হনুমানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল শাহরুখকে? কেন তা প্রত্যাখ্যান করেন তিনি?

হনুমানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল শাহরুখকে? কেন তা প্রত্যাখ্যান করেন তিনি?
রণবীর কাপুরের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'রামায়ণ'-এর প্রথম ঝলক বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল প্রকাশ্যে আসবে। এর মধ্যে, শাহরুখ খানের একটি পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যেখানে তিনি জানিয়েছেন যে একজন হলিউড চলচ্চিত্র নির্মাতা হনুমানের ভূমিকায় অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। তবে, তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ভিডিয়োটিতে তিনি এর কারণও বলেন।
শাহরুখ কী বললেন?
এই ভাইরাল ভিডিয়োটি ২০১১ সালের। সেই সময় শাহরুখ তাঁর অ্যাকশন থ্রিলার ছবি 'রা. ওয়ান'-এর প্রচার করছিলেন। সেই সময় চলচ্চিত্র সমালোচক তরণ আদর্শ শাহরুখ খানকে সুপারহিরো সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে শাহরুখ বলেন, অনেক বছর আগে হলিউড পরিচালক টনি স্কট (টপ গান-এর পরিচালক) তাঁর একটি ছবির আইডিয়া আমার সঙ্গে শেয়ার করেছিলেন। সেই সময় যখন সুপারম্যান বা ব্যাটম্যান ছিল না, তখন ভগবান হনুমানই ছিলেন সুপারহিরো, তাই তিনি তাঁর ছবিতে ভগবান হনুমানকে সুপারম্যানের মতো করে দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর আইডিয়া ছিল যে, ভগবান হনুমানের লেজ কেবল তখনই বেরিয়ে আসবে যখন তিনি যুদ্ধ করতে যাবেন।'
শাহরুখ কেন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?
প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার কারণ ব্যাখ্যা করে শাহরুখ বলেন, ‘এটা সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। অনেক দিন আগের কথা, আর তখন আমার ইংরেজিও ভালো ছিল না। যদি ওঁরা আমাকে একজন মুক ব্যক্তির (যে কথা বলতে পারে না) ভূমিকা প্রস্তাব দিত, আমি সম্ভবত তা করতাম।’
নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করে শাহরুখ আরও বলেন, 'আমার ইচ্ছা, 'রা ওয়ান'-এর পর যদি সুযোগ পাই, তাহলে আমি এক্স-মেনের মতো মহাভারত বানাব। আমি জানি, যদি আমি তা করি, তাহলে অনেকেই আমার ওপর রেগে যাবেন। তাঁরা হয়তো ছবিটি নিষিদ্ধও করে দিতে পারেন। কিন্তু, আমি চাই আগামী প্রজন্ম আমাদের দেবতাদের সুপারহিরো হিসেবে দেখুক। আমার ছবি 'রা ওয়ান'-ও একদিক দিয়ে রামায়ণের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত।'