রণবীরের ‘রামায়ণ’-এর জন্য পিছিয়ে গেল শাহরুখের 'কিং'! কবে মুক্তি পাবে 'বাদশা'র এই ছবি?

রণবীরের ‘রামায়ণ’-এর জন্য পিছিয়ে গেল শাহরুখের 'কিং'! কবে মুক্তি পাবে 'বাদশা'র এই ছবি?
‘কিং’ ছবিটি কবে মুক্তি পাচ্ছে তা এখন শাহরুখ ভক্তদের একমাত্র প্রশ্ন। আর এবার এই মুক্তির তারিখ নিয়েই উঠে এসেছে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। 'কিং'-এ শাহরুখ খানকে দেখার জন্য ভক্তদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।
গত আড়াই বছর ধরে শাহরুখ খানের ছবি বড় পর্দায় আসেনি। ২০২৩ সালে ‘পাঠান' ও 'জওয়ান'-এর মাধ্যমে বক্স অফিসে বিরাট সাফল্য পেয়েছিলেন নায়ক। তারপর তাঁর ছবি 'ডাংকি'ও এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকে ক্যামিও ছাড়া শাহরুখকে আর দেখা যায়নি। তবে শুরু থেকেই শোনা যাচ্ছিল নায়কের 'কিং' আসছে। আর এই ছবির জন্য দর্শকরা যে প্রায় আড়াই বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তা বলাই বাহুল্য।
ছবিটির কাস্ট বর্তমানে চর্চায় রয়েছে। 'পাঠান' ও হৃতিক রোশনের 'ওয়ার'-এর পরিচালনাকারী সিদ্ধার্থ আনন্দ শাহরুখ খানের এই ছবিরও পরিচালক।
বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, শাহরুখ খান এবং পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ ছবিটি মুক্তির জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প বিবেচনা করেছিলেন। তাঁরা ছবির মুক্তির জন্য চলতি বছরের ৪ অথবা ২৫ ডিসেম্বর তারিখটি নিয়ে ভাবছিলেন। সব কিছু বিবেচনা করে, শাহরুখ খান এবং সিদ্ধার্থ আনন্দ ২৫ ডিসেম্বর তারিখটি চূড়ান্ত করেন। কারণ ৪ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি না পাওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে।
এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, রণবীর কাপুরের ছবি রামায়ণের কারণে শাহরুখ খান ৪ ডিসেম্বর তাঁর ছবি কিং মুক্তি দিচ্ছেন না। রণবীরের ছবি দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। রণবীরের এই ছবি যে ব্যাপক আয় করবে তা নিয়ে সকলেই খুব আশাবাদী। তাই, শাহরুখ খান তাঁর ছবি ‘কিং’ মুক্তি দিয়ে ব্যবসার ক্ষতি করতে চান না। 'কিং' এবং ‘রামায়ণ’ মুক্তির মধ্যে কমপক্ষে ৪৫ দিনের ব্যবধান নিশ্চিত করার জন্য এই বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
শাহরুখ খানের ছবি ‘কিং’ যে একটি বিশেষ ছবি হতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ছবিতে অভিনেতাকে গ্রে সেডের একটি চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। সম্প্রতি, অভিনেতার জন্মদিনে, ‘কিং’ ছবিতে শাহরুখের প্রথম লুক শেয়ার করা হয়েছে। ছবিতে নায়ক ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন, রাণী মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বচ্চন, আরশাদ ওয়ার্সি এবং জয়দীপ আহলাওয়াত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অভিনেতারা। কিং খানের মেয়ে সুহানা খানও এই ছবির একটি অংশ।