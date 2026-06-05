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    Shakib Khan-Bubly Daughter: এক মাস আগেই মেয়ের মা হয়েছেন বুবলী! শাকিব-কন্যার নাম কী? জানালেন তারকা জুটি

    গত ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে শাকিব-বুবলীর কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে। জানালেন তারকা জুটি। তাঁরা মেয়ের নাম রেখেছেন ‘শার্লিন খান’।

    Jun 5, 2026, 16:25:36 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    ঢালিউডের মেগাস্টার শাকিব খান এবং নায়িকা শবনম বুবলীকে ঘিরে গত কয়েক মাস ধরে চলা সব জল্পনা-কল্পনা ও গুঞ্জনের অবসান ঘটল। দুই পুত্রের পর এবার শাকিব খানের ঘর আলো করে এলো এক ফুটফুটে কন্যাসন্তান। শুক্রবার (৫ই জুন, ২০২৬) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি অফিশিয়াল বিবৃতি জারি করে বুবলী ও শাকিব নিজেই এই সুখবরটি নিশ্চিত করেছেন। শাকিব খান ও বুবলীর যৌথ বিবৃতিতে তাঁদের মেয়ের আগমনবার্তা প্রকাশ্যে আসতেই বিনোদন জগতে আনন্দের হাওয়া বইছে।

    এক মাস আগেই মেয়ের মা হয়েছেন বুবলী! শাকিব-কন্যার নাম কী? জানালেন তারকা জুটি
    এক মাস আগেই মেয়ের মা হয়েছেন বুবলী! শাকিব-কন্যার নাম কী? জানালেন তারকা জুটি

    গত মাসেই জন্ম নিয়েছে শাকিব-বুবলীর রাজকন্যা

    প্রকাশিত কার্ড এবং বুবলীর দেওয়া বিবৃতি থেকে জানা গেছে, গত ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে তাঁদের কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এতদিন বিষয়টি আড়ালে রাখলেও অবশেষে খুশির খবরটি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলেন এই তারকা জুটি।

    ফেসবুক পোস্টে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁরা লিখেছেন—

    ‘আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাদের পরিবারে একটি কন্যাসন্তানের আগমন হয়েছে। এই আনন্দের মুহূর্তে যারা আমাদের জন্য দোয়া করেছেন এবং শুভকামনা জানিয়েছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমাদের মেয়ের জন্য সবার দোয়া কামনা করছি।’

    উক্ত অ্যানাউন্সমেন্ট কার্ডে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত সুন্দর একটি ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে দম্পতি তাঁদের মেয়ের নাম ঘোষণা করেছেন— ‘শার্লিন খান’ (Sharlin Khan)।

    ইসলামে ‘শার্লিন’ নামের অর্থ কী?

    সন্তানের সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। শাকিব ও বুবলীর মেয়ের নাম ‘শার্লিন’-এর ইসলামিক ও আরবি ব্যাকরণগত অর্থ অবাক করা। আরবি ভাষায় ‘শার্লিন’ (Sharlin) নামটি মূলত ‘শরীফ’ (Sharif) বা ‘শরাফত’ শব্দের ভাষাগত সংযোগ বহন করে, যার অর্থ মহৎ, সম্মানিত, উচ্চবংশীয় বা অভিজাত ।

    উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য: বিশ্বজনীন আধুনিক নামকরণ অভিধান অনুযায়ী এই নামটিকে সৌন্দর্য এবং উজ্জ্বলতার (Bright and Beautiful) প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। ইসলামে কন্যাসন্তানকে আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও রহমত মনে করা হয়, আর সেই হিসেবে ‘শার্লিন’ নামটি একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তানের জন্য অত্যন্ত মানানসই।

    দীর্ঘদিনের গুঞ্জনে সিলমোহর

    বিগত বেশ কিছুদিন ধরে বুবলীর কোনও নতুন সিনেমা বা কাজ প্রকাশ্যে আসছিল না এবং তিনি গণমাধ্যম ও ক্যামেরা থেকে সম্পূর্ণ আড়ালে ছিলেন। সম্প্রতি ঢালিউডের এক কোরিওগ্রাফারের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের পর থেকেই বুবলীর দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

    এর আগে অপু বিশ্বাসের সঙ্গে দাম্পত্য় সম্পর্কে ছিলেন শাকিব খান। অপু-শাকিবের পুত্র আব্রাম খান জয়। ২০১৮ সালে বুবলীকে বিয়ে করেন শাকিব। দু-বছর পর ২০২০ সালে জন্ম নেয় তাঁদের প্রথম সন্তান শেহজাদ খান বীর। অবশেষে তারকা জুটির এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় ভক্তদের সব কৌতুহলের মধুর অবসান ঘটল।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Shakib Khan-Bubly Daughter: এক মাস আগেই মেয়ের মা হয়েছেন বুবলী! শাকিব-কন্যার নাম কী? জানালেন তারকা জুটি
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