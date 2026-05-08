‘আইনি পদক্ষেপ নেব…’! মৃত্যু নিয়ে ছড়ানো গুজবে ক্ষুব্ধ শক্তি কাপুর, দিলেন হুমকি

‘আইনি পদক্ষেপ নেব…’! মৃত্যু নিয়ে ছড়ানো গুজবে ক্ষুব্ধ শক্তি কাপুর, দিলেন হুমকি
Shakti Kapoor death rumors: শক্তি কাপুর-এর মৃত্যু নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ভুয়ো খবর। বহু অনুরাগী সেই খবর সত্যি বলে বিশ্বাসও করে। শেষ পর্যন্ত নিজেই ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে অভিনেতা জানান, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। পাশাপাশি ভুয়ো খবর ছড়ানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানালেন।
Shakti Kapoor death rumours: অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের বাবা এবং বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা শক্তি কাপুর তাঁর মৃত্যু নিয়ে ছড়িয়ে পড়া ভুয়ো খবর ঘিরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৭৩ বছরের এই অভিনেতার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অনেক অনুরাগী সেই খবর সত্যি ভেবে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলিও জানাতে শুরু করেন। তবে এই গুজবকে কেন্দ্র করে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছেন খোদ শক্তি কাপুরও। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই সামনে এসে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানান।
ভিডিয়ো বার্তায় নিজের সুস্থ থাকার কথা জানালেন শক্তি কাপুর
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে শক্তি কাপুর স্পষ্ট করে জানান যে তিনি জীবিত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। পাশাপাশি যাঁরা এই ভুয়ো খবর ছড়িয়েছেন, তাঁদের কড়া ভাষায় সমালোচনাও করেন শ্রদ্ধা কাপুরের বাবা। শুধু তাই নয়, এই ধরনের গুজব ছড়ানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও ভাবছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।শক্তি কাপুর তাঁর অনুরাগীদের উদ্দেশে বলেন, তিনি পুরোপুরি সুস্থ আছেন এবং সাধারণ মানুষকে ভুল তথ্য না ছড়ানোর আবেদনও জানান।
শক্তি কাপুরের মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়
সোশ্যাল মিডিয়ার একাধিক পোস্টে দাবি করা হয়েছিল যে, শক্তি কাপুর মারা গিয়েছেন। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বেগ তৈরি হয় তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই শক্তি কাপুর দ্রুত পদক্ষেপ করেন এবং নিজেই সামনে এসে জানান যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। এই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিতেই তিনি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন।
‘আমার মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ মিথ্যে’
ভিডিয়োতে শক্তি কাপুর বলেন, ‘সবাইকে নমস্কার। আমার মৃত্যুর খবর পুরোপুরি ভুয়ো। আমি সুস্থ এবং ভালো আছি। দয়া করে এই ধরনের খবর উপেক্ষা করুন। এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করার কথাও ভাবছি। এটা ঠিক নয়। একেবারেই ভালো কাজ নয়।’ ভিডিয়োতে তাঁকে শান্ত থাকার চেষ্টা করতে দেখা গেলেও, মুখে স্পষ্ট অস্বস্তির ছাপ ধরা পড়ে। অভিনেতার মতে, এই ধরনের গুজব শুধু সেলিব্রিটিদের জন্যই নয়, তাঁদের পরিবার এবং কাছের মানুষদের জন্যও অত্যন্ত মানসিক চাপ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
‘গুজব ছড়াতে সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করবেন না’
শক্তি কাপুর আরও জানান, তাঁর মৃত্যু নিয়ে যাঁরা ভুয়ো খবর ছড়িয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন। বলেন, ‘অর্থহীন গুজব ছড়ানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষ করে কারও মৃত্যু নিয়ে এই ধরনের সংবেদনশীল ভুয়ো খবর ছড়ানো একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।’ শক্তি কাপুরের এই ভিডিয়ো সামনে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।
এই সেলিব্রিটিদের নিয়েও আগে ছড়িয়েছিল মৃত্যুর গুজব
শক্তি কাপুরের আগেও গত কয়েক বছরে বলিউড ও বিনোদন জগতের বহু তারকার মৃত্যু নিয়ে ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন মাধুরী দীক্ষিত, রজনীকান্ত, শাহরুখ খান, মুকেশ খান্না, মীনাক্ষী শেষাদ্রি, লাকি আলি, দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী, শিল্পা শিরোদকর, অমিতাভ বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, আয়ুষ্মান খুরানা, কাজল আগরওয়াল এবং বিক্রম গোখলে-র মতো তারকার নাম।
শক্তি কাপুরের অভিনয় জীবন
শক্তি কাপুরের কেরিয়ার নিয়ে বলতে গেলে, তিনি এখনও পর্যন্ত ৭০০-রও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। কমেডি চরিত্র থেকে ভয়ঙ্কর খলনায়ক—সব ধরনের চরিত্রেই নিজের অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁকে দেখা গিয়েছে মেরে হাজব্যান্ড কি বিবি ছবিতে। ১৯৭৭ সালে খেল খেলাড়ি কা ছবির মাধ্যমে অভিনয় জীবনে পা রাখেন শক্তি কাপুর। সেই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন হেমা মালিনী এবং ধর্মেন্দ্র। ১৯৮০-র দশকে রকি এবং কুরবানি ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি।
