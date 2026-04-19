Shah Rukh Khan's Landlord: মন্নত ছেড়ে কার বাড়িতে ভাড়া থাকেন শাহরুখ? বাড়িওয়ালা ফাঁস করল বাদশার গোপন কথা!

Shah Rukh Khan's Landlord: মন্নত ছেড়ে কার বাড়িতে ভাড়া থাকেন শাহরুখ? বাড়িওয়ালা ফাঁস করল বাদশার গোপন কথা!
Shah Rukh Khan's Landlord: মন্নতে সংস্কারের কাজ চলায় শাহরুখ এখন পালি হিলসের ‘পূজা কাসা’ (Pooja Casa) বিল্ডিংয়ে সপরিবারে থাকছেন। এই বিল্ডিংয়ের মালিক প্রখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক বাসু ভাগনানি এবং তাঁর ছেলে জ্যাকি ভাগনানি
Shah Rukh Khan's Landlord: আকাশছোঁয়া সাফল্য আর বিশ্বজোড়া খ্যাতি— তবুও মাটিতে পা রেখে চলাই তাঁর দস্তুর। তিনি শাহরুখ খান। মন্নতে মেরামতির কাজ চলায় শাহরুখ এখন পালি হিলসের এক বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে অস্থায়ীভাবে ডেরা বেঁধেছেন। আর সেই বাড়ির মালিক জ্যাকি ভাগনানি জানালেন, সুপারস্টার হওয়ার কোনো অহঙ্কারই নেই শাহরুখের মধ্যে। বরং তাঁর ব্যবহারে যে কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য।
শাহরুখের ‘গোপন রহস্য’ ফাঁস করলেন জ্যাকি
জ্যাকি ভাগনানি জানিয়েছেন, শাহরুখ খান একজন আদর্শ ভাড়াটের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। তাঁর কথায়: ‘শাহরুখ স্যারের ব্যবহারকে যদি নম্বর দিতে হয়, তবে আমি দশের মধ্যে এগারো দেব। তাঁর মতো বড়মাপের মানুষ সচরাচর দেখা যায় না।’
জ্যাকির মতে, শাহরুখ যখন কারোর সঙ্গে কথা বলেন, তখন তিনি উল্টো দিকের মানুষটিকে এতটাই গুরুত্ব দেন যে সেই ব্যক্তি নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মনে করেন। কোনও বড় তারকা সচরাচর এমন মনোযোগ দেন না।
জ্যাকির দাবি, মানুষ ভাবতেই পারবে না যে শাহরুখ কতটা সাধারণ এবং বিনয়ী। তাঁর মধ্যে কোনো ‘স্টারডম’-এর ভার নেই।
কত টাকা ঘর ভাড়া দেন কিং খান?
শোনা যাচ্ছে, পালি হিলসের এই বহুতল ভবনে শাহরুখ প্রায় ৪টি ফ্লোর লিজ নিয়েছেন। আর এই ডুপ্লে অ্যাপার্টমেন্টের জন্য তাঁকে মাসে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা ভাড়া গুনতে হয়। নিজের পরিবার ছাড়াও সেখানে তাঁর সিকিউরিটি এবং অফিসের কর্মীরাও থাকেন।
শাহরুখের পেশাদার জীবন: শাহরুখ খানের পেশাদার জীবনের কথা বললে, তাঁকে শেষবার 'ডাঙ্কি' ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যা ২১ ডিসেম্বর ২০২৩-এ মুক্তি পেয়েছিল। সেই বছর তাঁর 'জওয়ান' এবং 'পাঠান' ছবিও মুক্তি পেয়েছিল। 'ডাঙ্কি' বিশ্বব্যাপী ৪৫৪ কোটি টাকা আয় করেছিল, যেখানে 'জওয়ান' ১,১৬০ কোটি এবং 'পাঠান' ১,০৫৫ কোটি টাকা আয় করেছিল।
আসন্ন ছবি: আগামিতে শাহরুখকে 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে। এই ছবিটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। ছবিতে তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁর মেয়ে সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং অভিষেক বচ্চন। শাহরুখ এবং সুহানা প্রথমবার স্ক্রিন শেয়ার করবেন। অন্যদিকে, শাহরুখ এবং দীপিকার এটি ষষ্ঠ ছবি হবে। এর আগে দুজনে 'পাঠান', 'জওয়ান', 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' এবং 'ওম শান্তি ওম'-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন। 'ওম শান্তি ওম' ছবির মাধ্যমে দীপিকা তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।