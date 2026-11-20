সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রেমিকাকে কোলে নিয়ে টলিপাড়ার দাপুটে অভিনেতা, প্রয়াত স্ত্রীর জন্মবার্ষিকীতে আবেঘগন পোস্ট! চিনলেন?
সাদা-কালো ফ্রেমে প্রেমিকাকে কোলে তুলে নিয়েছেন টলিউডের এই বর্ষীয়ান অভিনেতা! ১৯৮৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে তোলা এই রোম্যান্টিক ছবির মানুষটিকে চিনতে পারছেন?
সাদা-কালো পুরনো একটি ফ্রেম, পিছনে কুয়াশাচ্ছন্ন বিদেশের পার্ক আর গাছপালা। আর ঠিক মাঝখানে পরনে চেক শার্ট ও কালো প্যান্ট পরা এক যুবক, যিনি অত্যন্ত আনন্দে ও স্নেহে সাদা শাড়ি পরা এক তরুণীকে দুই হাতে কোলে তুলে নিয়েছেন। তরুণীর মুখে বাঁধভাঙা প্রাণখোলা হাসি, আর যুবকের চোখেমুখে ভালোবাসার উজ্জ্বল ছাপ। ৩৮ বছর আগের এই মিষ্টি ও রোম্যান্টিক মুহূর্তের ছবিটি দেখে চিনতে পারছেন টলিউডের এই দাপুটে অভিনেতাকে?
কে এই অভিনেতা? রইল কিছু সূত্র:
ছবিতে থাকা এই যুবক বাংলা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতের একজন অত্যন্ত পরিচিত এবং বর্ষীয়ান অভিনেতা। নায়ক, খলনায়ক থেকে শুরু করে চরিত্রাভিনেতা— সব ধরনের ভূমিকাতেই তিনি দর্শকদের মন জয় করেছেন।
নাট্যজগতের কিংবদন্তি উৎপল দত্ত-এর হাত ধরে তাঁর অভিনয়ের হাতেখড়ি।
১৯৮৬ সালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ছবির এই তরুণীর, যিনি নিজেও ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী। দুর্ভাগ্যবশত, ২০২২ সালে স্ত্রীকে হারিয়েছেন এই অভিনেতা। প্রয়াত স্ত্রীর জন্মদিনে পুরনো স্মৃতি হাতড়ে এই অদেখা ছবিটি শেয়ার করেছেন তিনি।
ছবিতে থাকা অভিনেতা হলেন শঙ্কর চক্রবর্তী ও তাঁর প্রয়াত স্ত্রী সোনালী চক্রবর্তী:
হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন! সাদা-কালো ফ্রেমের এই যুবক আর কেউ নন, টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শঙ্কর চক্রবর্তী এবং তাঁর কোলে থাকা হাস্যোজ্জ্বল তরুণী হলেন তাঁর প্রয়াত স্ত্রী, অভিনেত্রী সোনালী চক্রবর্তী (যাঁকে ভালোবেসে ‘রুনু’ বলে ডাকতেন অভিনেতা)।
তারাদের দেশে থাকা প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্মদিনে আবেগঘন শঙ্কর:
প্রয়াত স্ত্রী সোনালী চক্রবর্তীর জন্মদিনে সোশাল মিডিয়ায় ১৯৮৮ সালের এই বিরল ছবিটি পোস্ট করে আবেগঘন হয়ে পড়েন শঙ্কর চক্রবর্তী। ছবির নেপথ্যের গল্প ভাগ করে নিয়ে অভিনেতা জানান, ১৯৮৬ সালে সোনালীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। এরপর ১৯৮৮ সালে তাঁদের গুরু শ্রী উৎপল দত্তের নির্দেশনায় ‘পিপলস লিটল থিয়েটার’ (PLT)-এর সঙ্গে ‘ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল’-এ ‘নিচের মহল’ নাটক করতে তাঁরা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। সেই সফরেই তোলা হয়েছিল এই অমূল্য ছবিটি। দু-বছর পর ১৯৯০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন দুজনে।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে লিভারের সমস্যা ও আনুষঙ্গিক শারীরিক অসুস্থতায় ভোগার পর ২০২২ সালের ৩১ অক্টোবর কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেত্রী সোনালী চক্রবর্তী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৯ বছর। সোনালীর প্রয়াণের পর থেকে মেয়ে সাজিকে নিয়েই দিন কাটছে শঙ্করের, তবে প্রতি মুহূর্তে স্ত্রীর শূন্যতা অনুভব করেন অভিনেতা।
পোস্টের শেষে তারাদের দেশে পাড়ি দেওয়া প্রিয়তমা স্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনেতা লিখেছেন, ‘জন্মদিনে ভালো থেকো রুনু তারাদের দেশে…’। শঙ্কর চক্রবর্তীর এই পোস্ট দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন অনুরাগী থেকে শুরু করে টলিপাড়ার সহকর্মীরাও।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More