প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
বউয়ের প্রাক্তন প্রেমিক শাহিদকে দেখেই বুকে টানলেন সইফ! ভাইরাল দুই নায়কের আলিঙ্গন
শাহিদ কাপুর এবং সাইফ আলী খান বিশাল ভরদ্বাজের ২০১৭ সালের চলচ্চিত্র 'রাঙ্গুন'-এ পর্দায় অভিনয় করেছিলেন।
বলিউডে অতীতের তিক্ততা ভুলে সৌজন্য ও বন্ধুত্বের এক অনন্য নজির গড়লেন শাহিদ কাপুর এবং সইফ আলি খান। সম্প্রতি করিনা কাপুর খানের চ্যাট শো-এ শাহিদ-পত্নী মীরা রাজপুতের উপস্থিতির রেশ কাটতে না কাটতেই, এবার প্রকাশ্যে এল সইফ ও শাহিদের এক অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলনের ভিডিয়ো। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিয়োতে দুই তারকাকে একে অপরকে উষ্ণ আলিঙ্গন করতে এবং হাসিমুখে কথা বলতে দেখা গিয়েছে, যা মুহূর্তেই নজর কেড়েছে বলিউড অনুরাগীদের।
ভাইরাল ভিডিয়োতে ঠিক কী দেখা গেল?
পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়া ওই ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, নীল রঙের স্লিভলেস টি-শার্ট, মানানসই ঢিলেঢালা ট্রাউজার এবং চোখে রোদচশমা পরে একটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শাহিদ কাপুর। সাদা শার্ট ও হালকা রঙের জিন্স পরা সইফ আলি খানকে এগিয়ে আসতে দেখেই একগাল হেসে ওঠেন শাহিদ। সইফ কাছে এসে শাহিদকে উষ্ণ আলিঙ্গন করেন। এরপর দু’জনে একপাশে সরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সংক্ষিপ্ত আড্ডা দেন এবং বিদায় নেওয়ার আগে আরও একবার একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন।
কেন সইফ ও শাহিদের এই সাক্ষাৎ ঘিরে এত চর্চা?
বলিউডের অন্দরমহলের সমীকরণের কারণেই এই সাক্ষাৎ এতটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সইফ আলি খানের স্ত্রী করিনা কাপুর খান একসময় শাহিদ কাপুরের সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক বছর সম্পর্কে ছিলেন। বিচ্ছেদের পর করিনা ও সইফ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, অন্যদিকে শাহিদ বিয়ে করেন মীরা রাজপুত-কে।
ব্যক্তিগত জীবনের সমীকরণ বদলে গেলেও, পেশাদারিত্ব ও সৌজন্যের খাতিরে বিশাল ভরদ্বাজের ২০১৭ সালের ছবি ‘রেঙ্গুন’ (Rangoon)-এ একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন সইফ ও শাহিদ। সে সময় ১১তম গিল্ড অ্যাওয়ার্ডসে সইফের প্রশংসা করে শাহিদ বলেছিলেন, “উনি ভীষণই পেশাদার, ওঁর মতো করে চরিত্রটি আর কেউ করতে পারতেন না।” সইফও শাহিদকে একজন ‘খুব ভালো মানুষ’ বলে অভিহিত করেছিলেন।
সম্প্রতি করিনার শো ‘হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট’ (What Women Want)-এ অতিথি হিসেবে এসেছিলেন মীরা রাজপুত। এমনকি বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড শো-এ শাহিদ ও করিনাকেও সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গিয়েছে। এবার সইফ ও শাহিদের এই আলিঙ্গন প্রমাণ করল যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কগুলো আরও পরিণত ও সহজ হয়েছে।
আগামীতে কোন কোন ছবিতে দেখা যাবে দুই তারকাকে?
ব্যক্তিগত সৌজন্যের পাশাপাশি কাজের জগতেও দারুণ ব্যস্ত রয়েছেন দুই অভিনেতা:
শাহিদ কাপুর: প্রাইম ভিডিয়োর সুপারহিট ক্রাইম থ্রিলার ‘ফারজি’ (Farzi)-র দ্বিতীয় সিজনে ‘সানি’-র চরিত্রে ফিরছেন তিনি, যেখানে বিজয় সেতুপতি, কে কে মেনন, রাশি খান্না ও ভুবন অরোরাকেও দেখা যাবে। এছাড়াও পরিচালক অমিত শর্মার একটি কমেডি-ড্রামা ছবিতে সই করেছেন শাহিদ, যার গল্প এক বিবাহিত দম্পতির আত্মা অদলবদল হওয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি।
সইফ আলি খান: রিতেশ বাত্রার পারিবারিক কমেডি-ড্রামা ‘লং ইয়ার্স এগো’ (Long Years Ago)-তে কাজ করছেন সইফ। ১৯৯১ সালের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবিতে ১৯ বছর পর বিদ্যা বালানের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি, পাশাপাশি থাকছেন ফরাসি অভিনেত্রী মেলানি লরেন্ট। এছাড়াও লেখিকা-প্রযোজক কণিকা ধিলোঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি— একটি সুপারন্যাচারাল থ্রিলারে কিয়ারা আদবানি-র বিপরীতে দেখা যাবে সইফকে।