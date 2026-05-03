    Mukesh Khanna: ৬৭ বছর বয়সেও বিয়ে নিয়ে আশাবাদী ‘শক্তিমান’ মুকেশ, করছেন সঠিক মানুষের অপেক্ষা

    Mukesh Khanna: শক্তিমান অভিনেতা মুকেশ খান্না এখনও বিয়ে করেননি। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন কেন তিনি এত বছর ধরে অবিবাহিত রইলেন এবং তিনি কি কখনও বিয়ে করবেন? মুকেশ খান্না প্রেম এবং সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন।

    May 3, 2026, 20:11:22 IST
    By Swati Das Banerjee
    Mukesh Khanna: মুকেশ খান্না প্রায়শই নানা মন্তব্যের কারণে খবরে থাকেন। এবার আবার তেমন কিছু মন্তব্য করলেন মুকেশ খান্না। তিনি জানিয়েছেন কেন তিনি ৬৭ বছর বয়সেও সিঙ্গেল আছেন। মুকেশ খান্না একটি পডকাস্টে প্রেম এবং সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন বিয়ে নিয়ে তিনি কী ভাবেন এবং তার কী পরিকল্পনা আছে?

    ৬৭ বছর বয়সেও বিয়ে নিয়ে আশাবাদী 'শক্তিমান' মুকেশ! (Instagram)
    বিয়ে নিয়ে কী বললেন মুকেশ খান্না?

    দ্য ফিল্মি চর্চা পডকাস্টে মুকেশ খান্না এই বিষয়ে কথা বলেছেন যে কীভাবে লোকেরা প্রায়শই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে যে তিনি এখনও সিঙ্গেল। তিনি প্রেম এবং সম্পর্ক নিয়ে তার মতামত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি আপনি বিবাহিত হন, তবে আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লোকেরা বলে যে একজন মহিলার পতিব্রতা হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ কি বলেছে যে একজন পুরুষের পত্নীব্রতা হওয়া উচিত? আমি বলি বিয়ে দুই আত্মার মিলন। কিন্তু লোকেরা এই কথা মানে না... তারা বলে, আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, কিন্তু তবুও এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। এটা প্রতারণা।

    মুকেশ খান্না কি বিয়ে করবেন?

    এই আলোচনার সময় মুকেশ খান্না জানিয়েছেন কেন তিনি এখনও বিয়ে করেননি। তিনি বলেন, ‘আমি অন্য মানুষের তুলনায় বিয়েতে বেশি বিশ্বাস করি। লোকেরা মনে করে যে আপনি যদি বিয়ে না করেন, তবে আপনি বিয়েতে বিশ্বাস করেন না। এটা সত্যি নয়। আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি। একজন স্ত্রী এমনি এমনি কোথাও থেকে আসে না। সে আপনার ভাগ্যে লেখা থাকে। যদি এটা হওয়ার হত, তবে এতদিনে হয়ে যেত। যে মহিলার সাথে আমার বিয়ে করার কথা, সে কোথাও না কোথাও অবশ্যই আছে। যখন ভাগ্য আমাদের এক করবে, তখন এটা হবে।’

    প্রেম নিয়ে কী বললেন মুকেশ খান্না? এই আলোচনায় মুকেশ খান্না প্রেম নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, প্রেম কেবল একবারই হয়। তার বাইরে সবকিছুই মোহ এবং বাসনা। যদি আপনি একজন ব্যক্তিকে 'আই লাভ ইউ' বলেন, এবং তারপরে অন্যজনের কাছে যান, আপনি প্রতারণা করছেন।

    সময় রায়না সম্পর্কে কী বলেছিলেন মুকেশ খান্না?

    উল্লেখ্য, মুকেশ খান্না কিছুদিন আগে খবরে এসেছিলেন যখন তিনি সময় রায়নার 'স্টিল অ্যালাইভ' শো-তে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন। সময় রায়না তার শো-তে মুকেশ খান্নাকে রোস্ট করেছিলেন যার পরে মুকেশ খান্না বলেছিলেন যে কুকুরের লেজ সব সময় বাঁকাই থাকে।

