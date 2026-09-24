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Shah Rukh Khan: এক ধাক্কায় শাহরুখের সম্পত্তি কমল ২,৪৯০ কোটি টাকা! দেশের সবচেয়ে ধনী অভিনেতার সিংহাসন হারালেন কিং খান?

Shah Rukh Khan: হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্টে সবচেয়ে ধনী অভিনেতার তালিকায় এক নম্বরে থাকলেন শাহরুখ খানই। ১০ হাজার কোটির মালিক কিং খান। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এক নায়িকা। কে জানেন?

Published on: Sep 24, 2026, 18:32:40 IST
By Priyanka Mukherjee
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হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৬ (Hurun India Rich List 2026)-এর প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বলিউডের 'বাদশাহ' শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan)-এর মোট সম্পত্তিতে বড় ধরনের পতন ঘটেছে। গত এক বছরে তাঁর মোট সম্পদ ২,৪৯০ কোটি টাকা কমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকায় (২০২৫ সালের তালিকায় যা ছিল ১২,৪৯০ কোটি টাকা)।

এক ধাক্কায় শাহরুখের সম্পত্তি কমল ২,৪৯০ কোটি টাকা! দেশের সবচেয়ে ধনী অভিনেতার সিংহাসন হারালেন কিং খান?
এক ধাক্কায় শাহরুখের সম্পত্তি কমল ২,৪৯০ কোটি টাকা! দেশের সবচেয়ে ধনী অভিনেতার সিংহাসন হারালেন কিং খান?

তবে সম্পত্তিতে বড় অংকের পতন সত্ত্বেও ভারতের ধনী অভিনেতাদের তালিকায় শীর্ষস্থানটি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন 'কিং খান'।

কেন ঘটলো এই পতন?

শাহরুখের এই বিপুল সম্পত্তি কেবল সিনেমার আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট (Red Chillies Entertainment) এবং আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR)-এর মাদার কোম্পানি 'নাইট রাইডার্স স্পোর্টস'-এ তাঁর শেয়ার ও ব্যবসার বাজারমূল্যের পরিবর্তনের ফলেই এই তফাত দেখা গেছে।

তালিকার অন্যান্য তারকা ও পরিবর্তন:

অমিতাভ বচ্চন: ৪,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। গত বছর (২০২৫) তাঁর সম্পত্তি ছিল ১,৬৩০ কোটি টাকা।

সালমান খান: ৩,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে তালিকার নতুন সংযোজন হিসেবে উঠে এসেছেন সালমান খান।

হৃতিক রোশন: নিজের ফিটনেস ব্র্যান্ড 'HRX'-এর সাফল্য ও ব্যবসার ওপর ভর করে ২,৫০০ কোটি টাকা সম্পত্তি নিয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন হৃতিক।

তালিকায় বড় রদবদল: গত বছরের তালিকায় থাকা জুহি চাওলা (২০২৫ সালে সম্পত্তি ছিল ৭,৭৯০ কোটি টাকা) এবং করণ জোহর (১,৮৮০ কোটি টাকা) ২০২৬ সালের এই নতুন তালিকায় স্থান পাননি।

যদিও নেটপ্রভাব ও সম্পত্তির অঙ্কে এক ধাক্কায় এত বড় পতন টিনসেল টাউনে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও ব্যবসার জগতে শাহরুখ যে এখনও আসল 'কিং', তা নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়ে না!

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/Shah Rukh Khan: এক ধাক্কায় শাহরুখের সম্পত্তি কমল ২,৪৯০ কোটি টাকা! দেশের সবচেয়ে ধনী অভিনেতার সিংহাসন হারালেন কিং খান?
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