Shah Rukh Khan: ‘খুব কম লোকই এমনটা করে…’, শাহরুখের গোপন রহস্য ফাঁস করলেন অভিনেতার বাড়িওয়ালা

Shah Rukh Khan: ‘খুব কম লোকই এমনটা করে…’, শাহরুখের গোপন রহস্য ফাঁস করলেন অভিনেতার বাড়িওয়ালা
Shah Rukh Khan: শাহরুখ খান যখন তাঁর 'মন্নত' বাড়ি সংস্কারের কাজ করছিলেন, তখন তিনি অন্য একটি অ্যাপার্টমেন্টে চলে গিয়েছিলেন। সেই অ্যাপার্টমেন্টের মালিক ছিলেন জ্যাকি এবং তাঁর বাবা বশু ভগনানি।
Shah Rukh Khan: গত বছর শাহরুখ খান তাঁর বাড়ি 'মন্নত'-এর সংস্কার কাজের জন্য কিছু সময়ের জন্য অন্য বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। এই সময়ে শাহরুখ এবং তাঁর পরিবার পূজা কাসায় স্থানান্তরিত হন। শাহরুখ সেখানে ৪ তলা ভাড়া নিয়েছিলেন, যে বিল্ডিংটির মালিক ছিলেন প্রযোজক বশু ভগনানি এবং তাঁর ছেলে জ্যাকি ভগনানি। তাই বলা যেতে পারে যে তাঁরা শাহরুখের বাড়িওয়ালা ছিলেন। সম্প্রতি জ্যাকি শাহরুখকে নিয়ে এমন কিছু বলেছেন, যা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।
শাহরুখকে নিয়ে জ্যাকি কী বললেন?
জ্যাকি 'বলিউড বাবল'-এর সাথে কথা বলার সময় বলেছিলেন, ‘আমি প্রার্থনা করি যেন আমি শাহরুখ খান স্যারের মতো ভালো হতে পারি। তাঁর তারকাখ্যাতির স্তর এবং তাঁর আচরণ এমন যে আপনি তা ভাবতেও পারবেন না।’
জ্যাকি আরও বলেন, ‘যখন আপনি তাঁর সাথে দেখা করেন এবং কথা বলেন, তখন তিনি কেবল আপনার সাথেই কথা বলেন। খুব কম লোকই এমনটা করে। আপনি যেই হন না কেন, তিনি যখন আপনার সাথে কথা বলবেন তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত থাকবেন। যদি তাঁর রেটিং করা হয় তবে তিনি ১০-এর মধ্যে ১১ পাবেন। লোকেরা ভাবে যে আমি শাহরুখ খান, আমাকে এমন আচরণ করতে হবে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন।’
শাহরুখ খান কত ভাড়া দেন?
খবর অনুযায়ী, শাহরুখ এই ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্টের জন্য প্রতি মাসে ২৪ লক্ষ টাকা ভাড়া দিচ্ছেন। এই ৪ তলা অ্যাপার্টমেন্টে খান পরিবারের পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তা কর্মীরাও রয়েছেন এবং অফিসের জায়গাও তৈরি করা হয়েছে।
শাহরুখের পেশাদার জীবন:
শাহরুখ খানের পেশাদার জীবনের কথা বললে, তাঁকে শেষবার 'ডাঙ্কি' ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যা ২১ ডিসেম্বর ২০২৩-এ মুক্তি পেয়েছিল। সেই বছর তাঁর 'জওয়ান' এবং 'পাঠান' ছবিও মুক্তি পেয়েছিল। 'ডাঙ্কি' বিশ্বব্যাপী ৪৫৪ কোটি টাকা আয় করেছিল, যেখানে 'জওয়ান' ১,১৬০ কোটি এবং 'পাঠান' ১,০৫৫ কোটি টাকা আয় করেছিল।
আসন্ন ছবি:
এখন শাহরুখকে 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে। এই ছবিটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। ছবিতে তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁর মেয়ে সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং অভিষেক বচ্চন। শাহরুখ এবং সুহানা একসঙ্গে এটি প্রথম ছবি হবে। অন্যদিকে, শাহরুখ এবং দীপিকার এটি ষষ্ঠ ছবি হবে। এর আগে দুজনে 'পাঠান', 'জওয়ান', 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' এবং 'ওম শান্তি ওম'-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন। 'ওম শান্তি ওম' ছবির মাধ্যমে দীপিকা তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন।