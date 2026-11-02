HBD SRK-King Song: ৬১তম জন্মদিনে দীপিকার সঙ্গে রোম্য়ান্সে বুঁদ শাহরুখ, কিং-এর প্রথম গানে অরিজিৎ-এড শিরান যুগলবন্দি

HBD SRK-King Song: ৬১তম জন্মদিনে দীপিকার সঙ্গে রোম্য়ান্সে বুঁদ শাহরুখ, কিং-এর প্রথম গানে অরিজিৎ-এড শিরান যুগলবন্দি
প্রথমবার বলিউড ছবিতে প্লে-ব্যাক এড শিরানের, সঙ্গী বন্ধু অরিজিৎ সিং। শাহরুখের জন্মদিনে সামনে এল কিং-এর প্রথম গান।
সোমবার ২রা নভেম্বর, বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ৬১তম জন্মদিন। আর নিজের এই বিশেষ দিনেই বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ভক্তকে চমকে দিয়ে রিটার্ন গিফট দিলেন ‘কিং’ খান। প্রকাশ পেল তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাকশন-ড্রামা ছবি ‘কিং’ (King)-এর প্রথম গান ‘মিল যায়ে তো’।
দীপিকা পাডুকোনের সাথে শাহরুখের অনবদ্য রসায়ন, এসআরকে-র সুগঠিত চিসেল্ড ফিগার এবং তার ওপর আন্তর্জাতিক পপ তারকা এড শেরান ও ভারতের মেলোডি কিং অরিজিৎ সিং-এর যুগলবন্দি গানটিকে সোশাল মিডিয়ায় মুহূর্তে ভাইরাল করে তুলেছে।
‘মেঁ কাতিল নেহি, আশিক হুঁ!’— গানে অরিজিৎ ও এড শেরানের ঐতিহাসিক মেলবন্ধন:
গানটির শুরুতেই শাহরুখ খানের সিগনেচার ডায়লগ দিয়ে প্রবেশ— মেঁ কাতিল নেহি, আশিক হুঁ! গানটিতে সুর দিয়েছেন শচীন-জিগার। তবে বিশ্বজুড়ে গানপ্রেমীদের সবচেয়ে বড় চমক উপহার দিয়েছে অরিজিৎ সিং ও এড শিরানের অভূতপূর্ব মিউজিক্যাল কোলাবোরেশন। পপ ও মেলোডির এমন সংমিশ্রণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের গানে এক নতুন ইতিহাস তৈরি করল।
পর্দায় শাহরুখ ও দীপিকার রোমান্টিক কেমিস্ট্রি দেখে অনেক অনুরাগীই তাঁদের পুরোনো সিনেমার স্মৃতিতে ফিরে গেছেন। বিশেষত সাগরপারে গেরুয়া স্নানপোশাকে দীপিকাকে থেকে বেশরম রং-এর কথা না মনে পড়লে চলে! এছাড়া ৬১ বছরেও শাহরুখের এমন টোনড ও ফিট শরীর দেখে স্তব্ধ নেটিজেনরা।
নেটপাড়ার প্রতিক্রিয়া ও জন্মদিনের উচ্ছ্বাস:
গানটি সামনে আসতেই এক্স (টুইটার) ও ইনস্টাগ্রামে কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে।
এক অনুরাগী লিখেছেন, ‘বিশ্বাসই হচ্ছে না! এসআরকে x অরিজিৎ সিং x এড শেরান!! কী মারাত্মক কম্বিনেশন!’ অন্য এক ভক্ত লিখেছেন, ‘কিং খানের জন্মদিনে আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় উপহার আর কী-ই বা হতে পারে!’
‘কিং’ ছবি ও মুক্তির তারিখ:
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত মেগা বাজেট ছবি ‘কিং’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর। শাহরুখ খান ও দীপিকা পাডুকোন ছাড়াও এই ছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায় অভিনয় করছেন অভিষেক বচ্চন, রানি মুখোপাধ্যায়। তবে এই ছবির সবচেয়ে বড় চমক শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান। এই ছবিতে একসঙ্গে প্রথমবার দেখা যাবে বাবা-মেয়েকে। জোয়া আখতারের দ্য় আর্চিসের হাত ধরে অভিনয়ের দুনিয়ায় পা দিলেও কিং-ই সুহানার বিগ স্ক্রিন ডেবিউ।
জন্মদিনের এই বিশেষ ধামাকার পর বড় পর্দায় ‘কিং’ অবতারে শাহরুখকে দেখার উন্মাদনা এখন তুঙ্গে পৌঁছে গেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More