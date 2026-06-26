‘বরের থেকেও তোমায় বেশি ভালোবাসি’, মহিলা-ভক্তের মুখে একথা শুনে কী জবাব শাহরুখের?

‘বরের থেকেও তোমায় বেশি ভালোবাসি’, মহিলা-ভক্তের মুখে একথা শুনে কী জবাব শাহরুখের?
আসন্ন ছবি 'কিং'-এর শুটিংয়ের ফাঁকেই ম্যাঙ্গালোরের এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন শাহরুখ খান। সেখানে এক মহিলা ভক্ত প্রকাশ্যে জানিয়ে বসেন, তিনি নিজের স্বামীর চেয়েও বেশি ভালোবাসেন কিং খানকে। আর সেই স্বীকারোক্তির জবাবে শাহরুখের রসিক মন্তব্যে হাসির রোল ওঠে গোটা অনুষ্ঠানে।
আসন্ন ছবি 'কিং'-এর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে একটি রিয়েল এস্টেট সংস্থার আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ভক্তদের সঙ্গে দারুণ কিছু মুহূর্ত ভাগ করে নেন তিনি। জনপ্রিয় কয়েকটি গানে পারফর্ম করার পাশাপাশি দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনেও অংশ নেন কিং খান।
অনুষ্ঠানের একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, দর্শকদের মধ্য থেকে এক মহিলা ভক্ত শাহরুখকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি নিজের স্বামীর চেয়েও শাহরুখকে বেশি ভালোবাসেন। ভক্তের এই মন্তব্য শুনে এক মুহূর্তও দেরি না করে নিজের স্বভাবসুলভ রসবোধে শাহরুখ বলেন, ‘এই সব একা একা বলা উচিত ছিল, সবার সামনে নয়!’ তাঁর এই মন্তব্যে হেসে ওঠেন উপস্থিত সকলেই।
এরপর শাহরুখ বলেন, ‘আমি জানি এটা ভালোবাসা থেকেই বলা। আমি আপনাদের অনুভূতি বুঝতে পারছি, আর আমি নিশ্চিত আপনাদের স্বামীরাও সেটা বুঝবেন। আমি আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি। আমি আপনার স্বামীকেও ভালোবাসি। আমি আপনার পরিবারকেও ভালোবাসি। অনেক ধন্যবাদ।’
অনুষ্ঠানে কিং খান কন্নড় ভাষায় 'নমস্কার' জানিয়ে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ‘ধন্যবাদ ম্যাঙ্গালোর। এখানে আসার আগে আমি জানতাম না কী আশা করা উচিত। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে শুরু করে এখানে আসা পর্যন্ত আপনাদের যে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি, তা সত্যিই অসাধারণ।’
এদিকে, শাহরুখ খান বর্তমানে তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'কিং'-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই অ্যাকশনধর্মী ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে অভিনয় করছেন দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন, রাঘব জুয়াল, অভয় ভার্মা, সৌরভ শুক্লা এবং রানী মুখার্জি। আগামী ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৬ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ছবিটির।
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