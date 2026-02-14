প্রথম দিনেই 'বর্ডার ২', 'মরদানি ৩'কে পিছনে ফেলে দিল শাহিদের ছবি! কত আয় করল ‘ও রোমিও’?

শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে শাহিদ কাপুর অভিনীত ছবি ‘ও রোমিও’। বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত এই ছবিতে শাহিদের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি। ছবিটি বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এখন অবশেষে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে, জেনে নিন প্রথম দিনে কত কোটি টাকা আয় করেছে ‘ও রোমিও’।
শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে শাহিদ কাপুর অভিনীত ছবি ‘ও রোমিও’। বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত এই ছবিতে শাহিদের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি। ছবিটি বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এখন অবশেষে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে, জেনে নিন প্রথম দিনে কত কোটি টাকা আয় করেছে ‘ও রোমিও’। ছবিটির প্রথম দিনের বক্স অফিস রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে।
স্যাকনিকের প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি প্রথম দিনে ৮.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। শাহিদ তাঁর নিজের ছবি ‘দেবা', ‘তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা’ এবং ‘জার্সি’-এর প্রথম দিনের আয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ‘দেবা’ প্রথম দিনে ৫.৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল, তারপর ‘তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া’ প্রথম দিনে ৬.৭০ কোটি টাকা আয় করেছে এবং ‘জার্নি’ প্রথম দিনে ৩.২ কোটি টাকা আয় করেছে।
উল্লেখ্য, এটি শাহিদ এবং তৃপ্তির জুটিতে প্রথম ছবি। এটা বিশালের সঙ্গেও তৃপ্তির প্রথম ছবি। তবে, এটি শাহিদ এবং বিশালের চতুর্থ ছবি। এর আগে তারা ‘রেঙ্গুন’, ‘কামিনে’ এবং ‘হায়দার’-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন।
‘ও রোমিও’-এর সবচেয়ে কঠিন দৃশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে শহীদ হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছিলেন, 'ছবির সবচেয়ে কঠিন জিনিস ছিল আমার নিজের শরীর। এটা ট্যাটু দিয়ে ঢাকা ছিল, যা সম্পূর্ণ করতে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লেগেছিল। আমার সহ-অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরিকে কোনও মেকআপ করতে হয়নি। আমি ওকে বলেছিলাম, ‘এই ছবির নায়িকা আমি। তুমি তৈরি হও এবং দুই মিনিটের মধ্যে সেটে এসো।’
তিনি আরও বলেন, ‘ও রোমিও কোনও সুপারহিরো ছবি নয়, তাও এখানে ৭৫ শতাংশ কাজ পোশাক এবং ভিএফএক্স দিয়ে করা হয়। তারপর, আমাদের রাতের দৃশ্য ছিল। সেই দৃশ্যগুলির একটিতে আমার হিপ সার্জারি হয়েছিল, যা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল।'