বাবার দেওয়া এই শর্তের কারণে শাহরুখ খান সারা বিশ্ব ঘুরেছেন, কিন্তু কাশ্মীর যাননি
সারা বিশ্ব ঘুরেছেন শাহরুখ খান। কখনো কাজে, আবার কখনো শুধুমাত্রই ঘুরে দেখতে। এভাবে গোটা বিশ্ব ঘুরে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু ভারতেরই এই পার্বত্য অঞ্চলে যাননি তিনি।
বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান এবং মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের মধ্যে এক গভীর বন্ধন রয়েছে। শাহরুখ খান বিগ বি-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং অমিতাভ বচ্চনও তাঁর প্রশংসা করতে কখনও ক্লান্ত হন না। এ কারণেই শাহরুখ খান প্রায়শই মেগাস্টারের সঙ্গে তাঁর জীবনের এমন সব গোপন কথা শেয়ার করেন, যা তিনি অন্য কাউকে খুব কমই বলেন। 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' রিয়্যালিটি টিভি শো-এর সেটে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল, যখন শাহরুখ খান তাঁর এক অত্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনের গল্প বলেছিলেন। এখন সেই পুরনো ভিডিয়োটি ইন্টারনেটে আবার সামনে এসেছে।
শাহরুখের বাবা তাঁকে এই কথাটি বলেছিলেন
শাহরুখ খান ব্যাখ্যা করেন যে তিনি সব জায়গায় ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু কখনও কাশ্মীর যাননি। এর কারণ ছিল যে, তাঁর বাবা তাঁকে জীবনে তিনটি বিশেষ জায়গায় যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, কিন্তু কাশ্মীর যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল। কেবিসি-র সেটে শাহরুখ খান বলেন, ‘এটা খুব আবেগঘন একটা গল্প, অমিতজি। আমার বাবার মা ছিলেন কাশ্মীরি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি বাঁচি বা না বাঁচি, জীবনে তিনটি জায়গা যেন আমি দেখি। তিনি বলেছিলেন: ‘ইস্তাম্বুল দেখ, ইতালি দেখ, রোম দেখ, এবং কাশ্মীর দেখো। এই দুটো জায়গা আমাকে ছাড়া দেখো। আমাকে ছাড়া কাশ্মীর দেখো না।’
শাহরুখ খানের স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল
গল্পটির দুঃখের অংশ হল, শাহরুখ খানের বাবা খুব অল্প বয়সেই মারা যান। শাহরুখ খান ব্যাখ্যা করেন, 'তাই, তিনি আমাদের খুব অল্প বয়সেই ছেড়ে চলে গেলেন। আর আমি সারা বিশ্ব ঘুরেছি, কিন্তু কাশ্মীরে যাইনি।ট কারণটা হল, শাহরুখ খানের বাবা তাকে বলেছিলেন তাঁকে ছাড়া কাশ্মীর না দেখতে। শাহরুখ খান জানান যে, এর মধ্যে বেশ কয়েকবার কাশ্মীর যাওয়ার সুযোগ তাঁর এসেছিল। কখনও তাঁর পরিবার সেখানে বেড়াতে গিয়েছে, কখনও তিনি সেখান থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন, কখনও কেউ বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করেছে, কিন্তু তিনি সবসময় কাশ্মীর যাওয়া থেকে বিরত থেকেছেন।
যশ চোপড়া শাহরুখকে এই প্রতিজ্ঞা ভাঙতে বাধ্য করেছিলেন
কিন্তু এরপর গল্পে এমন এক মোড় আসে যা সম্ভবত শাহরুখ খান নিজেও আশা করেননি। চলচ্চিত্র নির্মাতা যশ জোহর তাঁকে দিয়ে এমন কিছু করিয়েছিলেন যা শাহরুখ খান বহু বছর ধরে করেননি। যশ জোহর শাহরুখ খানকে প্রধান অভিনেতা হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করেন এবং কাশ্মীরে তাঁর সঙ্গে 'জব তক হ্যায় জান' ছবির শুটিং করেন। শাহরুখ খানের কাশ্মীর সফর শুধু কাজের জন্যই ছিল না, বরং এটি ছিল তাঁর বাবার সঙ্গে পূরণ করতে চাওয়া একটি স্বপ্ন। যশ চোপড়া শুটিং চলাকালীন শাহরুখ খানকে কাশ্মীর ভ্রমণ করার ও ঘুরে দেখার অনুমতিও দিয়েছিলেন।
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