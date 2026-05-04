Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shah Rukh Khan: মন্নতের ঠিক পাশেই তাঁর বাড়ি, চেনেন শাহরুখের এই প্রতিবেশীকে?

    Shah Rukh Khan: শাহরুখ খানের মন্নতের কথা তো অনেকেই জানেন, কিন্তু মন্নতের ঠিক পাশেই যে বাড়িটি রয়েছে, সেটি কার জানেন? আসুন জেনে নেওয়া যাক এই বাড়িটি কার এবং তার সম্পত্তির পরিমাণ কত।

    May 4, 2026, 14:35:59 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Shah Rukh Khan: শাহরুখ খানের এক ঝলক দেখার জন্য ভক্তরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'মন্নত'-এর বাইরে অপেক্ষা করেন, কিন্তু তারা জানেন না যে 'মন্নত'-এর ঠিক পাশেই আর এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব বাস করেন। এই ব্যক্তিত্বের নাম সুভাষ রুনওয়াল। সবচেয়ে বড় কথা হল, সুভাষের সাফল্যের কাহিনি কোনও সিনেমার গল্পের চেয়ে কম নয়। কে এই সুভাষ? কী করেন তিনি?

    চেনেন শাহরুখের এই প্রতিবেশীকে?
    চেনেন শাহরুখের এই প্রতিবেশীকে?
    শাহরুখ খানের প্রতিবেশী কে?
    শাহরুখ খানের প্রতিবেশী কে?

    সুভাষ রুনওয়াল একজন ব্যবসায়ী এবং রুনওয়াল গ্রুপের চেয়ারম্যান। মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া নামক একটি ছোট শহরে সুভাষ রুনওয়ালের জন্ম। তার শৈশব কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। বাবা-মাকে আর্থিক কষ্টের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে তিনি অল্প বয়সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি নিজের ভাগ্য নিজেই পরিবর্তন করবেন। বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক হওয়ার পর তিনি মুম্বই চলে আসেন। সেই সময় তার পকেটে মাত্র ১০০ টাকা ছিল।

    মুম্বইয়ে আসার পর তিনি সিএ পড়াশোনা শেষ করেন এবং একটি সংস্থায় কাজ শুরু করেন। তবে তার স্বপ্ন ছিল অনেক বড়। কাজ করার সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রিয়েল এস্টেটে অনেক কিছু করা যায়। এমতাবস্থায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় পা রাখেন তিনি।

    প্রথম দিকে সুভাষ মুম্বইয়ের একটি সাধারণ ১ বিএইচকে ফ্ল্যাটে থাকতেন। কিন্তু তাঁর সততা এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন দেওয়ার মিশন তাকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গেছে। বর্তমানে রুনওয়াল গ্রুপ দেশের অন্যতম বৃহৎ ডেভেলপার।

    রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩ সালের মধ্যে, সুভাষ রানওয়ালের মোট সম্পদ ১,৪ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১১,৫০০ কোটি টাকা) এরও বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, আজ তাঁর বাংলোটি বান্দ্রার মতো অভিজাত এলাকায় শাহরুখ খানের বাংলো মান্নাতের ঠিক পাশেই রয়েছে। এককথায় বলতে গেলে, শাহরুখের প্রতিবেশী তিনি।

    News/Entertainment/Shah Rukh Khan: মন্নতের ঠিক পাশেই তাঁর বাড়ি, চেনেন শাহরুখের এই প্রতিবেশীকে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes