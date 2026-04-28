    Shah Rukh-Aamir: একটাও ছবি করেননি একসঙ্গে! শাহরুখ নিয়ে বড় মন্তব্য আমিরের, চমকে দেওয়ার মতো দাবি

    বলিউড অভিনেতা আমির খান সম্প্রতি শাহরুখ খানকে একজন ভাল অভিনেতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তার সাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমির বলেন, শাহরুখ ও সালমান একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে কথা বলেছেন।

    Apr 28, 2026, 12:53:31 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের তিন খান—সলমন খান, আমির খান এবং শাহরুখ খানকে একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখার স্বপ্ন বহুদিন ধরেই দেখছেন ভক্তরা। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই তিন সুপারস্টার হিন্দি সিনেমায় রাজত্ব করে চলেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের একসঙ্গে কোনও ছবিতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন আমির খান। তিনি জানিয়েছেন, তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করতে চান।

    শাহরুখ-আমির।

    শাহরুখ ‘অসাধারণ’ অভিনেতা

    রেডিও নাশার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমির খান বলেন, তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। তাঁর কথায়, শাহরুখ একজন অসাধারণ অভিনেতা এবং তাঁর মধ্যে আলাদা ধরনের এক আকর্ষণ রয়েছে। আমির আরও বলেন, শাহরুখ এমন একজন অভিনেতা যিনি দর্শকদের সঙ্গে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। তিনি একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান শিল্পী।

    ভালো চিত্রনাট্যের খোঁজে আমির

    এই সাক্ষাৎকারেই আমির খান জানান, তাঁদের দু’জনের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে আপাতত তাঁরা একটি ভালো চিত্রনাট্যের খোঁজে রয়েছেন। আমির বলেন, ‘যেই আমরা একটি ভালো গল্প পাব, আমরা একসঙ্গে কাজ করব।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শাহরুখ ও সলমন একসঙ্গে কাজ করেছেন, তিনি নিজেও সলমনের সঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শাহরুখের সঙ্গে তাঁর কোনও ছবিতে কাজ করা হয়ে ওঠেনি।

    দর্শকদের জন্য বড় চমক হতে পারে

    আমির খান আরও জানান, এমন একটি আইডিয়াও নিয়ে আলোচনা হয়েছে যেখানে তিন খান—শাহরুখ, সলমন এবং তিনি নিজে—একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। প্রায় এক বছর আগে, যখন তিনজন একসঙ্গে বসেছিলেন, তখন এই বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা হয়। আমিরের মতে, দর্শকদের জন্য অন্তত তাঁদের একটি ছবি করা উচিত। তিনি বলেন, ছবিটি কত বড় হবে তা আলাদা বিষয়, কিন্তু তিনজনকে একসঙ্গে দেখা দর্শকদের জন্য নিঃসন্দেহে এক দারুণ অভিজ্ঞতা হবে। যা ভক্তদের কাছে এটি বড়সড় উপহার হতে পারে। ফলে ভবিষ্যতে আমির-শাহরুখ কিংবা তিন খানকে একসঙ্গে কোনও ছবিতে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

    আসন্ন ছবি

    কাজের সূত্রে, আমির খান বর্তমানে তাঁর প্রযোজনায় তৈরি হওয়া ‘এক দিন’ ছবির প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। এই ছবিতে তাঁর ছেলে জুনায়েদ খান, দক্ষিণী অভিনেত্রী সাই পল্লবীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এটি সাই পল্লবীর প্রথম হিন্দি ছবি। আগামী ১ মে ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ছবির অগ্রিম বুকিং মুক্তির ৩৯ দিন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

    এই সাক্ষাৎকারে আমির খান আরও জানান, দু'জনেই একসঙ্গে কাজ করার কথাও বলেছেন। তবে এই মুহূর্তে দু'জনেই কাজ করার জন্য ভালো স্ক্রিপ্ট খুঁজছেন। আমির বলেন, ভালো গল্প পেলেই আমরা একসঙ্গে কাজ করব। অভিনেতা আরও জানান, শাহরুখ ও সালমান একসঙ্গে কাজ করেছেন, তিনি এবং সালমান একসঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু শাহরুখ ও শাহরুখ কোনও ছবিতে কাজ করতে পারেননি।

    আমির আরও সেই ধারণা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন যেখানে তিন খানকে একসাথে কাজ করতে দেখা যেতে পারে। তিনি বলেন, প্রায় এক বছর আগে যখন শাহরুখ ও সালমান তাঁর সঙ্গে বসেছিলেন, তখন তিনজনের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে কথা হয়েছিল। অভিনেতা বলেছিলেন যে এই ত্রয়ীর তাদের দর্শকদের জন্য একটি চলচ্চিত্র করা উচিত। আমির আরও বলেছিলেন যে ছবিটি কত বড় হবে তা আলাদা বিষয়। তবে তিনজনকেই একসঙ্গে দেখা দর্শকদের জন্য একটি মজাদার অভিজ্ঞতা হবে। তারা তিন খানকে একসাথে দেখতে পছন্দ করবে। তাই এমনও হতে পারে যে সামনের দিনগুলোতে আমির-শাহরুখ বা তিন খানকে কোনও একটি ছবিতে দেখা যেতে পারে। এটি দর্শকদের জন্য সত্যিই একটি বড় ট্রিট হবে। আসন্ন চলচ্চিত্রের ওয়ার্কফ্রন্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমির খান আজকাল তার প্রযোজনা ছবি 'এক দিন'-এর প্রচারণায় ব্যস্ত। এই ছবিতে দক্ষিণী অভিনেত্রী সাই পল্লবীর সঙ্গে দেখা যাবে তাঁর ছেলে জুনায়েদ খানকে। এটি হবে সাইয়ের প্রথম হিন্দি ছবি। ছবিটি 1 মে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। অগ্রিম বুকিং 39 দিন আগে শুরু হয়েছিল।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

