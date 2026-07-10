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    আরিয়ানকে দেখতে হুলুস্থুলু কাণ্ড, অস্বস্তিতে অভিনেতা, কী ঘটেছে?

    আরিয়ান খানের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। মন্তব্য করে ব্যবহারকারীরা তাঁর প্রশংসা করেছেন। ভিডিও সামনে আসার পর মানুষ সেখানকার উপস্থিত লোকজনের আচরণের জন্য হতাশা প্রকাশ করেছেন এবং সকলেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের গোপনীয়তার মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান করেছেন।

    Published on: Jul 10, 2026, 17:30:38 IST
    By Swati Das Banerjee
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    বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বইয়ে অভিনেতা-ডান্সার রাঘব জুয়ালের জন্মদিনের পার্টিতে অংশ নিয়েছিলেন। এই পার্টি থেকে বের হওয়ার পরে আরিয়ান খানকে ভক্ত ও পাপারাজ্জি ঘিরে ফেলেন। পাপারাজ্জি ছবি তোলার জন্য পিছু পিছু যাচ্ছিলেন এবং আরিয়ানকে দেখে ভক্তরা অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন। এই সময়ের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে, যেটি দেখে ভক্তরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একজন ভক্ত এমন আচরণ করেন, যার ফলে আরিয়ানও স্তম্ভিত হয়েছেন।

    আরিয়ানকে দেখতে হুলুস্থুলু কাণ্ড
    আরিয়ানকে দেখতে হুলুস্থুলু কাণ্ড

    ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে পড়ে আরিয়ান

    ভাইরাল ভিডিও ক্লিপে দেখা যাচ্ছে যে আরিয়ান খান তাঁর গাড়ির দিকে যাচ্ছেন, যখন তাঁদের দেখার জন্য বিভোর মানুষের বিশাল ভিড় তাঁকে ঘিরে রেখেছে। এই সময় আরিয়ান একজন নিরাপত্তারক্ষক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর নিরাপত্তারক্ষকরা ভক্তদের ভিড়ের মধ্যে তাঁকে সামলাচ্ছেন এবং গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

    ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আরিয়ানকে দেখে একজন ভক্ত এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তিনি তার সামনে পড়ে যান। উল্লেখ্য, একজন ভক্ত আরিয়ানের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে স্বাভাবিকতার ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। যদিও এই ঘটনায় কেউ আহত হননি এবং আরিয়ান নিরাপদে সেখানে থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন। এই সময় আরিয়ান দ্রুত ভক্তকে ওঠানোর জন্য এগিয়ে আসেন। আরিয়ানের এই ধরনের ভূমিকা প্রশংসনীয়। মানুষ আরিয়ানের এই কাজের প্রশংসা করেছেন।

    Home/Entertainment/আরিয়ানকে দেখতে হুলুস্থুলু কাণ্ড, অস্বস্তিতে অভিনেতা, কী ঘটেছে?
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