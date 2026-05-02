    Shah Rukh Khan: শুধু অভিনয় নয়, এই ২ টি সিনেমায় গানও গেয়েছেন শাহরুখ

    Shah Rukh Khan: শাহরুখ তাঁর কেরিয়ারে অনেক ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, শাহরুখ তাঁর নামে অনেক পুরস্কারও জিতেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের পাশাপাশি শাহরুখ তাঁর নিজের অনেক সিনেমাতেই নিজের কণ্ঠও দিয়েছেন?

    May 2, 2026, 18:50:50 IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান তাঁর কেরিয়ারে অনেক ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন। শাহরুখ অনেক পুরস্কারও জিতেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের পাশাপাশি শাহরুখ তাঁর নিজের অনেক সিনেমাতেই নিজের কণ্ঠও দিয়েছেন? কিং খানের এমন কিছু সিনেমা আছে, যে সিনেমার গান শাহরুখ নিজেই গেয়েছেন।

    শুধু অভিনয় নয়, এই ২ টি সিনেমায় গানও গেয়েছেন শাহরুখ

    শাহরুখের সেই গানগুলোর তালিকা

    'শাহরুখ খান ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর সিনেমা 'জোশ'-এর 'আপুন বোলা' গানটি গেয়েছিলেন। এই গানটি বেশ হিট হয়েছিল। গানটি শাহরুখ নিজেই গেয়েছিলেন। এই ছবিতে ঐশ্বর্য রাই, চন্দ্রচুর সিং-এর মতো তারকারা প্রধান চরিত্রে ছিলেন। ছবিতে ঐশ্বর্য শাহরুখের বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

    শাহরুখ খান ২০১৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ইত্তেফাক'-এর 'এক ইত্তেফাক' গানটি গেয়েছিলেন। অভয় চোপড়ার এই ছবিতে শাহরুখ ছাড়াও সোনাক্ষী সিনহা, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং অক্ষয় খান্না প্রধান চরিত্রে ছিলেন।

    কিং প্রসঙ্গে

    শাহরুখ খান বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'কিং' নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। এই ছবিতে শাহরুখ খান ছাড়াও দীপিকা পাড়ুকোন প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। অন্যদিকে, কিং খানের মেয়ে সুহানা খানও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন। এছাড়াও, অভিষেক বচ্চন, আরশাদ ওয়ারসি এবং জয়দীপ আহলাওয়াত-এর মতো অভিনেতারাও অভিনয় করবেন।

    বিশেষ বিষয় হলো, ২০২৪ সালে Netflix-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'দ্য আর্চিস' ছবির পর, এটি সুহানা খানের প্রথম থিয়েটারিক্যাল ছবি হবে। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ এবং এটি রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট এবং মারফিলিক্স পিকচার্স প্রযোজনা করেছে। 'কিং' ছবিটি ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

    দীপিকা পাড়ুকোনও 'কিং' ছবির শুটিংয়ের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছে গিয়েছেন। অভিনেত্রী তাঁর দ্বিতীয় গর্ভাবস্থায়ও ছবির শুটিং করছেন। সেট থেকে কিছু ছবি অনলাইনে ফাঁস হয়েছে, যা দেখে ভক্তরা ছবিটি নিয়ে বেশ উত্তেজিত। এই শিডিউলের পর দীপিকা পাড়ুকোন, আল্লু অর্জুন এবং অ্যাটলির ছবি 'রাকা'-র শুটিংও করবেন। এই সায়েন্স ফিকশন ছবিটি ২০২৭ সালের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ছবিগুলোর মধ্যে একটি।

