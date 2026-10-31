'২১ বছর বয়সে মা হয়ে কোনও অনুশোচনা নেই!’ বর শাহিদের প্রাক্তনকে আর কী বললেন মীরা?

'২১ বছর বয়সে মা হয়ে কোনও অনুশোচনা নেই!’ বর শাহিদের প্রাক্তনকে আর কী বললেন মীরা?
২০-তে বিয়ে। ২১ বছর বয়সে শাহিদের সন্তানের মা হন মীরা। বরের প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে আড্ডায় মাতৃত্ব নিয়ে অকপট শাহিদ ঘরণী।
২০১৫ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে অভিনেতা শহিদ কাপুরের (Shahid Kapoor) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন মীরা রাজপুত (Mira Rajput)। এর পরের বছরই ২০১৬ সালে তাঁদের জীবনে আসে প্রথম কন্যাসন্তান মিশা (Misha Kapoor)। খুব কম বয়সে মাতৃত্ব গ্রহণ করা এবং সংসার সামলানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুললেন মীরা। বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান (Kareena Kapoor Khan)-এর সঞ্চালিত জনপ্রিয় টক শো ‘হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট’ (What Women Want)-এ অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে নিজের পারিবারিক জীবন ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন তিনি।
অল্প বয়সে মাতৃত্ব ও শহিদের সমর্থন:
কারিনা কাপুরের সাথে বিশেষ আড্ডায় মীরা জানান, জীবনে ছোট বয়সে মা হওয়া নিয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা বা অনুশোচনা নেই। কারিনা যখন প্রশ্ন করেন যে মীরা কি এই সিদ্ধান্ত অন্যভাবে নিতে চাইতেন, জবাবে মীরা বলেন, ‘একদমই না। জীবনের যে বয়সেই আসুক না কেন, মাতৃত্ব সবসময়ই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। আপনি এবং আমি জীবনের ভিন্ন দুই সময়ে মা হয়েছি, কিন্তু চ্যালেঞ্জ দুজনের জন্যই সমান ছিল। সন্তান বড় করার সেই অভিজ্ঞতা ও মানসিক চাপ সামলাতে আমাকে সাহায্য করেছিল শহিদ। ও ভীষণ সাপোর্টিভ ছিল।’
বই নয়, বোনেরাই ছিল ভরসা: মীরা জানান, মা হওয়ার পর তিনি কোনো বই পড়েননি। তাঁর দুই বড় বোনের সন্তান মানুষ করার অভিজ্ঞতা দেখেই তিনি শিখতে পেরেছিলেন।
মেয়ে মিশার সঙ্গে বন্ডিং ও ভবিষ্যতের সমীকরণ:
সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরে মীরা বেশ কয়েকটি বিষয় ভাগ করে নেন। মীরা হাসিমুখে জানান, কম বয়সে সন্তান হওয়ায় তিনি বাচ্চাদের মনের কথা খুব সহজে বুঝতে পারেন। তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো, যখন মিশার বয়স ২১ বছর হবে, তখন আমার বয়স হবে মাত্র ৪১! তাই ওর সাথে বন্ধুর মতো সময় কাটানো আমার জন্য খুব সহজ।’
২০১৫ সালে আধ্যাত্মিক চর্চার সূত্রে পরিচয়ের পর শহিদ ও মীরার দেখাশোনা করে বিয়ে হয়। তাঁদের দুই সন্তান— কন্যা মিশা এবং পুত্র জেন । অতি সম্প্রতি ওটিটি ব্র্যান্ডের সাথে স্কিনকেয়ার ব্যান্ড ‘অ্যাকাইন্ড বিউটি’ও চালু করেছেন মীরা।
কারিনা কাপুরের বর্তমান ব্যস্ততা:
অন্যদিকে, দীর্ঘ সময় পর শহিদের প্রাক্তন প্রেমিকা কারিনা ও স্ত্রী মীরার এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ নেটিজেনদের মন জয় করেছে।
‘দায়রা’ ছবিতে কারিনা: কাজের জায়গায় কারিনাকে সম্প্রতি মেঘনা গুলজার পরিচালিত ইনভেস্টিগেটিভ ক্রাইম থ্রিলার ‘দায়রা’ (Daayra)-য় দেখা গিয়েছে। ছবিতে মালয়ালম তারকা পৃথিবীরাজ সুকুমারনের সাথে জুটি বেঁধে একজন ক্ষুরধার পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন কারিনা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More