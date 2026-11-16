কফি উইথ করণ-এর শেষ অতিথি হবেন শাহরুখ-সুহানা? থাকবে করণের দুই সন্তানও?
২০০৪ সালে ‘কফি উইথ করণ’-এর প্রথম অতিথি ছিলেন শাহরুখ খান ও কাজল। এবার ২০২৬ সালে শোয়ের শেষ পর্বেও বিশেষ অতিথি হিসেবে দেখা যেতে পারে বলিউড বাদশাকে। মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে ‘কিং’ ছবির প্রচারেও হাজির হতে পারেন শাহরুখ। কোনো টক শোয়ে এই প্রথম দেখা যেতে পারে সুহানাকে।
খবর, করণ জোহরের শো ‘কফি উইথ করণ’ সিজন ৯-এর শেষ পর্বটি বেশ বিশেষ হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে করণের শোয়ের এই শেষ সিজনে শাহরুখ খানকে দেখা যেতে পারে। এবার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, শেষ সিজনের শেষ পর্বে শাহরুখ খান হাজির হতে চলেছেন। বিশেষ আকর্ষণ হলো, এবার করণের পরিবারের দুই বিশেষ সদস্যকেও কফি কাউচে দেখা যাবে। সেই সাথে শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খানও এই পর্বে তার আসন্ন সিনেমা ‘কিং’-এর প্রচার করতে আসতে পারেন। এটিই হবে কোনো টক শো-তে সুহানার প্রথম উপস্থিতি।
‘কফি উইথ করণ’-এর শেষ অতিথি হবেন শাহরুখ খান!
‘ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া’-র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, শাহরুখ খান ‘কফি উইথ করণ’-এর শেষ পর্বে অংশ নেবেন। মজার বিষয় হলো, তার সঙ্গে করণ জোহরের দুই সন্তান রুহি এবং যশকেও প্রথমবারের মতো পর্দায় দেখা যাবে। এটিই হতে যাচ্ছে তাদের ডিজিটাল ডেবিউ বা পর্দায় প্রথম আত্মপ্রকাশ। দুই শিশুকে শাহরুখ খানের সাথে কফি কাউচে বসে থাকতে দেখা যেতে পারে। শোনা যাচ্ছে, শাহরুখ বর্তমানে তার ‘কিং’ সিনেমার কাজে বেশ ব্যস্ত আছেন, তাই তিনি পুরো পর্ব জুড়ে থাকবেন না। তার মেয়ে সুহানা খানও এই পর্বের অংশ হতে পারেন এবং নিজের সিনেমা ‘কিং’-এর প্রচারের জন্য শো-তে আসতে পারেন। পোর্টালটি আরও জানিয়েছে যে, ‘কফি উইথ করণ’-এর এই শেষ পর্বটির শুটিং ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।
প্রথম পর্বেও ছিলেন শাহরুখ
২০০৪ সালে ‘কফি উইথ করণ’-এর যাত্রা শুরু করেছিলেন করণ জোহর। প্রথম সিজনের প্রথম এপিসোডে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন শাহরুখ খান ও কাজল। এবার ২০২৬ সালে শোয়ের শেষ অধ্যায়েও শাহরুখকে দেখা যেতে পারে বলে জল্পনা। ফলে শুরু এবং শেষ—দুই পর্বেই বাদশার উপস্থিতি দর্শকদের কাছে বিশেষ আবেগের মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে।
শেষ সিজনে কারা কারা আসছেন?
ইতিমধ্যেই শেষ সিজনের পাঁচটি এপিসোড সম্প্রচারিত হয়েছে। প্রথম পর্বে ছিলেন সলমন খান। এছাড়াও অতিথি হিসেবে এসেছেন করিশ্মা কপূর, রশ্মিকা মন্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং সিদ্ধার্থ মলহোত্র ও কিয়ারা আডবাণী। আগামী এপিসোডগুলিতে দেখা যেতে পারে সারা আলি খান ও তাঁর ভাই ইব্রাহিম আলি খানকে। থাকবেন আলিয়া ভট্ট ও তাঁর বোন শাহিন ভট্টও। করণের ছোটবেলার বন্ধু টুইঙ্কল খান্না মায়ের সঙ্গে, অর্থাৎ ডিম্পল কাপাডিয়ার সঙ্গে শোয়ে হাজির হতে পারেন। এছাড়াও অনন্যা পাণ্ডে, অনন্যা বিড়লা ও শনায়া কপূরকে দেখা যাওয়ার কথা রয়েছে।
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