ে আসে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More