হলিউড থেকে নেওয়া ‘বাজিগর’-এর গল্প, এই দৃশ্যটি আবার হুবহু এক!

হলিউড থেকে নেওয়া ‘বাজিগর’-এর গল্প, এই দৃশ্যটি আবার হুবহু এক!
শাহরুখ খান তাঁর কেরিয়ারে অনেক রোমান্টিক ছবি দিয়েছেন, কিন্তু খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন একদম কেরিয়ারের শুরুর দিকে। তেমনই একটি সিনেমার নাম ‘বাজিগর’।
শাহরুখ খান তাঁর কেরিয়ারে অনেক হিট এবং সফল ছবি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন একদম কেরিয়ারের শুরুর দিকে। তেমনই একটি সিনেমার নাম ‘বাজিগর’। তবে এই সিনেমার একটি দৃশ্য এমন ছিল, যা হুবহু হলিউডের একটি সিনেমা থেকে নেওয়া হয়।
কোন দৃশ্যটি করা হয় নকল?
ছবির যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য অর্থাৎ যখন শাহরুখের চরিত্রটি, শিল্পা শেট্টির চরিত্রকে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেয়। এই দৃশ্যটি হলিউড ছবি 'এ কিস বিফোর ডাইং' থেকে অনুপ্রাণিত। এই হলিউড ছবিটি ১৯৯১ সালে মুক্তি পেয়েছিল এবং 'বাজিগর' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৯৩ সালে।
ছবিটির গল্প 'বাজিগর' ছবির গল্পের কথা বললে,
এই সিনেমায় দেখানো হয়েছে যে ২ বোন রয়েছে। এক ছেলে দুই বোনেরই প্রেমে পড়ে। তবে এর পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হল নিজের বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া। বলে রাখি, 'বাজিগর'-এর পরিচালক ১ জন নয়, ২ জন ছিলেন। এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন আব্বাস বর্মাওয়ালা এবং মুস্তান বর্মাওয়ালা।
শাহরুখ ছিলেন না প্রথম পছন্দ
'বাজিগর'-এর পরিচালকরা জানিয়েছিলেন যে শাহরুখ এই ছবির প্রথম পছন্দ ছিলেন না। তাঁদের বদলে তিনি অনিল কাপুরকে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ‘আমরা অনিল কাপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে এই বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ এবং আমি এটি করব না। এরপর আমরা সলমনকে যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু তিনি রাজশ্রীর একটি ছবি করছিলেন। সেলিম সাহেব বলেছিলেন যে সলমনের জন্য এখনই এই ধরনের ছবি করা তাড়াহুড়ো হবে। আমরা শেষে শাহরুখের সঙ্গে কথা বলেছিলাম।’
শাহরুখের পছন্দ হয়েছিল গল্প
পরিচালক আরও বলেছিলেন, 'আমি যখন শাহরুখকে গল্প বলছিলাম তখন তিনি মাটিতে বসে ছিলেন এবং আমরা কোচ-এ ছিলাম। ন্যারেশন শেষ হওয়ার পর তিনি উঠে আমাদের জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন দারুণ গল্প, আমি করব।' প্রসঙ্গত, শাহরুখকে শেষবার 'ডাঙ্কি' ছবিতে দেখা গিয়েছিল যা ২০২৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল। একই বছর তাঁর ২ ব্লকবাস্টার ছবি 'জওয়ান' এবং 'পাঠান'-ও মুক্তি পেয়েছিল।
আগামী দিনে শাহরুখ 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে শাহরুখের মেয়ে সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন। অন্যদিকে, ছবিটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। এই ছবির মাধ্যমে দীপিকা এবং শাহরুখ ষষ্ঠবারের মতো একসঙ্গে কাজ করছেন। এর আগে দুজনে একসঙ্গে 'ওম শান্তি ওম', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'জওয়ান' এবং 'পাঠান'-এ কাজ করেছেন।