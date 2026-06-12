'সবার সব কথা বিশ্বাস করলে হয় না…', আলিয়াকে নিয়ে নেতিবাচক প্রচার প্রসঙ্গে যা বললেন শাহিদ!

'সবার সব কথা বিশ্বাস করলে হয় না…', আলিয়াকে নিয়ে নেতিবাচক প্রচার প্রসঙ্গে যা বললেন শাহিদ!
সম্প্রতি চলচ্চিত্র সমালোচক অনুপমা চোপড়া বলেছেন যে, কান উৎসবে আলিয়া ভাটের উপস্থিতির পর একজন সুপরিচিত তারকা তাঁর বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে একটি নেতিবাচক প্রচার করেছিলেন । শাহিদ কাপুরের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এই দাবি করেন এবং এরপর থেকেই এই অভিযোগের জবাবে অভিনেতার প্রতিক্রিয়াটি ভাইরাল হয়েছে।
সম্প্রতি চলচ্চিত্র সমালোচক অনুপমা চোপড়া বলেছেন যে, কান উৎসবে আলিয়া ভাটের উপস্থিতির পর একজন সুপরিচিত তারকা তাঁর বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে একটি নেতিবাচক প্রচার করেছিলেন । শাহিদ কাপুরের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এই দাবি করেন এবং এরপর থেকেই এই অভিযোগের জবাবে অভিনেতার প্রতিক্রিয়াটি ভাইরাল হয়েছে।
দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়া-কে শাহিদ নিজের সম্পর্কে কথা বলেন এবং জানান যে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষ নন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে বর্তমানে বিনোদন জগতে, যেখানে সাফল্য এবং ব্যর্থতা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে মানুষ মাঝে মাঝে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে।
তবে, অভিনেতা সতর্কতা প্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, নিজে চোখে না দেখলে তিনি শোনা সব কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, ‘আমি নিজে সেই ঘরে উপস্থিত না থাকলে বা কিছু না দেখলে, ব্যক্তিগতভাবে কারও কোনও কথাই বিশ্বাস করি না। আমি সব কিছুই সন্দেহের চোখে দেখি এবং আমার মনে হয় এটা আমার জন্য ভালোই হয়েছে, কারণ যখন মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে আপনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করছেন, তখন তাঁরা আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে। সবার সব কথা বিশ্বাস করলে হয় না। আমরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং একটি অবস্থানে আছি, তাই যদি কেউ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে তা কোনও প্রভাব সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।’
তিনি বলেন, ‘কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, আজকাল অনেক কথা বলা হয় এবং তা সামলানোর একটা চাপ থাকে, যা মানুষকে কাবু করে ফেলতে পারে। আমার শুধু মনে হয়, নিজের মতো থাকা উচিত। একটা সময় ছিল যখন মানুষ নিজেদের সম্পর্কে অন্যদের ধারণাকে প্রভাবিত করতে পারত, কিন্তু এখন সেই সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক শিল্পীর এটা জানা উচিত যে, আপনি যদি অসম্পূর্ণ বা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তাহলে তা প্রকাশ হতে দিন। মানুষকে দেখতে দিন আপনি কে। যখন তাঁরা অনুভব করেন যে আপনি তাঁদের কিছু দেখানোর চেষ্টা করছেন এবং তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন, তখন তারা ক্ষেপে যায়। এটা এই পেশারই অংশ। টাকা এবং খ্যাতি এই কাজেরই একটি অংশ, সঙ্গে এর নেতিবাচক দিকটিও রয়েছে। আর এভাবেই জীবন কখনও কখনও ভারসাম্য রক্ষা করে।’
এই সময় অনুপমা চোপড়া বলেন যে, কান-এ আলিয়ার সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর তিনি আলিয়াকে নিয়ে হওয়া জঘন্য ও অশোভন ট্রোলিং প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দাবি করেন যে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এমন একজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল এবং সেই নির্ভরযোগ্য সূত্র তাঁকে জানিয়েছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আলিয়ার কান-এ উপস্থিতিকে ঘিরে যে নেতিবাচকতা ছড়ানো হচ্ছে, তা আসলে তাঁর বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে।'
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