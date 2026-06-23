মেসির টানে মাঠে ‘দাই দাই’ গার্ল! প্রাক্তন বরের বন্ধুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা শাকিরার, লিখলেন- ‘লিও তুমি অনুপ্রেরণা’
গ্যালারিতে ‘ওয়াকা ওয়াকা’ কন্যে! মেসির ১৮ গোলের বিশ্বরেকর্ডে উদ্বেল শাকিরা, সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন আবেগঘন বার্তা।
ফিফা বিশ্বকাপের (FIFA World Cup) মঞ্চ মানেই সেখানে ফুটবল আর সঙ্গীতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। আর এই মেলবন্ধনের অন্যতম বড় প্রতীক হলেন পপ সম্রাজ্ঞী শাকিরা (Shakira)। চলতি বিশ্বকাপের অ্য়ান্থম ‘দাই দাই’ গেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই এই কলম্বিয়ান পপ সেনসেশন। টেক্সাসের ডালাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার গ্রুপ ‘জে’-র ম্যাচে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন এই গ্লোবাল পপ তারকা। সেখান থেকেই তিনি সাক্ষী থাকলেন ফুটবল ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের। জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসের রেকর্ড ভেঙে লিওনেল মেসির বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে ওঠবার ঐতিহাসিক কীর্তিকে কুর্ণিশ জানালেন শাকিরা।
ম্যাচ শেষ হতেই নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে (Instagram Stories) বিশ্বজয়ী অধিনায়কের উদ্দেশ্যে একটি অত্যন্ত আবেগঘন ও গর্বের বার্তা শেয়ার করেন তিনি।
‘তুমি পুরো লাতিনো সমাজের অনুপ্রেরণা’— শাকিরা
ডালাস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে আর্জেন্টিনার ২-০ ব্যবধানে জয় এবং মেসির জোড়া গোল উপভোগ করার পর শাকিরা ইনস্টাগ্রামে মেসির একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘লিও, তোমার জন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত। তুমি. তোমার পরিবার, নিজের দেশ এবং সমগ্র লাতিনো (Latino) সম্প্রদায়ের জন্য যা কিছু অর্জন করছ, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তোমার এই দায়বদ্ধতা ও নিষ্ঠা কোটি কোটি মানুষের কাছে এক মস্ত বড় অনুপ্রেরণা। এভাবেই প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠো!’
উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ব্লকবাস্টার থিম সং ‘ওয়াকা ওয়াকা’ (Waka Waka)-র পর থেকেই শাকিরা বিশ্বকাপের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন। ২০২৬ সালে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো জুড়ে চলা এই বিশ্বকাপের জন্য নাইজেরিয়ান তারকা বার্না বয়ের (Burna Boy) সাথে যৌথভাবে অফিশিয়াল অ্যান্থেম ‘দাই দাই’ (Dai Dai) তৈরি করেছেন তিনি। এছাড়া চলতি বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের হাফ-টাইম শো-তেও (Half-time Show) পারফর্ম করার কথা রয়েছে তাঁর। এর আগে ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে তাঁর ‘লা লা লা’ (La La La) গানটিও বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল।
শাকিরার সঙ্গে মেসির বন্ধুত্বের সম্পর্ক বহু পুরোনো। মেসির বার্সালোনার সতীর্থ জেরার্ড পিকের প্রাক্তন স্ত্রী শাকিরা। একসঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছে দুই পরিবার। পিকের সঙ্গে ২০২২ সালে বিয়ে ভাঙে শাকিরার। তবে প্রাক্তন স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট।
পেনাল্টি মিস ও রেকর্ড নিয়ে কী বললেন ক্লান্ত মেসি?
ম্যাচের শুরুর দিকে একটি পেনাল্টি মিস করার পর ৩৯তম মিনিটে নিজের ১৭ নম্বর এবং ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে ১৮ নম্বর গোলটি করে ইতিহাস গড়েন মেসি। ম্যাচ শেষে ফিফা (FIFA)-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ক্লান্ত মেসি বলেন, ‘সত্যি বলতে, আমি এখন আর পুরোনো গোলগুলোর কথা মনে করতে পারছি না। আমি ভীষণ ক্লান্ত, শরীরে আর বেশি শক্তি অবশিষ্ট নেই এবং সোজাভাবে চিন্তাভাবনা করতেও কষ্ট হচ্ছে। আমি শুধু এই মুহূর্তটা সতীর্থদের সাথে উপভোগ ও উদযাপন করতে চাই। আজ মাঠে ওই পেনাল্টিটা মিস হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওটা যদি গোল হয়ে যেত, তবে হয়তো পরবর্তী গোলগুলো আমি পেতামই না!’
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর রেকর্ড ভেঙেছিলেন আলজেরিয়া ম্যাচে
অস্ট্রিয়া ম্যাচের ঠিক কয়েক দিন আগেই কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জেতা ম্যাচে নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ২০০তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন মেসি। সেই ম্যাচেই বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিকটি করে ক্লোসের ১৬ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন তিনি।
এই হ্যাটট্রিকের সাথেই ৩৮ বছর ৩৫৭ দিন বয়সে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে হ্যাটট্রিক করার বিশ্বরেকর্ড গড়েন মেসি। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দখলে। আর এবার অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ক্লোসেকেও চিরতরে পেছনে ফেলে দিলেন ফুটবল জাদুকর।
শাকিরা ফিফা বিশ্বকাপের প্রায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন যখন 2010 সালের ওয়াকা ওয়াকা গানটি সংস্থাটি অফিসিয়াল টুর্নামেন্টের সংগীত হিসাবে গ্রহণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে 2016 টুর্নামেন্টের জন্য, ফিফা তার সাথে অফিসিয়াল সংগীত তৈরি করতে অংশীদারিত্ব করেছিল, দাই দাই উইথ বার্না বয়। উপরন্তু, গায়ক বিশ্বকাপের ফাইনালের হাফটাইম শোতেও পারফর্ম করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি 2014 ফিফা বিশ্বকাপের জন্য লা লা লা গানও প্রযোজনা করেছিলেন। বিশ্বকাপে মেসির ঐতিহাসিক গোল সম্পর্কে তার নতুন রেকর্ড এবং তার প্রিয় বিশ্বকাপ গোল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মেসি স্বীকার করেছেন যে তিনি অতীতের অর্জন নিয়ে খুব বেশি ভাবছেন না। ম্যাচ চলাকালীন পেনাল্টি মিস করার বিষয়ে আর্জেন্টাইন তারকা আরও প্রতিফলিত করে বলেছিলেন যে এটি অপ্রত্যাশিত উপায়ে খেলার প্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে। "সত্যি বলতে, আমি জানি না। আমি আসলে তাদের মনে করতে পারছি না। আমি ক্লান্ত, আমার খুব বেশি শক্তি অবশিষ্ট নেই এবং আমি সরাসরি চিন্তা করতে অসুবিধা পাচ্ছি। আমি কেবল এই মুহূর্তটি উপভোগ করতে যাচ্ছি এবং আমার সতীর্থদের সাথে এটি উদযাপন করতে যাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তের সর্বোত্তম ব্যবহার করছি এবং আমি দেখতে চাই যে আমরা একসাথে কতদূর যেতে পারি। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসি বলেন, 'আজ সেই পেনাল্টি মিস হয়েছে, কিন্তু অন্য গোলগুলো যদি ভেতরে যেত, তাহলে হয়তো আমি বাকি গোলগুলো করতাম না। গত মঙ্গলবার রাতে কানসাস সিটিতে গ্রুপ 'জে'র উদ্বোধনী ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার 3-0 গোলের জয়ের ম্যাচে টুর্নামেন্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোলের জন্য জার্মানি স্ট্রাইকার মিরোস্লাভ ক্লোসের সমকক্ষ করেছিলেন মেসি। আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মেসি কয়েক বছর পিছিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই এই রেকর্ড ভাঙার স্ট্রাইক এলো। জাতীয় দলের হয়ে তার যুগান্তকারী 200 তম ম্যাচে খেলতে, অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড তার উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপ হ্যাটট্রিক দিয়ে আর্জেন্টিনাকে 3-0 ব্যবধানে আরামদায়ক জয়ের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। 38 বছর এবং 357 দিন বয়সে, মেসি ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হয়েছেন, যা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর কাছে ছিল। এই কৃতিত্ব ইতিমধ্যে অসাধারণ ক্যারিয়ারে আরও একটি রেকর্ড যুক্ত করেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More