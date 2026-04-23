Shah Rukh Khan Manager: ৩৮ কোটির ৩টি ফ্ল্যাট কিনলেন শাহরুখের ম্যানেজার,পূজার মাস মাইনে শুনলে চমকে যাবেন!
শাহরুখ খানের ম্যানেজার পূজা দাদলানি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মুম্বইয়ের বান্দ্রায় তিনটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেন, দাম আকাশছোঁয়া। পূজাকে মাসে কত মাইনে দেন শাহরুখ জানেন?
পর্দার রাজা শাহরুখ খান হলে, তাঁর রাজত্ব সামলানোর আসল কারিগর পূজা দাদলানি। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কিং খানের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এবার সেই বিশ্বস্ততার প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর জীবনযাত্রায়। মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় পূজা ও তাঁর পরিবার প্রায় ৩৮.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন। তবে এই আকাশচুম্বী দামের চেয়েও বেশি চর্চা হচ্ছে পূজার বার্ষিক রোজগার নিয়ে।
কপালে ওঠার মতো আয়:
বলিউড সূত্রে খবর, পূজা দাদলানির বার্ষিক আয় অনেক প্রথম সারির অভিনেত্রীদের উপার্জনের চেয়েও বেশি। বছরে তাঁর আয় প্রায় ৭ থেকে ৯ কোটি টাকা। মাসে পূজা বেতন পান ৬০-৭০ লাখ টাকা। ২০১২ সাল থেকে শাহরুখের ব্যক্তিগত ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার সুবাদে তিনি বাদশার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা। আরিয়ান খানের আইনি লড়াই থেকে শুরু করে 'জওয়ান' বা 'পাঠান'-এর বিশাল ব্যবসায়িক চুক্তি সামলানো— সবকিছুতেই থাকে পূজার ক্ষুরধার মস্তিস্ক।
বিলাসবহুল আবাসন ও সুযোগ-সুবিধা:
পালি হিলসের মতো অভিজাত এলাকায় পূজার এই নতুন ফ্ল্যাটগুলিতে রয়েছে আধুনিক জীবনের সব আয়োজন। আরব সাগরের নয়নাভিরাম দৃশ্য আর মন্নতের খুব কাছেই এই নতুন আস্তানা পূজার প্রতিপত্তির প্রমাণ দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, পূজার এই নতুন ঘর সাজানোর দায়িত্বে রয়েছেন খোদ গৌরী খান। এর আগেও পূজার আগের বাড়ির ইন্টেরিয়র ডিজাইন করে চমকে দিয়েছিলেন গৌরী।
বাদশার ‘পাওয়ার হাউস’:
ম্যানেজার হলেও বলিউডে পূজার দাপট কোনো তারকার চেয়ে কম নয়। মন্নতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে শাহরুখের শিডিউল— সবটাই নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। বিদেশের মাটিতে শাহরুখের কোনো শ্যুট হোক বা ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্ট, পূজাই হলেন শেষ কথা। তাই তাঁর এই ৩৮ কোটির বিনিয়োগ কেবল বিলাসিতা নয়, বরং তাঁর পরিশ্রম আর সাফল্যের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।
গৌরীর ছোঁয়ায় সাজানো ঘর
বলিউডের অন্দরে কানাঘুষো, বাদশার ম্যানেজার হলেও পূজার লাইফস্টাইল এখন যেকোনো প্রথম সারির তারকার চেয়ে কম কিছু নয়।
বিনিয়োগ না স্বপ্নের বাড়ি?
মুম্বইয়ের রিয়েল এস্টেট বাজারে এই বিনিয়োগ যেমন পূজার আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিচয় দিচ্ছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। অনেকেই বলছেন, কিং খানের সান্নিধ্য কেবল নাম বা যশ নয়, ভাগ্যকেও বদলে দেয়।
