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'তুই আমার নিজের বোনই নয়!' ৪ বছর বয়সেই আলিয়াকে কোন গোপন কথা জানান শাহীন?

আলিয়া ভাট এর প্রযোজনায় ডোন্ট বি সাই সিনেমার ট্রেলার মুক্তি পেল শুক্রবার সন্ধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে আলিয়াকে রেজবেইট প্রসঙ্গ দেওয়া হয় এবং এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলা হয়। উত্তরে আলিয়া জানান, তাঁর বোন তাঁকে বলত যে সে তার নিজের বোন নয়।

Published on: Sep 12, 2026, 21:12:55 IST
By Swati Das Banerjee
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আলিয়া ভাট এর প্রযোজনায় ‘ডোন্ট বি সাই’ সিনেমার ট্রেলার মুক্তি পেল শুক্রবার সন্ধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে আলিয়াকে রেজবেইট প্রসঙ্গ দেওয়া হয় এবং এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলা হয়। উত্তরে আলিয়া জানান, তাঁর বোন তাঁকে বলত যে সে তার নিজের বোন নয়।

৪ বছর বয়সেই আলিয়াকে কোন গোপন কথা জানান শাহীন?
৪ বছর বয়সেই আলিয়াকে কোন গোপন কথা জানান শাহীন?

'ডোন্ট বি শাই'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে আলিয়াকে 'রেজবেইট' নিয়ে কথা বলতে বলা হলে তিনি বলেন, ‘ছোটবেলায় শাহীন আমার সাথে এটাই করত। সে আমাকে বলত যে আমি নাকি পার্লে-জি নিয়ে বিনা মূল্যে এসেছি।’ দর্শকরা হেসে উঠলে তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘আমি আসলে আমার মা-বাবার সন্তান ছিলাম না। আমি পার্লে-জি নিয়ে বিনা মূল্যে এসেছি। তাই চার বছর বয়সে শাহীন এভাবেই আমাকে রেজবেইট করত।’

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ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে আলিয়াও নস্টালজিক হয়ে পড়েন এবং বরুণ ধাওয়ান ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সাথে করণ জোহরের 'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার' ছবিতে ২০১২ সালে তাঁর অভিষেকের কথা স্মরণ করেন। এই ছবির মাধ্যমেই তিনজনের অভিষেক হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘১৪ বছর আগে আমি একজন অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলাম, এবং ১৪ বছর পর, আমি আমার ছবির মাধ্যমে চারজন নবাগতকে লঞ্চ করছি।’

'ডোন্ট বি শাই' ছবিতে অভিনয় করেছেন আরুশি বাজাজ, পীযূষ খাটি, বিয়াঙ্কা অরোরা এবং অংশ দুগ্গাল। এটি ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিমিং হবে।

আলিয়া ভাটের সাম্প্রতিক কাজ

২০২২ সালে মুম্বাইয়ের বাড়িতে আলিয়া রণবীর কাপুরকে বিয়ে করেন এবং একই বছর তাঁদের কন্যা রাহার জন্ম হয়। ২০১৮ সালে অয়ন মুখার্জির 'ব্রহ্মাস্ত্র: পার্ট ওয়ান – শিবাইন' ছবির শুটিংয়ের সময় রণবীরের সঙ্গে তাঁদের প্রেম শুরু হয়। ২০২৪ সালের অ্যাকশন ছবি 'জিগরা' (যেটি তিনি প্রযোজনাও করেছিলেন)-এর পর, আলিয়া এই বছর ওয়াইআরএফ-এর স্পাই ফিল্ম 'আলফা'-তে অভিনয় করেছেন।

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আলিয়া ছাড়াও ' আলফা' ছবিতে অভিনয় করেছেন শারভারি, অনিল কাপুর এবং ববি দেওল। এটি এক বিদ্রোহী কমান্ডারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন পরিবেশে একজন সুপার-সৈনিক হিসেবে গড়ে ওঠা এক উচ্চ প্রশিক্ষিত গুপ্তঘাতকের গল্প। ছবিটি সমালোচক এবং দর্শক উভয়ের কাছেই তেমন সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়, ভারতে নেট ৫৮.৮৬ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী গ্রস ৯৯.১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে।

Home/Entertainment/'তুই আমার নিজের বোনই নয়!' ৪ বছর বয়সেই আলিয়াকে কোন গোপন কথা জানান শাহীন?
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