Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Shah Rukh Khan: গৌরী-সুহানাকে নিয়ে লালবাগচা রাজার দর্শনে শাহরুখ, কোন ধর্ম মানেন কিং খানেরে সন্তানরা?

লালবাগচা রাজার দর্শন করতে হাজির শাহরুখ। সঙ্গী গৌরী এবং সুহানাও। আসন্ন ছবি কিং-এর জন্য আর্শীবাদ নিলেন বাদশা। 

Published on: Sep 22, 2026, 08:30:55 IST
By Priyanka Mukherjee
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

গণেশ চতুর্থীর আবহে মুম্বই জুড়ে উৎসবের মেজাজ। আর সেই উদযাপনে ভক্তদের চমকে দিয়ে লালবাগচা রাজা প্যান্ডেলে হাজির হলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী গৌরী খান এবং নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রী-কন্যা সুহানা খান।

গৌরী-সুহানাকে নিয়ে লালবাগচা রাজার দর্শনে শাহরুখ, কোন ধর্ম মানেন কিং-এর সন্তানরা? (Handout)
গৌরী-সুহানাকে নিয়ে লালবাগচা রাজার দর্শনে শাহরুখ, কোন ধর্ম মানেন কিং-এর সন্তানরা? (Handout)

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিউজ এজেন্সি ANI-এর শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, রাজকীয় নিরাপত্তার বলয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আরতিতে অংশ নিচ্ছেন শাহরুখ। অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ার পাশাপাশি গৌরী ও সুহানা যাতে ভালোভাবে দর্শন পান, সেদিকেও কড়া নজর ছিল কিং খানের।

অম্বানিদের বাড়িতে শাহরুখ-রণভীরের পুজো আরতি:

লালবাগচা রাজার পাশাপাশি মুকেশ ও নীতা অম্বানির বাসভবন 'অ্যান্টিলিয়া'-র গণেশ পুজোতেও যোগ দিয়েছিলেন শাহরুখ। শোরগোল এড়াতে পাপারাজ্জিদের এড়িয়ে গোপনে পুজোয় প্রবেশ করলেও পরে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় তাঁদের ছবি। একটি ছবিতে দেখা যায়, নীতা অম্বানির পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠাভরে দর্শনে মগ্ন শাহরুখ, আর পাশেই আরতি করছেন রণবীর সিং।

ভালোবেসে হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যে গৌরীকে বিয়ে করেছিলেন শাহরুখ। কোনদিন নিজের ধর্ম চাপিয়ে দেননি বউয়ের উপর। আজও নিজের ধর্মবিশ্বাসে অটুট গৌরী। বছর ছয়েক আগে এক রিয়ালিটি শো-এর মঞ্চে শাহরুখ বলেছিলেন, ‘আমার স্ত্রী হিন্দু। আমি মুসলমান। কিন্তু আমার সন্তানেরা ভারতীয়। ওদের একটাই পরিচয়।’ যদিও জানা যায়, বড় ছেলে আরিয়ান, বাবার ধর্ম মেনে চলেন।

২৪ ডিসেম্বরের ধামাকা 'কিং' এবং বিশেষ আপডেট:

সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত শাহরুখের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'কিং' মুক্তির মুখে। সিনেমাটিতে দীপিকা পাড়ুকোন, রানি মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বচ্চন, জয়দীপ অহলাওয়াত এবং কন্যা সুহানা খানও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন।

ছবি মুক্তির আগে অনুরাগীরা সোশাল মিডিয়ায় জানতে চান, 'কিং' নিয়ে শাহরুখ সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চ অনুভব করছেন কোন জিনিসটা নিয়ে? জবাবে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় এসআরকে বলেন, ‘কিং-এর সবকিছু নিয়েই আমি রোমাঞ্চ অনুভব করছি! দর্শকদের বিনোদন দেওয়ার জন্য আমরা প্রচুর পরিশ্রম করেছি। ছবিটার অ্যাকশন, গান, অভিনেতা আর অবশ্যই আমার হেয়ারস্টাইল (চুল)!’

ছবিটির ভিএফএক্স (VFX) প্রক্রিয়া নিয়েও বেশ খাটছেন বলে জানান কিং খান। রেড চিলিজ ভিএফএক্সের টিমের মাথার ওপর বসে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ তদারকি করছেন অভিনেতা। অ্যাকশন দৃশ্য শ্যুট করতে গিয়ে শরীরে আঘাত পাওয়ার কথাও স্বীকার করেছেন তারকা। আগামী ২৪ ডিসেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে এই মেগা বাজেট ছবিটি।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/Shah Rukh Khan: গৌরী-সুহানাকে নিয়ে লালবাগচা রাজার দর্শনে শাহরুখ, কোন ধর্ম মানেন কিং খানেরে সন্তানরা?
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes