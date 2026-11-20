কাজের কাতর আর্জির পরই এল ‘বাদশা’-র ফোন! ‘জোশ’ সহ-অভিনেতা শরদ কাপুরের পাশে দাঁড়ালেন শাহরুখ খান
'কাজের আর্জি জানিয়ে আবেগঘন পোস্টের পরই এল ‘বাদশা’-র ফোন! ‘জোশ’-এর সহ-অভিনেতা শরদ কাপুরের পাশে দাঁড়ালেন শাহরুখ খান, কী কথা হলো দুই তারকার?
বলিউডে কাজ চেয়ে সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন পোস্ট করেছিলেন নব্বই ও দু’হাজারের দশকের পরিচিত অভিনেতা শরদ কাপুর। অভিনয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং ভালো কাজের ক্ষুধার কথা প্রকাশ্যে আনার পরপরই অভিনেতার জীবনে এল এক বড় চমক। দীর্ঘদিনের সহ-অভিনেতা তথা বলিউড বাদশা শাহরুখ খান নিজে ফোন করে কথা বলেছেন শরদের সঙ্গে! ২০০০ সালের সুপারহিট ছবি ‘জোশ’ (Josh)-এ একসঙ্গে কাজ করা পুরনো বন্ধুর এই মানবিক উদ্যোগে আপ্লুত শরদ কাপুর।
কাজের আর্জি জানিয়ে কী বলেছিলেন শরদ কাপুর?
‘জোশ’, ‘লক্ষ্য’, ‘তামান্না’, ‘দস্তক’-এর মতো একাধিক উল্লেখযোগ্য ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কেড়েছিলেন শরদ কাপুর। তবে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বড়পর্দায় তাঁকে খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় নিজের মনের কথা উজাড় করে দিয়ে শরদ জানিয়েছিলেন, তিনি আবারও ক্যামেরার সামনে ফিরতে চান এবং ভালো চরিত্রে অভিনয় করতে চান। কোনো রকম সংকোচ ছাড়াই ইন্ডাস্ট্রির নির্মাতাদের কাছে কাজের আর্জি জানিয়েছিলেন অভিনেতা।
সহ-অভিনেতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফোন শাহরুখ খানের:
শরদের সেই পোস্ট সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই তাঁর পাশে দাঁড়ান। তবে সবচেয়ে বড় চমকটি দেন স্বয়ং শাহরুখ খান। শরদ কাপুর সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর সেই আবেগঘন আর্জির পর শাহরুখ নিজে তাঁকে ফোন করেছিলেন।
প্রসঙ্গত, মনসুর খান পরিচালিত ‘জোশ’ ছবিতে শাহরুখ খান (ম্যাক্স) এবং শরদ কাপুর (প্রকাশ)-এর রসায়ন ও টক্কর আজও সিনেপ্রেমীদের মনে তাজা। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও পুরনো সহ-অভিনেতার কঠিন সময়ে শাহরুখ যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং খোঁজ নিয়েছেন, তা দেখে মুগ্ধ শরদ।
নেটপাড়ায় প্রশংসায় ভাসছেন ‘কিং খান’:
ইন্ডাস্ট্রিতে শাহরুখ খানের উদারতা এবং সহকর্মীদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার কথা কারও অজানা নয়। শরদ কাপুরের এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে আসতেই ফের একবার নেটিজেনদের প্রশংসায় ভাসছেন কিং খান। অনুরাগীদের মতে, সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেও পুরনো সহকর্মীদের ভুলে না যাওয়াই শাহরুখকে প্রকৃত ‘বাদশা’ করে তুলেছে। পাশাপাশি, খুব শীঘ্রই শরদ কাপুরকে আবারও শক্তিশালী চরিত্রে পর্দায় দেখার আশা প্রকাশ করেছেন দর্শকরা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More