King Budget: শাহরুখের কেরিয়ারের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি ‘কিং’, ৪৫০ কোটি বাজেটে তৈরি? কী জানা গেল

King Budget: শাহরুখের কেরিয়ারের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি ‘কিং’, ৪৫০ কোটি বাজেটে তৈরি? কী জানা গেল
শাহরুখ খানের আসন্ন ছবি কিং মুক্তির আগেই তৈরি করেছে তুমুল প্রত্যাশা। এবার শোনা যাচ্ছে, প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে এই অ্যাকশন থ্রিলার, যা সত্যি হলে এটি হবে শাহরুখের কেরিয়ারের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি। যদিও এই দাবি নিয়ে জল্পনার মাঝেই রহস্যময় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ।
মুক্তির বাকি এখনো লম্বা সময়। কিন্তু তার আগেই বলিউডের অন্যতম চর্চিত ছবি হয়ে উঠেছে শাহরুখ খানের কিং। এবার কিং নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, শাহরুখ খান অভিনীত এই ছবির নির্মাণ ব্যয় প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। যদি সেই তথ্য সত্যি হয়, তবে জওয়ান-কে ছাপিয়ে এটিই হবে শাহরুখ খানের কেরিয়ারের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা।
বিনোদনমহলের একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, কিং-এর বিশাল বাজেটের বড় অংশ ব্যয় করা হচ্ছে অত্যাধুনিক ভিজ্যুয়াল এফেক্টস এবং আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকশন সিকোয়েন্স তৈরিতে। নির্মাতাদের লক্ষ্য, দর্শকদের এমন এক সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া, যা আগে শাহরুখের কোনও ছবিতে দেখা যায়নি।
একটি সূত্রের দাবি, ছবিটি প্রথমে একটি সাধারণ অ্যাকশন থ্রিলার হিসেবে পরিকল্পনা করা হলেও, শাহরুখ খান এবং পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ পরে এটির পরিসর আরও বড় করেন। সেই কারণেই ছবিতে যুক্ত হয়েছে একাধিক বড় মাপের অ্যাকশন দৃশ্য, আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি এবং উচ্চমানের ভিএফএক্স, যার ফলে বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
সূত্রটির আরও দাবি, নির্মাতারা কোনও ক্ষেত্রেই আপস করতে চাননি। পর্দায় প্রতিটি দৃশ্যকে দর্শকদের জন্য স্মরণীয় করে তুলতেই বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। যদিও এই তথ্যের কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ এখনও মেলেনি।
এরই মধ্যে বাজেট নিয়ে প্রকাশিত খবরের পর পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি মাত্র শব্দ লিখে পোস্ট করেন—'মিথ্যা'। তিনি ঠিক কোন প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন, তা স্পষ্ট করেননি। তবে অনেকেই মনে করছেন, এটি কিং-এর বাজেট নিয়ে প্রকাশিত খবরের প্রতিক্রিয়াই হতে পারে। যদিও পরিচালক বা প্রযোজনা সংস্থার তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং মারফ্লিক্স পিকচার্স প্রযোজিত কিং ছবির অন্যতম বড় আকর্ষণ শাহরুখ খান ও তাঁর মেয়ে সুহানা খানের প্রথম অনস্ক্রিন জুটি। জানা গিয়েছে, ছবিতে শাহরুখকে এক অভিজ্ঞ গুপ্তঘাতকের চরিত্রে দেখা যাবে, যিনি সুহানার চরিত্রকে বিপজ্জনক মিশনের জন্য প্রশিক্ষণ দেন।
ছবিতে আরও অভিনয় করছেন দীপিকা পাডুকোন, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, রানি মুখোপাধ্য়ায়, আরশাদ ওয়ারসি, অভয় ভার্মা এবং রাঘব জুয়াল। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ।
আগামী ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা কিং-এর। গত বছর শাহরুখ খানের জন্মদিনে ছবির টাইটেল টিজার প্রকাশ্যে আসে। সেখানে অভিনেতার রূপোলি চুলের নতুন লুক, অ্যাকশন এবং তাঁর সংলাপ— ‘ডর নেহি, দেহশত হুঁ’—মুহূর্তের মধ্যেই অনুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এখন বাজেট নিয়ে জল্পনা সত্যি হোক বা না হোক, কিং যে আগামী বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত বলিউড ছবি, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
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